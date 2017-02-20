Видео «Диалоги с народом». Диалог 5. «Почему Шавкат Мирзиёев не ездит, как премьер-министр Японии?»

Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте представляет Диалоги с народом №5: «Почему Шавкат Мирзиёев не ездит, как премьер-министр Японии?».
Участники диалога:
Олег Карпов – режиссер и сценарист из Ташкента.
Марьям Ибрагимова – политолог, бывший преподаватель Узбекского государственного университета международных языков (УзГУМЯ) из Ташкента.
Алексей Улько – культуролог и антрополог из Самарканда.
Читайте полный текст программы ЦКО – Диалог #5 – «Почему Шавкат Мирзиёев не ездит, как премьер-министр Японии?»