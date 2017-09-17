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    Ташкентская «Рублевка». Где в живут самые богатые люди Узбекистана.

    Где и в каких условиях живут высокопоставленные силовики, президент и крупнейшие предприниматели Узбекистана – в обзоре Ц-1.

    Источник:Ц-1
    Темы: Недвижимость в Узбекистане
    Теги: богатые узбеки недвижимость в Ташкенте Ташкент Узбекистан цены на жилье в Ташкенте
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