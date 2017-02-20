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    Видео «Диалоги с народом». Диалог 5. «Почему Шавкат Мирзиёев не ездит, как премьер-министр Японии?»

    Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте представляет Диалоги с народом №5: «Почему Шавкат Мирзиёев не ездит, как премьер-министр Японии?».

    Участники диалога:
    Олег Карпов – режиссер и сценарист из Ташкента.
    Марьям Ибрагимова – политолог, бывший преподаватель Узбекского государственного университета международных языков (УзГУМЯ) из Ташкента.
    Алексей Улько – культуролог и антрополог из Самарканда.

    Читайте полный текст программы ЦКО – Диалог #5 – «Почему Шавкат Мирзиёев не ездит, как премьер-министр Японии?»

    Автор:Центр клеветы и оскорбления
    Источник:Ц-1
    Темы: Центр клеветы и оскорбления
    Теги: Алексей Улько Ислам Каримов Марьям Ибрагимова Олег Карпов Ташкент узбеки Узбекистан Центр клеветы и оскобрления Шавкат Мирзиеев
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