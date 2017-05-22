Исламский экстремизм без причин – о чем умолчал Дональд Трамп

Президент США в Эр-Рияде пытался обойти все острые углы, в итоге превратил проблему исламского экстремизма в «вещь в себе», а решать ее призвал сами мусульманские страны. Подход лицемерный, что хуже — ошибочный.

Выступление президента США Дональда Трампа 21 мая на саммите лидеров арабо-мусульманских стран в Саудовской Аравии, в котором приняли участие и президенты стран Центральной Азии, стало, естественно, главным событием международного собрания.

Совершающий свой первый зарубежный визит в должности президента США, Трамп символично начал с остановки в столице Саудовской Аравии – центра ислама, антагонизм и неприятие которого стали одним из козырей его предвыборной кампании, как выяснилось, – беспроигрышным.

Загладить все сказанное и даже сделанное (как подписанный уже в должности президента указ об ограничении въезда в США граждан семи мусульманских стран) стало главной задачей Трампа: он должен был примирить стороны и завоевать потерянное доверие.

В итоге президент США выступил с речью, с которой согласились бы самые авторитарные и одиозные лидеры мусульманских стран: настолько общей, оторванной от действительности и без намека на конкретику она оказалась.

Терроризм, по Трампу, существует сам по себе. И высокие мужи, собравшиеся в Эр-Рияде, не несут за него никакой ответственности.

«Это не борьба между разными верованиями, разными сектами или разными цивилизациями, – сказал президент США. – Это борьба между преступными варварами, пытающимися уничтожить человеческую жизнь, и порядочными людьми всех религий, пытающимися ее спасти. Это борьба между добром и злом».

Но бороться с этим злом Трамп призвал прежде всего сами мусульманские страны, которые обязаны решить для себя, какое будущее они хотят для своих стран и своих детей.

«Это выбор между двумя вариантами будущего, и этот выбор Америка не может сделать за вас, – сказал Трамп. – Лучшее будущее возможно, если народы выведут террористов и экстремистов. Выведите их. Выведите их из молельных мест. Выведите их из ваших сообществ. Выведите их из вашей святой земли. Выведите их с лица Земли».

Соединенные Штаты, как заявил американский президент, избирают политику «принципиального реализма», что означает, что решения в Вашингтоне будут базироваться на реалиях и последствиях, а не на несгибаемой идеологии.

«Мы будем исходить из уроков опыта, а не ограничений жесткого мышления. И где возможно, мы будем искать постепенные реформы, а не внезапное вмешательство», – сказал Трамп, демонстрируя далее миролюбивый характер своей политики в отношении мусульманских стран.

И если целью Трампа было проведение встречи в Эр-Рияде без эксцессов, то, возможно, она удалась, но решению истинных причин экстремизма и терроризма, судя по речи, его приезд в Саудовскую Аравию не поможет.

Обобщение до борьбы «добра со злом» идеологического противостояния, которое есть и находится в состоянии конфликта между христианским и исламским мирами; умалчивание о военном вторжении стран Запада на Ближний Восток и диктаторском правлении в мусульманских странах, а также игнорирование социально-экономического состояния в них – ошибочный подход президента Трампа и его команды.

Отказ от «несгибаемой идеологии», к которой Трамп, очевидно, причислил отстаивание прав человека и верховенство закона, укрепляет ту базу, на которой годами и десятилетиями в мусульманских странах готовилась почва для сегодняшней радикализации, а в некоторых и хаоса.

На примере одного Узбекистана, все чаще попадающего на первые полосы мировых газет из-за террористической деятельности его граждан, можно убедиться в том, как некогда благополучная срана без «идеологии прав человека», скатилась до поставщика рекрутов в самые отвратительные террористические организации мира.

И лидеры стран Центральной Азии, включая президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, внимавшие Дональду Трампу, должны понимать, что выслушали политика, для которого слова – это набор букв, и не более того, но выводить экстремизм и терроризм все же надо, причем для себя.

Но этого достигнуть не получится, если исповедовать «принципиальный реализм» Трампа.

Президент США и его администрация могут позволить себе закрывать глаза на нарушение прав человека, даже если это массовое убийство, как было в Андижане в 2005 году, или пытки, произвол и коррупция, но только не страны вроде Узбекистана: им скатываться уже некуда.

Избавить себя, свою страну и народ от экстремизма и терроризма Узбекистану и другим надо, вооружившись новой идеологией, во главе которой встанут интересы человека и его права.

И эти принципы должны стать несгибаемыми.