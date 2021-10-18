Герт Ванден Бош: «Из безобидного вируса – в биологическое оружие…»

Массовая вакцинация против коронавируса превратит относительно безобидный вирус в монстра, который уничтожит значительную часть человеческой популяции, предупреждал бельгийский вирусолог Герт Ванден Бош, – и это уже происходит…

Герт Ванден Бош (Geert Vanden Bossche), обладатель ученых степеней университетов Бельгии и Германии, доктор философии, вирусолог, посвятил вакцинам значительную часть своей карьеры. Он говорит о себе, что он кто угодно, но только не антипрививочник (anti vaxxer).

Изучением человеческого иммунитета, исследованием, разработкой и распространением вакцин доктор Бош занимался в двух наиболее влиятельных на сегодняшний день центрах в мире – Фонде Билла и Мелинды Гейтс и Глобальном альянсе вакцинации и иммунизации (GAVI – Global Alliance of vaccination and immunisation).

Доктор хочет разговора с миром…

И поэтому, когда в марте текущего года Бош выступил с обращением в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), научного сообщества и всего человечества с призывом остановить кампанию массовой вакцинации людей против Covid-19 и немедленно начать открытую дискуссию по теме, его слова произвели сенсацию как среди сторонников мероприятия, так и его противников.

Как правило, именитые и авторитетные медики, а также другие люди науки нечасто пишут открытые письма и выходят на широкую публику, чтобы обсудить компоненты и действие тех или иных препаратов, еще реже современные ученые идут против генеральной линии, бросают вызов власти.

Но, как написал сам Бош, он никогда не пошел бы на этот шаг, если бы не масштаб угрозы, которая нависла над человечеством.

«Нынешняя крайне критическая ситуация вынуждает меня распространить этот экстренный вызов, – объяснял свой поступок Герт Ванден Бош. – Поскольку беспрецедентные масштабы вмешательства человека в пандемию Covid-19 в настоящее время рискуют привести к глобальной катастрофе, которой не было равных, и поэтому мой призыв не может не звучать достаточно сильно и громко».

Вакцинация — причина новых вариантов

Уже в марте, через три-четыре месяца с начала вакцинации в странах Запада, доктор Бош видел, что массовая медицинская процедура становится причиной появления новых, более заразных вариантов вируса.

«Почему массовая вакцинация на фоне пандемии создает неудержимого монстра?» – задался доктор Бош вопросом, из которого вытекает следующий: почему никто не беспокоится об известном факторе – «побеге вирусного иммунитета», к которому приведет массовая вакцинация?

Понимая, что приводимые им доводы и факты, а также используемая терминология покажутся сложными неподготовленному человеку, Герт Ванден Бош начал с объяснения того, как работает человеческий иммунитет.

Ликбез об иммунитете

С рождения человек обладает врожденным иммунитетом, который защищает его от множества болезнетворных микроорганизмов, не позволяя им вызвать болезни.

Но врожденная иммунная система не запоминает патогены, с которыми она сталкивалась, и полагаться на нее можно при условии ее постоянного «обучения», то есть воздействия окружающей среды, включая микробы и бактерии.

Однако с возрастом, продолжал далее доктор Бош, человек сталкивается с ситуациями, когда врожденный иммунитет оказывается недостаточно сильным, чтобы остановить патоген на воротах проникновения (барьеры слизистой оболочки, эпителии кишечника), а когда это происходит, иммунная система должна полагаться на более специализированную реакцию, которая выражается в выработке специфических антител.

То есть человек с возрастом приобретает специфический иммунитет, который обладает памятью и способен защитить от повторного заражения и заболевания этой же болезнью.

Причины беспокойства

Предлагаемые сегодня во всем мире вакцины от Covid-19, по словам доктора Боша, как раз способствуют появлению именно этих высокоспецифичных антител, распознающих вирус SARS-Cov-2.

Так почему же, снова задался вопросом доктор Бош, есть серьезное беспокойство по поводу использования этих вакцин для борьбы с Covid-19?

Когда вы лечитесь от бактериальной инфекции, объяснял ученый, важно подобрать правильный антибиотик, нужную дозу, рассчитанную на достаточно длительный период. Если пациент перестал принимать антибиотик раньше времени и микроб выжил, то человека ждет более тяжелая форма заболевания.

Очень похожий механизм может также применяться к вирусам, продолжал доктор Бош, особенно к вирусам, которые способны легко и быстро мутировать, как, например, в случае с коронавирусами.

«Когда давление, оказываемое иммунной защитой, начинает угрожать репликации (удвоению) и передаче вируса, вирус приобретает другую оболочку, так что он больше не может легко распознаваться и, следовательно, подвергаться атаке со стороны иммунной системы хозяина. Теперь вирус может ускользать от иммунитета (так называемый «иммунный побег»)», – писал доктор Бош.

