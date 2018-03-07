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    Благодаря Узбекистану у Сингапура и Японии – лучшие паспорта в мире

    Отмена Узбекистаном виз для туристов из Сингапура и Японии сделала паспорта граждан этих азиатских стран лучшими в мире, сообщает новый индекс Henley & Partners.

    Фото с сайта: TripSavvy
    Фото с сайта: TripSavvy

    Индекс паспортов компании Henley & Partners, составляющей международный рейтинг стран по уровню предоставления свободы передвижения своим гражданам, в 2018 году возглавили две азиатские страны.

    Ими стали Япония и Сингапур. После отмены с 10 февраля виз для въезда в Узбекистан с туристическими целями для граждан этих стран японцам и сингапурцам стал доступен безвизовый въезд в 180 стран мира.

    Страны делят первое место в рейтинге паспортов Henley & Partners.

    На втором месте – Германия. Ее граждане могут въезжать без виз в 179 стран мира. На третьем – находятся Дания, Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея: гражданам этих стран не требуются визы для посещения 178 стран мира.

    Как сообщает Henley & Partners, составляемый ею рейтинг информирует не только о свободе передвижения граждан, но и отражает международные отношения и статус стран на мировой арене.

    Для граждан Узбекистана, по данным компании, доступен безвизовый въезд в 54 страны мира.

    Граждан России, к примеру, готовы принять без оформления визы 114 стран, Казахстана – 73.

    Узбекистан с 10 февраля ввел безвизовый режим для граждан семи стран – Израиля, Индонезии, Республики Корея, Малайзии, Сингапура, Турции и Японии.

    Граждане этих государств смогут находиться на территории Узбекистана без виз в течение 30 дней.

    Источник:Ц-1
    Темы: Туризм, Узбекистан
    Теги: виза в Узбекистан паспорт паспорт гражданина Узбекистана Узбекистан
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