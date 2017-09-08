Змея… из канализации детсада в горном поселке Ташобласти

Заведующая детсадом № 17 в поселке Заркент Паркентского района Ташобласти Зульхумор Ёрова, пытающаяся добиться ремонта канализации, пока добилась требований уволиться.

Последнее требование об увольнении по собственному желанию прозвучало 7 сентября из уст заведующего Паркентским районо (районный отдел народного образования) Эльмурада Ахмадбаева, которого самого только день, как назначили на новую должность.

По словам заведующей детским садом Зульхумор Ёровой, Ахмадбаев не знает, да и не может знать, почему и за что ее надо уволить, – он просто выполняет поручения хокима Паркентского района Нематжона Абдуллаева.

Чем не угодила Ёрова хокиму? Дело в том, что в июне этого года шесть детсадов Паркентского района, в том числе и детсад № 17, посетила съемочная группа Узбекского телевидения.

После чего в программе «Мулокат» («Беседа») прозвучала резкая критика на недостатки в состоянии дошкольных учреждений.

Ёрова рассказала о том, что в ее детском саду не проведена канализация, и весь персонал, и дети мучаются от этого.

После передачи хоким Абдуллаев тут же уволил четырех заведующих детсадами. А Ёрову попросил написать заявления на увольнение по собственному желанию. Мол, это твоя вина, что не работает канализация.

Правозащитница Елена Урлаева и журналистка Малохат Эшанкулова, представляющие известную на всю страну группу «Бесстрашные», обязались взять шефство над детсадом № 17 и не дать в обиду ни малышей, ни их заведующую Ёрову.

Санаторий со змеей и горшками

Как рассказывают «Бесстрашные», они были восхищены детсадом № 17: большая территория, огромные синие ели, везде чистота и порядок. Одним словом, «настоящий санаторий для детей».

Недаром жители поселка Заркент стремятся попасть именно в этот детский сад. И здесь сейчас почти две сотни малышей.

Проблема с газом в дошкольном образовательном заведении была решена, а вот с канализацией – осталась: ни сил, ни денег на нее у заведующей не хватило. Из заброшенной канализации стали вылезать всякие насекомые, один раз даже выползла настоящая змея, сильно перепугав нянечек, не говоря уже о детишках.

Нянечкам приходится выносить детские горшки в выгребную яму – силами коллектива в детсаду построен кирпичный туалет.

Сотрудницам детсада из-за отсутствия канализации также приходится выкручиваться с купанием детей и мытьем посуды.

Ёрова, работающая заведующей детским садом с 2009 года, писала во все инстанции письма с просьбами отремонтировать канализацию, но все было бесполезно.

В 2013 году она даже сделала смету в проектной организации, которая определила стоимость работы в 12 миллионов сумов.

Но вышестоящие организации, и прежде всего хокимият Паркентского района, продолжали игнорировать требования заведующей.

Кто победит?

Правда, с 2013 года инфляция сделала большой скачок, и теперь ни одна из строительных организаций, куда обращалась Ёрова, меньше чем за 40 миллионов ремонт канализации делать не берется.

В последние дни противостояние Ёровой с хокимиятом достигло нового витка: ей выделили 20 млн сумов на ремонт, но при этом стали заставлять составить незаконную заниженную смету на проведение канализации. Но заведующая детсадом не согласилась на махинации.

Хоким Абдуллаев в ответ нанес контрудар: 30 августа Ёрову вызвали в Ташкент в областное управление народного образования, где заведующий Намаз Рузикулов стал опять требовать написать заявление по собственному желанию. Звучали угрозы.

Но смелая женщина на угрозы не поддалась. И жители поселка Заркент надеются, что в противостоянии хокима и заведующей победит закон, а в детсаду № 17 наконец появится канализация.