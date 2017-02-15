Зачем прятать от туристов сокровища Узбекистана?

Британцы включили Хиву в список городов, которые обязательно надо увидеть, а лишь затем умереть. Но при нынешнем визовом режиме редкий турист доедет до Узбекистана.

Британская газета The Telegraph в начале февраля представила список из 35 городов мира, «которые вы обязаны увидеть, прежде чем умереть».

Древний город Хива в Хорезмской области Узбекистана оказался в нем 25-м месте – между итальянской Венецией и шотландским Эдинбургом.

Без грохота чемоданов

Месяцем раньше, в середине января, в этом же издании была опубликована статья о путешествии по Узбекистану. Возможно, именно благодаря близкому знакомству журналиста со страной, древняя Хива в Хорезмской области и попала в перечень городов, которые редакция советует обязательно посмотреть.

Хорошо сохранившийся участок древней цитадели Ичан-кала внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и, безусловно, заслуживает внимания туристов со всего мира.

Но гостей там сравнительно немного. По данным узбекского сайта Nuz.uz, в 2016 году в музее-заповеднике Ичан-кала побывали 75 тысяч посетителей, из них 34 тысячи – иностранцы.

Для сравнения: Венецию ежегодно посещают примерно 27 млн туристов, Эдинбург – около 13 миллионов.

Жители Венеции в прошлом году даже требовали запретить туристам использовать в городе чемоданы с колесиками – настолько они устали от постоянного грохота по мостовой.

Жители Самарканда, Бухары и той же Хивы с такими проблемами уж точно не сталкиваются.

По данным за 2015 год, Узбекистан посетили около двух миллионов иностранных граждан. Сколько из них – туристов, официальных данных нет.

В 2014-м, по информации российского агентства Интерфакс, с этой целью всего 156 тысяч человек приехали в Узбекистан.

Строгий визовый режим

Почему так мало? Причина не столько в удаленности Узбекистана от богатых стран с активными гражданами, сколько в визовом режиме. Сегодня посетить страну без виз могут разве что бывшие соседи по СССР (кроме стран Прибалтики, Туркменистана и Таджикистана).

На оформление разрешения на въезд жителям разных стран нужно потратить несколько дней, иногда больше недели (в зависимости от страны).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 декабря подписал указ об отмене виз в Узбекистан для граждан 27 стран мира с 1 апреля 2017 года.

Но в январе 2017 года стало известно, что указ вступит в силу лишь через четыре года. А значит, читателям The Telegraph, которых впечатлила красота Хивы, придется подождать или приложить немало усилий для получения визы и приехать.

«Общие такси» – основной транспорт

Судя по отзывам на крупнейшем в мире туристическом сайте Tripadvisor, поездка в Узбекистан для многих туристов – настоящий квест, особенно для любителей путешествовать самостоятельно.

К примеру, основная тема в ветке о полюбившейся британцам Хиве: как туда добраться. От главных туристических центров – Самарканда и Бухары – соответственно более 700 и около 500 км. Поезда из Ургенча ходят не так часто, как хотелось бы, билеты зачастую полностью выкуплены турагентствами.

Бывалые путешественники призывают новичков не бояться «общих такси» – так иностранцы называют нелегальных таксистов, которые фактически осуществляют львиную долю междугородних перевозок в Узбекистане.

Правда, при этом советуют либо занимать переднее сиденье, либо доплачивать за пустое место на заднем: слишком уж тесно втроем ехать в произведениях узбекского автопрома (очевидно, речь идет о малогабаритных «Спарках» и «Матизах». – Ред.).

Проблема с регистрацией и обменом валюты

Еще одна острая проблема, которая досаждает туристам в Узбекистане, – обязательная регистрация и запрет на проживание где-либо, кроме отелей.

Особенно жалуются любители путешествовать с рюкзаками и ночевать в палатках на природе. Штраф восемь тысяч долларов США отпугивает немало ценителей рассвета в горах. Хотя живописные Чимганские горы манят любителей активных видов отдыха со всего мира.

Тех, кто решил вопрос с визой и позаботился о регистрации, ожидает испытание Ташкентским международным аэропортом.

Путешественники на форумах Tripadvisor и Lonely Planet рассказывают истории о двух-трех часах, проведенных в очередях на паспортном контроле, в ожидании багажа, делятся впечатлениями от таможенного досмотра.

Отдельная ветка в комментариях посвящена теме обмена валюты. Туристы, хоть немного изучившие страну, в которую едут, прекрасно знают, какой курс доллара на «черном рынке» в Узбекистане и какие претензии к ним могут возникнуть у местной милиции.

Кстати, впечатления от общения с правоохранителями у многих участников англоязычных форумов – довольно неприятные.

Впрочем, несмотря на все эти хлопоты и неудобства, люди, съездившие в Узбекистан, полны впечатлений и с радостью делятся советами с теми, кто, вопреки всем препятствиям, решит увидеть прекрасную древнюю Хиву, прежде чем умереть. А заодно и Бухару с Самаркандом.