«Беглые мутанты» и пандемия

«Однако вирус может полагаться только на эту стратегию при условии, что у него достаточно места для репликации, – продолжал он. – Вирусы, в отличие от большинства бактерий, должны полагаться на живые клетки-хозяева для репликации. Вот почему появление «беглых мутантов» не вызывает особого беспокойства, если вероятность того, что эти варианты быстро найдут другого хозяина, весьма мала. Однако это не совсем так во время вирусной пандемии!»

По словам доктора, во время пандемии вирус распространяется по всему земному шару, при этом многие субъекты выделяют и передают вирус. Чем выше вирусная нагрузка, тем выше вероятность того, что вирус поразит людей, которые еще не были инфицированы или которые были инфицированы, но не проявили симптомов.

При этом они будут заражаться уже измененным, усиленным вариантом вируса, который сумел «сбежать» от иммунитета предыдущего носителя.

Таким образом, вакцинация, был убежден и стоит на своем доктор Бош, вызовет мутацию вируса, который в конечном итоге сможет превратиться в монстра и выкосит значительную часть человечества.

Он объяснял далее, что мутированные варианты наделяют вирус повышенной инфекционной способностью, ему становится намного легче вызывать тяжелое заболевание у инфицированных субъектов.

А чем у большего числа людей разовьется симптоматическое заболевание, тем лучше вирус сможет обеспечить его распространение и сохранение (люди, имеющие тяжелую форму заболевания, будут выделять больше вирусов в течение более длительного периода времени, чем люди, инфицированные бессимптомно).

Спасение в естественном иммунитете

Выход из ситуации, по словам доктора Боша, лежит в полагании на естественный иммунитет, особенно молодых людей. Так как в отличие от приобретенного иммунитета естественные антитела и клетки врожденного иммунитета распознают самый широкий спектр патогенов.

«Поддерживая врожденную иммунную систему (которая, к сожалению, не имеет памяти!) ОБУЧЕННОЙ, мы можем намного легче противостоять микробам, обладающим настоящим патогенным потенциалом. Например, сообщалось и научно доказано, что воздействие других, довольно безвредных коронавирусов, вызывающих «простуду», может обеспечить защиту, хотя и кратковременную, против Covid-19 и его верных приспешников (то есть более заразных вариантов)», – писал доктор Бош.

«Поэтому подавление врожденного иммунитета, особенно в младших возрастных группах, может стать очень проблематичным. Нет никаких сомнений в том, что отсутствие воздействия из-за строгих мер сдерживания, введенных в начале пандемии, не способствовало поддержанию хорошей тренировки врожденной иммунной системы людей», – утверждал доктор.

То есть такие приказы властей почти во всех странах мира, как ношение «намордников», дистанцирование от людей, «самопосадка под домашний арест», нанесли ущерб естественному иммунитету, природной защите человека…

«Спасали» пожилых, подставили — молодых…

Другим серьезным нарушением врожденной иммунной системы человечества доктор Бош назвал массовую вакцинацию пожилых людей.

«Чем шире будет вакцинирована и, следовательно, защищена более поздняя возрастная группа, тем больше вирус будет продолжать вызывать заболевание в более молодых возрастных группах», – заявил доктор.

Вакцинация старых людей будет приводить к мутации вируса, который теперь уже в усиленном состоянии нападет на молодых, чей естественный иммунитет успешно подавили, навязав им карательные карантинные меры…

Но вакцинированные, по словам доктора Боша, не будут защищены. Они также столкнутся с более тяжелыми инфекционными вариантами, в то время как их вакцина содержит более позднюю версию вируса – версию его менее заразного штамма.

«Чем больше вариантов станут инфекционными (в результате блокирования доступа вируса к вакцинированному сегменту популяции), тем меньше будут защищать вакцинные антитела», – утверждал ученый.

Вакцинированные заражают хуже

Уже в марте 2021 года Герт Ванден Бош наблюдал, что отсутствие должной иммунной защиты приводит к выделению и передаче вируса у вакцинированных, которые подвергаются воздействию этих более инфекционных штаммов.

«Именно так мы в настоящее время превращаем вакцинированных в бессимптомных носителей, выделяющих инфекционные варианты», – заявил он.

«В какой-то момент, весьма вероятно, в очень ближайшем будущем, для вируса станет более выгодным просто добавить еще несколько мутатонов (возможно, всего один или два) к S-белку болезнетворного вируса, варианты, уже наделенные множеством мутатонов, повышающих инфекционность.

