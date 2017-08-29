Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Житель бухарского Гиждувана нашел клад у себя на участке

    Житель Гиждувана в Бухарской области Узбекистана у себя на участке нашел старинный кувшин с монетами первой половины XIV века – эпохи Чагатайского улуса.

    Эркин Муминов передает клад музею в Бухаре; фото: канал потребитель в Бухаре
    Эркин Муминов передает клад музею в Бухаре; фото: канал потребитель в Бухаре

    Житель сельского схода граждан Соктари Гиждуванского района Бухарской области Эркин Муминов наткнулся на древний клад на глубине 1,5 метра во время строительства дома.

    22 августа мужчина передал находку в Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник. Всего в кувшине оказалось 816 монет.

    По словам заведующего отделом нумизматики и эпиграфики музея Бехруза Курбанова, на нескольких монетах можно разглядеть дату: 1336–1338 года.

    «Этот клад является уникальной находкой, так как раньше монет того периода в таком количестве в нашем регионе не находили», – говорит собеседник.

    Монеты были отчеканены в эпоху Чагатайского улуса. Чагатай, правивший в XIII–XIV веках Мавераннахром, был одним из сыновей Чингисхана, между которыми великий завоеватель разделил свои обширные владения.

    В большинстве случаев клады зарывались во время военных действий. Позже люди возвращались к своему схрону, если, конечно, смогли пережить неспокойные времена. Возможно, кувшин оказался в гиждуванской земле по той же причине.

    По словам специалистов, более полную оценку находке можно будет дать только после того, как все монеты пройдут реставрацию и научную экспертизу. Возможно, в кувшине окажутся экземпляры и более раннего периода.

    Исторических сведений нумизматической направленности по Бухаре того периода довольно мало. В основном такие монеты находили в Ташкентском оазисе, где они были широко распространены. Именно поэтому находка имеет большую научную ценность и ее можно назвать уникальной.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Необыкновенный Узбекистан!
    Теги: Бухара клад сокровища Узбекистана Узбекистан
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Узбекистанa