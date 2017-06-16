Закрытие медколледжа Боровского в Ташкенте: «перегиб» и «охота на ведьм»

Ц-1 публикует текст обращения родителей студентов медколледжа Боровского в Ташкенте, отправленного сегодня на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Уважаемый господин Президент!

Данным письмом к Вам обращаются родители учащихся медицинского колледжа имени П. Ф. Боровского, в котором в мае этого года произошло трагическое происшествие, в результате которого погиб учащийся второго курса.

Данное событие приобрело широкий резонанс в нашем обществе. И вот сегодня все мы узнали, что по решению Министерства среднего образования наш колледж закрывают.

Мы единодушно считаем, что данное решение является чиновничьим «перегибом», в угоду найти и наказать виновных, своеобразной «охотой на ведьм».

Ташкентский медицинский колледж имени П. Ф. Боровского является одним из старейших учебных заведений, основанным в 1936 году, и за это время выпустившим большое количество среднего медицинского персонала, а также врачей, решивших продолжить свое образование в медицинских вузах.

Колледж готовит специалистов по редким направлениям медицины, и выпускники колледжа всегда являлись желанными сотрудниками во всех медицинских учреждениях страны из-за их выгодно отличающегося уровня знаний и подготовки.

Благодаря этому колледж завоевал известность как внутри страны, так и за ее пределами.

Благодаря этой известности в колледж потянулись иностранные студенты. Данному уровню образования способствует коллектив грамотных преподавателей, увлеченных людей, к которым тянется молодежь за опытом и знаниями.

Также качественному образованию способствует недавно обновленная современная материальная база. Оборудованы классы и лаборатории.

И сейчас недальновидные чиновники принимают беспрецедентное решение, целью которого является перестраховка от наказания, о закрытии колледжа. За что?!

За что должны страдать около 2000 студентов колледжа, а также абитуриенты этого года, принявшие решение туда поступать?

Экстренное распределение студентов по другим медицинским колледжам ничего хорошего не сулит.

Все колледжи укомплектованы студентами полностью, в соответствии с их возможностями и не имеют материальных и людских ресурсов принять еще студентов.

Появление дополнительных студентов, определенно, скажется на качестве образования как основного состава, так и вновь принятого.

Неизбежно для части студентов произойдет перепрофилирование направлений и несовпадение учебной программы.

Мы также считаем, что данное решение принесет имиджевые потери, так как со стороны это выглядит наиболее слабым решением вопроса государственными чиновниками, не нашедшими никакого другого, может, более сложного решения, как просто закрыть колледж.

Это выглядит как расправа за вынос «сора из избы» и резонанс в обществе и будет «уроком» прочим заведениям, не дай Бог, при подобных случаях.

Но это идет вразрез с демократическими устремлениями страны и общества.

От подобных инцидентов не застрахованы ни школы, ни колледжи, ни вузы. В приватных разговорах с детьми слышишь о различных конфликтах как в школах, так и в колледжах города.

Наш случай, к великому сожалению, не является единичным. Большой трагедией стало то, что он закончился уходом от нас студента второго курса.

Но это не повод закрывать старейшее и известное учебное заведение, деятельность которого востребована в отрасли.

Нам, родителям, следует больше заниматься с нашими детьми в их толерантности, в своих взаимоотношениях. Учить их доброте и бесконфликтности.

Чиновникам и органам правопорядка, возможно, также чаще надо проводить анонимные опросы учащихся об их проблемах, с которыми молодая психика порой не может правильно самостоятельно справиться.

Продолжить укреплять дисциплину в учебных заведениях и оснащать их техническими средствами безопасности. Этого мы ожидали от руководителей отрасли, но никак не такого радикального решения.

Еще раз хочется указать, что проблемы, выявленные в колледже, – это не только его проблемы. Все это, в той или иной степени проявления, можно обнаружить и в других учебных заведениях, но это не значит, что все они должны быть закрыты. Закрыть заведение – это самое простое и бесхлопотное решение.

Мы не можем не исключить и возможных внутренних конфликтов между бывшим руководством колледжа и вышестоящим руководством, или банального «рейдерского захвата», так как колледж расположен почти в центре города и его территория могла бы кого-либо заинтересовать.

Еще один негативный аспект данного скоропалительного решения о закрытии колледжа связан с нашими детьми – будущими активными гражданами нашей страны.

Данная ситуация и решение для них являются их первым серьезным столкновением с бюрократией. Их юное обостренное чувство справедливости вызывает в них понимание, что с ними обходятся несправедливо, не вняв их голосу при принятии данного кулуарного решения.

Господин Президент, мы извиняемся за данный наш порыв и отвлечение Вас от государственных дел, но в то же время мы очень надеемся на Ваше соучастие в нашей проблеме и принятия Вами мудрого и справедливого решения.

Возможно, нам не дано знать всех причин такого решения, и если они являются непреодолимыми обстоятельствами, требующими такого решения, то как крайнюю меру просим Вас отложить закрытие колледжа на 3 года и дать возможность закончить обучение в нем студентам первых, вторых курсов, а также абитуриентам, уже запланировавшим поступление в него в этом году.

С глубочайшим уважением к Вам –

родители студентов медицинского колледжа имени П. Ф. Боровского города Ташкента».

От редакции Ц-1: Обращение к президенту Шавкату Мирзиёеву подписали на данный момент более 40 родителей из 10 групп, в каждой из которых примерно по 35 студентов. Петиция будет опубликована на сайте change.org для продолжения сбора подписей под обращением к президенту Узбекистана.

