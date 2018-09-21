Осень. Время свадеб в Узбекистане

В Узбекистане свадьбы любят. Свадьба по-узбекски называется той. К ней готовятся заранее. Мама невесты готовят приданое — сарпа. Родители жениха готовят калым…
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Источник:Ц-1
Темы: Ташкент
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