— Теперь это позволит новому варианту превзойти вакцинные антитела по связыванию с рецептором мембранного белка. Это означает, что на данном этапе потребуется всего несколько дополнительных целевых мутатонов внутри вирусного рецептор-связывающего домена, чтобы полностью противостоять S-специфическим антителам против Covid-19, независимо от того, вызваны ли они вакциной или естественным путем», – продолжал Бош.

В итоге вирус получает доступ к огромному резервуару субъектов, которые теперь стали очень восприимчивыми к болезням, поскольку их S-специфические антитела стали бесполезны с точки зрения защиты, но им удастся обеспечить надолго живое подавление их врожденного иммунитета (то есть естественный инфектон и особенно вакцинация вызывают относительно долгоживущие специфические антитела).

Ситуация — катастрофична

Итак, МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА, – выделил ключевые слова прописными буквами доктор Бош, – в отношении Covid-19. Возникла КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ для всех вакцинированных субъектов и людей с серопозитивным Covid-19, поскольку они теперь потеряли как свою приобретенную, так и врожденную иммунную защиту против Covid-19 (в то время как высокоинфекционные штаммы циркулируют).

«Это «один маленький шаг для вируса, одна гигантская катастрофа для человечества», что означает, что мы разогнали вирус среди молодого населения до уровня, который теперь требует немного усилий, чтобы Covid-19 превратился в высокоинфекционный вирус, который полностью игнорирует как врожденное звено нашей иммунной системы, так и адаптивное / приобретенное (независимо от того, были ли приобретенные антитела в результате вакцинации или естественного заражения)», – подчеркнул доктор Бош.

«Из всего вышеперечисленного становится все труднее представить, как последствия обширного и ошибочного вмешательства человека в эту пандемию не уничтожит значительную часть нашего народонаселения. Сложно было придумать другую стратегию для достижения такого же уровня эффективности в превращении относительно безвредного вируса в биологическое оружие массового уничтожения», – заключ подытожил он.

Диалога не вышло

Не стоит говорить, что призыв доктора Боша не был услышан ВОЗ и другими ключевыми игроками, стоящими за пандемией. Но зато куча заказных троллей налетели как саранча, чтобы заклевать ученого и выставить антипрививочником, сумасшедшим…

Насколько доктор Бош был прав, сегодня не могут не признать самые оголтелые пропагандисты паники и ужаса, а затем и самоубийственных «карантинных мер», – традиционная и «желтая» пресса на Западе.

С лета наметился неоспоримый тренд, что самая высокая заболеваемость ОРЗ (острое респираторное заболевание) наблюдается в таких наиболее вакцинированных странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Мальта, Гибралтар, Сейшельские острова, Бахрейн, Израиль, Великобритания… При этом более 70% госпитализаций, в Израиле доходит до 90%, – у дважды привитых.

Продажная пресса начала трубить о новом«дельта»-варианте, против которого вакцины оказались не столь эффективны, для таких докторов, как Герт Ванден Бош и других по-настоящему светил медицины, происходящее не является новостью: столь массовые случаи ОРЗ, зачастую со смертельным исходом, могут иметь только искусственное происхождение.

Предсказание Боша о «монстре» уже сбывается…

Британский таблоид The Sun 11 октября публикует статью «Дважды вакцинированные британцы переживают «худшую простуду в жизни», возможно, Covid-19».

Без капли стыда издание цитирует некоего медика, который указывает, что осень 2021 года принесла рекордное количество ОРЗ, невиданное никогда ранее, даже в 2020 году.

Другой медик объясняет, что люди потеряли естественную защиту, свой натуральный иммунитет из-за карантинных мер… При этом уколотые дважды не должны думать, что они защищены от Covid-19, мол, исследования показывают, что уровень защиты вакцин упал с 90% до 65% в отношении нового «дельта»-варианта…

Профессор Энтони Харнден (Anthony Harnden), заместитель директора Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации в Британии, в интервью The Sun говорит, что иммунитет от гриппа может стать большей проблемой в этому году, чем от Covid-19.

Способность британцев защититься от гриппа значительно упала после приказа «сидеть дома», объясняет профессор: локдауны, социальная дистанция снизили естественную циркуляцию простуды среди людей и выработки соответствующего иммунитета.

В результате этой зимой в Великобритании ожидают порядка 60 тысяч смертей от гриппа, что превысит смертность от данного заболевания за минувшие 50 лет.

Для сравнения, по официальным данным, в Великобритании за все время пандемии, с февраля 2020 года на 11 октября 2021 года (20 месяцев) от Covid-19 умерли 138 тысяч 167 человек.

Вывод…

Как написал доктор Бош, «если поставить цель нанести самый тяжелый ущерб человеческому виду, поставив под угрозу его существование, трудно было бы выдумать более изощренный способ…»