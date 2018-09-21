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    Осень. Время свадеб в Узбекистане

    В Узбекистане свадьбы любят. Свадьба по-узбекски называется той. К ней готовятся заранее. Мама невесты готовят приданое — сарпа. Родители жениха готовят калым…

    Автор:Рифат Гумеров
    Источник:Ц-1
    Темы: Ташкент
    Теги: свадьба свадьба в Узбекистане Ташкент Узбекистан узбекская свадьба
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