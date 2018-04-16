Как блокировка Telegram в России ударит по Узбекистану

Эпопея с блокировкой мессенджера Telegram в России коснется также пользователей из Узбекистана. Но дело вовсе не в российском трафике.

С сегодняшнего дня операторы начнут блокировать мессенджер Telegram в России, исполняя постановление Таганского районного суда Москвы от 13 апреля.

В Узбекистане Telegram продолжит работу без каких-либо ограничений. Вне доступа будут лишь пользователи из России. Основатель мессенджера Павел Дуров 13 апреля направил пользователям из России инструкцию по обходу блокировки.

Россия хочет контролировать Интернет

Таганский районный суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России по требованию Роскомнадзора. Ограничение может быть снято после того, как основатель мессенджера предоставит российским спецслужбам ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В ответ на это Дуров заявил, что конфиденциальность – не предмет спекуляций, и он не пойдет на сделку с российскими властями. Он пообещал интегрировать в приложение методы обхода блокировки VPN и попросил пользователей не удалять мессенджер.

Проблемы с российским надзорным органом у Telegram появились после принятия «закона Яровой», по которому операторы связи обязаны хранить переписку и разговоры россиян и предоставлять эти данные по требованию силовых органов.

Будут ли сбои в работе Telegram?

Узбекистанские интернет-провайдеры и мобильные операторы заявили, что Telegram в стране не будет заблокирован, несмотря на то что интернет-трафик в страну поступает именно из России транзитом через Казахстан.

Но гарантировать исправную работу мессенджера никто не может, заявили Ц-1 в офисе одного из столичных провайдеров. Дело в том, что разработчики Telegram внедряют встроенный VPN-сервис, и возможны сбои в работе приложения.

«Я нахожусь в России. Как мне связаться с домом?»

Для пользователей из России Дуров и его команда подготовили способы обхода блокировки при помощи ботов для Telegram. Подключить прокси-сервер к приложению можно в два клика.

К сожалению, из-за перегруженности прокси-серверов могут наблюдаться сбои в работе мессенджера.

В редакции Ц-1 протестировали Telegram-боты для обхода блокировки, но ни один из них не показал себя с лучшей стороны.

Для использования приложения на территории России после блокировки придется установить на мобильное устройство или персональный компьютер VPN-сервис.

В магазинах приложений Google Play и AppStore есть множество таких приложений с бесплатными версиями.

Они, как правило, работают плохо, и приходится многократно подключаться к заграничному IP-адресу для бесперебойной работы.

Платные версии обойдутся от 4 долларов в месяц.