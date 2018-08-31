Взяты под стражу руководители крупных рынков Ташкента

Около десятка руководителей крупных ташкентских рынков оптово-розничной продажи взяты под стражу в связи с растратой.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 167 Уголовного кодекса РУз («Хищение путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному»). Максимальная мера наказания, предусмотренная этой статьей, составляет десять лет лишения свободы.

Начато предварительное следствие, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана. По данным Anhor, в список нарушителей входят руководители базаров «Бек тўпи», «Чорсу», «Чилонзор» («Ипподром»), авторынка «Сергели», дехканского рынка «Эски жўва».

Ранее «Озодлик» писал, что в конце июня руководители одиннадцати столичных продуктовых базаров были задержаны за допущение гниения лука.