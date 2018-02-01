За что Рустаму Иноятову даровали пост госсоветника и сенатора?

Узбекистанские правозащитники с радостью восприняли отставку Рустама Иноятова с поста председателя СНБ, но с раздражением отнеслись к новости о его новых назначениях.

Активисты Узбекистана с раздражением узнали, что 73-летний Рустам Иноятов сразу после отставки с поста председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана указом президента Шавката Мирзиёева назначен государственным советником по политико-правовым вопросам и членом Сената Олий Мажлиса.

Странное назначение

«Я вчера вечером узнал о новом назначении Иноятова и посчитал это весьма странным. Хотя думаю, что на новой должности бывший председатель СНБ не задержится», – говорит руководитель ИГНПУ (Инициативная группа независимых правозащитников Узбекистана) Сурат Икрамов.

По его мнению, «достаточно вспомнить судьбу бывшего главы МВД: сначала его тоже перевели в советники президента, а затем задвинули в Академию МВД. И такой же сценарий, скорее всего, уготован и Рустаму Иноятову».

Икрамов читает, что председателя СНБ надо было уволить с должности на год раньше, как минимум, в 2016 году.

«Сложилась странная ситуация: многие заместители Иноятова сидят в тюрьме, а ему хоть бы что, но я уверен, что в преступлениях замов бывшего председателя есть и его вина», – утверждает правозащитник.

По мнению Икрамова, Иноятов должен ответить за то, что с первых дней независимости Узбекистана он организовал в стране диктаторский режим во главе с Исламом Каримовым.

При этом все организации оказались нашпигованы сотрудниками СНБ, в частности во всех местах лишения свободы они были первыми замами.

«Начнутся позитивные перемены»

При этом Икрамов уверен, что с уходом Иноятова в работе Службы национальной безопасности начнутся позитивные перемены.

«Не так давно я высказывал свои предложения о реструктуризации СНБ, где был ряд пунктов, очень важных для нашего общества», – говорит руководитель ИГНПУ.

По мнению правозащитника, сначала надо пересмотреть статьи Уголовного кодекса РУз. В частности, 158-ю («Посягательство на Президента Республики Узбекистан») и 159-ю («Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан»), по которым сейчас при желании можно привлечь практически любого гражданина.

Потом надо освободить 18 тысяч заключенных, которые, как считает Икрамов, осуждены безвинно. Это так называемые «религиозники» и лица, привлеченные к уголовной ответственности за экономические преступления.

«За пытки надо посадить в тюрьму!»

Лидер ПАУ (Правозащитный альянс Узбекистана) Елена Урлаева хоть с сотрудниками СНБ в своей деятельности лично никогда не сталкивалась – ее «прессовали» только сотрудники МВД, – наиболее резко отозвалась об отставке Рустама Иноятова.

«За пытки, которые проводились, его надо было посадить в тюрьму!» — категорически заявляет правозащитница.

По ее словам, к ней с жалобами приезжает очень много людей, которые говорят, что их самих или их родственников пытали в тюремных подвалах пытали именно сотрудники CНБ.

Поэтому правозащитница считает, что «Иноятов не только не может работать сенатором и госсоветником, но и должен быть привлечен к уголовной ответственности».

«Зачем сидеть на должности так долго?»

«В последнее время СНБ вышла из рамок. Здесь постоянно нарушали право: не допускали к арестованным адвокатов и родственников, считали себя настоящими султанами», – говорит независимая журналистка Малохат Эшанкулова.

Она возмущена тем, что, по данным независимых информационных агентств, на зарубежных счетах бывшего председателя СНБ и его родственников находятся многомиллионные суммы денег.

«Зачем сидеть на такой большой должности так долго? – спрашивает Эшанкулова. – От этого и нарушения, и безнаказанность, и коррупция».

Дефицит правопорядка

Правозащитница Татьяна Довлатова возмущена бездеятельностью СНБ, когда вопросы касаются восстановления законности и прав граждан страны.

«Сколько я писала жалобы в СНБ, но ни разу не получила никакого ответа!» – говорит Довлатова.

Правозащитница считает, что СНБ должна контролировать соблюдение законности в обществе, а такого контроля не было, и именно поэтому в стране возник дефицит правопорядка.

В итоге Довлатова присоединяется к мнению журналистки Эшанкуловой.

«Я за то, чтобы кадры не только чаще меняли, да еще, чтобы потом расстреливали!» – в сердцах говорит Татьяна.

«Ответить за создание диктаторского режима!»

Несколько особняком в этом ряду стоит мнение правозащитника Шухрата Рустамова.

«Жалею, что председатель СНБ не завершил борьбу против Шавката Мирзиёева, – говорит Рустамов. – По моим данным, Иноятов недавно был в ООН, куда отвез компромат на нынешнего президента».

Рустамов хотя и негативно относится к Мирзиёеву, все равно очень недоволен деятельностью бывшего председателя СНБ и считает, что тот должен ответить за создание в Узбекистане диктаторского режима, который был при Исламе Каримове.

При этом правозащитник не понимает, как Иноятов, являющийся депутатом Олий Мажлиса, был отстранен от такой важной должности, как председатель СНБ, без заседания парламента.