Видео «Диалоги с народом». Диалог 6. «Извечный узбекский вопрос: Реформатор ли Шавкат Мирзиёев?»

И вот снова Центр клеветы и оскорбления в Ташкенте обсуждает: кто он президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: реформатор или как Ислам Каримов наобещает и помрет?

Участники диалога:

Олег Карпов – режиссер и сценарист из Ташкента.

Марьям Ибрагимова – политолог, бывший преподаватель Узбекского государственного университета международных языков (УзГУМЯ) из Ташкента.

Алексей Улько – культуролог и антрополог из Самарканда.

Читайте полный текст программы ЦКО – Диалог #6 – «Извечный узбекский вопрос: Реформатор ли Шавкат Мирзиёев?»