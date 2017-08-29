Житель бухарского Гиждувана нашел клад у себя на участке

Житель Гиждувана в Бухарской области Узбекистана у себя на участке нашел старинный кувшин с монетами первой половины XIV века – эпохи Чагатайского улуса.

Житель сельского схода граждан Соктари Гиждуванского района Бухарской области Эркин Муминов наткнулся на древний клад на глубине 1,5 метра во время строительства дома.

22 августа мужчина передал находку в Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник. Всего в кувшине оказалось 816 монет.

По словам заведующего отделом нумизматики и эпиграфики музея Бехруза Курбанова, на нескольких монетах можно разглядеть дату: 1336–1338 года.

«Этот клад является уникальной находкой, так как раньше монет того периода в таком количестве в нашем регионе не находили», – говорит собеседник.

Монеты были отчеканены в эпоху Чагатайского улуса. Чагатай, правивший в XIII–XIV веках Мавераннахром, был одним из сыновей Чингисхана, между которыми великий завоеватель разделил свои обширные владения.

В большинстве случаев клады зарывались во время военных действий. Позже люди возвращались к своему схрону, если, конечно, смогли пережить неспокойные времена. Возможно, кувшин оказался в гиждуванской земле по той же причине.

По словам специалистов, более полную оценку находке можно будет дать только после того, как все монеты пройдут реставрацию и научную экспертизу. Возможно, в кувшине окажутся экземпляры и более раннего периода.

Исторических сведений нумизматической направленности по Бухаре того периода довольно мало. В основном такие монеты находили в Ташкентском оазисе, где они были широко распространены. Именно поэтому находка имеет большую научную ценность и ее можно назвать уникальной.