Жители Узбекистана получают «предупредительные письма»

Жители сельских регионов Узбекистана получили «предупредительные письма» в трехдневный срок привести в порядок и озеленить свои участки и огороды.

В листке, озаглавленном «Предупредительное письмо», полученном жителем одного из регионов Узбекистана, звучат одни угрозы.

В нем от домовладельца требуется беспрекословно выполнять спущенные сверху приказы по озеленению личного огорода, сада и двора. Причем установлен срок – в течение трех дней, а сам приказ датирован 4 апреля.

В эти дни по всему Узбекистану шли беспрерывные дожди, и даже сегодня, 7 апреля, по словам собеседника Ц-1, нет возможности начать работу из-за сырости.

Но в конце грозного оповещения говорится: «Напоминаем, не выполнивших спущенные сверху задачи ожидают определенные наказания».

Возможно, рассуждает наш собеседник, нуждающиеся семьи могут быть лишены пособия и другой помощи, в дома чаще будут приходить представители милиции с контрольной проверкой или же наложат штраф.

Благими намерениями…

«Чего хотят власти, спустив такой приказ?» – может поинтересоваться любопытный.

Да, намерения, возможно, самые благие: хотят, чтобы каждый семьянин в своем огороде посадил саженцы плодоносящих деревьев, чтобы у каждого во дворе была своя картошка, лук, капуста, помидоры, огурцы и т. д.

Кроме того, власти Узбекистана еще хотят – что стало уже притчей во языцех – чтобы в каждой семье было 100 яйценосящих кур. Эту инициативу высказал сам президент страны Шавкат Мирзиёев. Во многих селах таких кур уже раздали.

Но большинство семей, из получивших кур, на тот момент не имели никакой возможности и опыта для их содержания – ни сарая с солнечным освещением, ни как минимум 20 кг кукурузы для прокорма. Таким образом, большинство розданных кур уже сдохли.

По правде говоря, заинтересованные люди даже без приказа сверху делают все, что надо. О чем свидетельствует хотя бы тот факт, что на всех базарах Узбекистана всегда можно купить по дешевым ценам куриные яйца. В среднем одно яйцо стоит 400–600 сумов. И эта цена не поднимается из-за роста доллара и стоимости корма.