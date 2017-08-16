Выставка памяти Ислама Каримова… без семейных фото

В Ташкентском Доме фотографии открылась фотовыставка памяти Ислама Каримова, на фото он – жизнерадостный, чуткий, спортивный, миролюбивый и несемейный человек.

15 августа в Ташкентском Доме фотографии открылись две выставки, посвященные жизни и деятельности Ислама Каримова – первого президента Узбекистана.

В первом зале представлено 39 фотографий, на которых экс-глава государства запечатлен во время встреч с главами других стран, представителями международных организаций, известными и рядовыми узбекистанцами.

Каримов демонстрируется как жизнерадостный, хозяйственный, спортивный, чуткий и миролюбивый человек.

Во втором зале разместили художественную выставку из отобранных работ в рамках конкурса на лучший портрет Каримова.

Здесь представлено 17 художественных произведений, «отражающих многогранную деятельность и выдающиеся человеческие качества личности первого президента Республики Узбекистан».

На одной из художественных работ автор знакомит нас с Каримовым-миротворцем, заседающим на Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

С одной стороны, экс-президент предстает на фоне эмблемы ООН в образе думающего и сосредоточенного человека, с другой – в образе доброго и снисходительного.

Каримов – в образе Амира Тимура

В холле Дома фотографии висит картина, автор которой сравнивает Ислама Каримова с основателем династии Тимуридов Амиром Тимуром, едва ли не главным идеологическим творцом узбекской государственности.

На картине первый президент, как и великий полководец Тамерлан, изображен в окружении советников, ученых, аксакалов и даже одной женщины. Такое сравнение не в новинку для Узбекистана.

«И Амир Тимур, и Ислам Каримов, появившись на сцене мировой истории, не только дали свободу нашему народу, но и с честью выполнили чрезвычайно сложную задачу по возрождению чести и достоинства нации, заложили основы могущественного государства, боролись во имя мира, созидания, стабильности и благополучия», – писало УзА в октябре 2016 года.

О менее благородных чертах характера, роднящих двух исторических личностей, в Узбекистане принято умалчивать.

Одна из крупнейших художественных работ изображает Каримова в компании с тиграми, которые отважно кидаются на стаю стервятников.

При этом покойный Юртбоши сидит вполоборота и, кажется, ничуть не взволнован в связи с появлением возмутителей спокойствия.

Вероятно, тигры характеризуют самого Каримова и его верных соратников – силовиков, а стервятники – предателей Родины и мировые и региональные державы, стремящиеся перетянуть Узбекистан в зону своего влияния.

Отметим, что в символике России, США, Казахстана и других стран присутствуют хищные птицы.

Каримов – семьянин, но без детей

Сразу на нескольких работах и фотографиях Ислам Каримов представлен в компании со счастливой супругой Татьяной.

Ни находящейся в заключении старшей дочери Гульнары, ни коленопреклоненной младшей дочери Лолы на снимках и картинах нет. Покойный президент изображается с чужими детьми по примеру диктаторов XX века.

16 августа в ходе работы второго дня выставки в Доме фотографии было невероятно безлюдно. По залам расхаживали члены съемочной группы и случайно забредшие гости из провинции.

Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года от инсульта. В этот день Узбекистан будет отмечать День памяти первого президента, учрежденный нынешним главой государства Шавкатом Мирзиёевым.

Выставка продлится до 25 августа.