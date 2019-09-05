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    Женщина с дойрой и прозрение Комила Алламжонова…

    Руководитель пресс-службы президента РУз признался, что выступление на праздновании Дня независимости дойристки, заставило его повысить мнение о способностях женщин.

    Выступление дойристов на праздновании 28-летия независимости РУз
    Выступление дойристов на праздновании 28-летия независимости РУз

    Кто она и как ее зовут – остается неизвестным, но исполнительница в платье и шароварах из хан-атласа, с заплетенными двумя косами и тюбетейкой на голове, здорово игравшая на дойре во время празднования в Ташкенте 28-й годовщины независимости Узбекистана, должна остаться в истории.

    Ее выступление, когда она мастерски составила дуэт коллеге-дойристу мужского пола, заставило главного человека в стране по связям с общественностью и СМИ пересмотреть свои взгляды на женщин.

    После концерта, состоявшегося 31 августа, директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана Комил Алламжонов написал на своей странице в Инстаграм следующее:

    «Я был поражен умелым выступлением женщины-дойриста. Я вижу, что женщины реально могут быть профессионалами в любой области».

    Затем глава АИМК признается: «Если честно, я не особо обращал внимание, когда говорили, что нужно повышать уровень и роль женщин в обществе».

    Глава Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз Комил Алламжонов; скриншот
    Глава Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента РУз Комил Алламжонов; скриншот

    Но теперь, после выступления дойристки, все изменилось…

    Алламжонова буквально прорывает, и он в пылу чувств заявляет: «Женщин действительно нужно поддерживать! Я категорически не согласен с идеей, что узбекская женщина должна только сидеть дома, вести хозяйство и воспитывать детей.

    Наши узбекские женщины доказывают, что могут быть лидерами в любой области. Я думаю, что для раскрытия их потенциала им нужно с нашей стороны, со стороны мужчин, немного внимания, заботы и поддержки. Хотя, похоже, что они справятся и без этого и смогут всё решить».

    Поделившись такими революционными мыслями, Алламжонов подытоживает свой пост: «Это лишь некоторые мысли, которые пришли мне в голову, пока я смотрел ее выступление. Но если задуматься и разобраться, это очень правильная идея».

    Да, это идея… Причем, возможно, правильная.

    Ведь не зря она пришла в голову такому «прогрессивному мыслителю», как Комил Алламжонов, которого до этого не навела на такие мысли ни одна из встреченных ему в жизни женщин, даже его заместитель – Саида Мирзиёева, кстати, дочь президента.

    Спасибо женщине с дойрой. А может, все же сделаем прогон ее выступления, чтобы не ошибиться?

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин, Права человека в Узбекистане
    Теги: Комил Алламжонов права женщин в Узбекистане Узбекистан
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