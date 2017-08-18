За лето жизнь в Бухаре стала дороже

Покупка продуктов питания бухарцу в августе обойдется примерно на 10 процентов дороже, чем три месяца назад. В основном – за счет скачка цен на мясо.

Что должно входить в потребительскую корзину жителя Узбекистана, не может сказать даже государство. Конкретный перечень продуктов питания до сих пор так и не представлен.

Однако есть определенные продукты, которые традиционно присутствуют на кухне в каждой узбекистанской семье. И цены на них ощутимо выросли за летние месяцы этого года.

Мясо

Если составить «топ» самых подорожавших за лето продуктов, первое место в нем, вне конкуренции, досталось бы мясу.

Еще в начале мая говядину и баранину в Бухаре можно было приобрести за 21 тысячу сумов (1 доллар США – 8000 сумов по курсу черного рынка. – Прим. Ц-1).

Значительный скачок цены на этот, пожалуй, самый важный продукт в рационе бухарцев произошел в конце мая: она поднялась до 29 тысяч сумов.

В середине лета местные власти предприняли попытку искусственного сдерживания роста цен на мясо. На каждом прилавке появились таблички с указанием фиксированной цены: 23 тысячи сумов.

Несмотря на это, мясники продолжают реализовывать свой продукт по завышенной цене, которая сегодня составляет уже 33 тысячи.

Однако местные власти не оставляют попыток сбить цену. 17 августа хоким Бухарской области Уктам Барноев в ходе заседания Международного пресс-клуба заявил, что до конца года цена на мясо в области установится в пределах 25 тысяч сумов за килограмм.

Сахар и птица

Похожая ситуация с игнорированием ценовых рекомендаций властей наблюдается и с продажей сахара. После роста цены на сахарный песок и рафинад в апреле по всей стране Минфин РУз установил предельную оптовую стоимость на уровне 4750 сумов за один килограмм, розничную – 5200 сумов.

Однако даже после этого в Бухаре люди покупали сахар по 5500–6000 сумов. Сейчас цена зафиксировалась на уровне 5500 сумов.

Повышение цены коснулось и мяса птицы. В начале мая за килограмм курятины просили 15 тысяч сумов, сегодня уже 21 тысячу.

Овощи

Вместе с этим в августе на рынках Бухары придется больше заплатить и за некоторые сельскохозяйственные товары.

Так, за морковь – неотъемлемый компонент узбекского плова, придется выложить ровно в два раза больше, чем в мае. Если в тот период она стоила 1500, то сегодня – уже 3000 сумов.

Еще одним незаменимым компонентом узбекских блюд является репчатый лук. Его кладут много и везде. В начале лета он стол 2500 сумов, в августе – 3500.

Ценовые изменения этим летом не затронули разве что картофель и рис. Поднявшись в стоимости уже в конце мая с 3000 до 4500 сумов, картошка так и продолжает держаться на том же уровне. Еще по апрельской цене продают рис – от 4000 до 10 000 сумов, в зависимости от сорта.

Огурцы и помидоры

Наверное, единственное, что выбивается из общей картины, – это томаты и огурцы. Буквально только появившиеся на рынке свежие помидоры (уже не тепличные), в мае стоили 10 000 сумов за килограмм, свежие огурцы – 4500 сумов.

Но уже за месяц их стоимость снизилась практически вдвое. Так, в конце мая томаты можно было купить за 4000, огурцы – за 2500 сумов.

К августу цена томатов опустилась до 1200 сумов. В июне огурцы, стоившие тысячу сумов, сегодня достигли майского уровня и продаются за 4500 за килограмм.

Таким образом, среднестатистический бухарец в августе вынужден потратиться на покупку продовольствия примерно на 10 процентов больше, чем еще в начале лета.

При всем при этом последнее повышении зарплат имело место быть в октябре прошлого года.

За это время уже дважды поднимались тарифы на коммунальные услуги, продолжает расти официальный курс доллара, от которого зависит стоимость услуг Интернета и мобильной связи в стране.

Вырос курс американской валюты на черном рынке, стабильно державшийся все лето на отметке 8400–8500 сумов за 1 доллар.

На него, кстати, всегда ссылаются бухарские торговцы, объясняя очередное повышение цен на свои товары. Однако на падение курса «американца», которое наблюдается в Узбекистане с середины августа (1 доллар стал стоить 8000 сумов), цены пока реагировать не спешат.