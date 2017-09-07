Буддисты Центральной Азии обратились к властям Бирмы

Главы и активисты буддистских организаций в ЦА написали открытое обращение к властям Бирмы, выразив опасение, что события с мусульманами-рохинья поставили под удар всех буддистов.

Председатель буддистской общины «Чамсен» Олег Цой (Кыргызстан), монах буддистского ордена Ниппондзан Мёходзи Алексей Шмыгля (Казахстан) и старший научный сотрудник Академии образования Урмат Калеев (Кыргызстан) сегодня выпустили совместное обращение к главам правительства Бирмы, известной также как Мьянма.

«Обращаемся к властям Мьянмы – к лауреату Нобелевской премии и главе правящей партии министру иностранных дел, государственному советнику Аун Сан Су Чжи, а также к главнокомандующему вооруженными силами этой страны Мин Аунг Хлайну с призывом остановить военную операцию на севере штата Ракайн, представленную как действия против террористов, но, по данным международных наблюдателей, на практике обернувшуюся насильственной акцией против мирного населения народности рохинья, в ходе которой старики, женщины и дети изгоняются с мест своего проживания, подвергаются антигуманному обращению и даже лишаются жизни.

Это привело к массовому исходу рохинья к границе с Бангладеш, во время которого сотни людей утонули, переплывая приграничную реку, и десятки тысяч оказались в стихийных лагерях беженцев, где нет условий для достойной человеческой жизни», – говорится в обращении.

«Эти события также спровоцировали волну возмущения по всему миру и поставили под удар буддистов как в самой Мьянме (тысячи беженцев буддистов и индуистов с севера штата Ракайн, бегущих от акций мести мусульманских боевиков), так и во всех частях света, так как военная операция в штате Ракайн представляется в социальных сетях и многих СМИ как «геноцид буддистов против мусульман», – продолжают буддисты Центральной Азии.

В связи с этим буддисты из ЦА призвали остановить деятельность «буддистского монаха» Вирата и его исламофобской организации «Мабата», которые, по мнению авторов обращения, продолжают сеять ненависть и дискредитировать буддизм.

«Призываем народ рохинья, мусульман Мьянмы и всего мира не поддаваться ненависти и выбрать ненасильственные методы борьбы за отстаивание человеческого достоинства и справедливости. Также призываем быть очень аккуратными в высказываниях и в распространении информации, так как много фото- и видеоматериалов о трагедии на севере штата Ракайн предназначены для разжигания ненависти и нередко бывают фейковыми», – предостерегают авторы.

По мнению буддистов Центральной Азии, ООН и все мировое сообщество должны признать за народностью рохинья право на гражданство, ее равноправие с другими этносами Мьянмы и готовность со стороны последних быть законопослушными гражданами этой страны.

«Это могло бы стать отправной точкой для разрешения конфликта на севере штата Ракайн», – говорится в обращении, в заключение которого звучит призыв к всеобщему прощению.

Обострение ситуации в Бирме произошло 25 августа, когда правительственные войска начали массированную карательную операцию в местах проживания мусульман-рохинья в ответ на происходившие с их стороны поджоги.

Представители рохинья покидают Бирму, они рассказывают, как солдаты убивают их родных, сжигают дома.

В зарубежных СМИ говорится о как минимум 90 тысячах беженцев на территории соседнего Бангладеш, а также сообщается, что число убитых в Бирме – порядка 400.

Ситуация с рохинья стала серьезным разочарованием в де-факто лидере страны Аун Сан Су Чжи, на протяжении почти трех десятков лет считавшейся символом демократической Бирмы.

Но, придя к власти, она не изменила отношения своей страны в меньшинству мусульман-рохинья, отчеты правозащитников и журналистов она назвала «fake news», а убегающих от насилия людей – «террористами».