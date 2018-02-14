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    Эйфелева башня в Ташкенте

    В Ташкенте много всего «французского»: там очень любят Францию и Париж. Но эта копия Эйфелевой башни на ташкентском «Саларе» затмевает все…

    Источник:Ц-1
    Темы: Ташкент, Узбекистан
    Теги: Ташкент Узбекистан Франция Эйфелева башня
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