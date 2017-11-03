Киев арестовал казахстанского блогера на два месяца

Суд в Киеве заменил казахстанскому блогеру Жанаре Ахмет временный арест на двухмесячный экстрадиционный. Зал суда она покидала в слезах и под рыдания сына.

48-летняя Жанара Ахмет проведет в заключении в украинской столице по меньшей мере два месяца, до 1 января, такое решение накануне принял Шевченковский суд Киева.

Во время ее ареста Генеральная прокуратура Украины будет проводить проверку запроса Казахстана на депортацию.

Адвокаты Жанары, известного блогера и соратницы беглого казахстанского олигарха и лидера Демократического выбора Казахстана (ДВК) Мухтара Аблязова, рассчитывали, что суд отпустит их клиентку под домашний арест.

Они подали более десятка ходатайств, в которых их подзащитная представлена журналисткой оппозиционного издания «Трибуна» и активисткой, пострадавшей за оппозиционную деятельность в соцсетях и на митингах.

За казахстанку готовы были поручиться два депутата Верховной Рады Украины – Светлана Залищук и Виталий Куприй, а также директор Гельсинского союза Александр Павличенко.

Суд, приняв решение содержать Ахмет под стражей, также проигнорировал и многочисленные просьбы казахстанских правозащитников, что Жанара – мать-одиночка: на ее попечении находится девятилетний сын.

«Мы будем подавать апелляцию на решение суда, на это у нас есть пять дней», – сказал киевский адвокат Жанары Владислав Грищенко.

Решение киевского суда стало шоком для Ахмет.

«Мои адвокаты привели множество доводов, но ни одного из них судья не учла. Я разочарована Украиной – сейчас киевский суд сыграл на стороне Назарбаева, который не поддерживает Майдан и Украину», – заявила она.

Когда ее выводила конвойная служба, Жанара плакала и просила прощения у рыдающего сына Ансара. Мальчик принес на суд комикс, который нарисовал в поддержку мамы, и очень рассчитывал, что она выйдет на свободу.

Сейчас казахстанская активистка содержится в одиночной камере Лукьяновского СИЗО города Киева.

Слушания имени Жанары

Арест блогера возмутил Светлану Залищук – депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко».

«Просто нет слов! За последний месяц Украина рискует получить имидж государства, которое арестовывает и экстрадирует известных оппозиционеров из авторитарных государств – друзей Путина. И это в то время, как Украина борется за освобождение своих политических заключенных», – сказала Залищук.

Она призвала Верховную Раду провести слушания по попыткам Украины присоединиться к клубу государств, которые превращают оппозиционеров в политических заключенных, а также пригласила журналистов и правозащитников прийти на апелляцию Ахмет.

Задержали по запросу Интерпола

Жанара Ахмет задержана в Киеве 21 октября в связи с розыском по линии Интерпола. По словам блогера, ее противоправно выманили из квартиры неизвестные, отключив свет. Весной этого года она сбежала из Казахстана, нелегально перейдя границу с Кыргызстаном.

24 октября Киево-Святошинский суд Киевской области применил к Жанаре временный арест на 18 суток. Также миграционная служба Украины отказала Ахмет в предоставлении статуса беженца. Ее адвокаты также оспаривают это решение в суде.

Казахстан объявил ее в розыск по статье 177 Уголовного кодекса – «Мошенничество». Речь шла о завладении ею «в период с марта 2005-го по октябрь 2008 года денежных средств граждан на сумму более 50 миллионов тенге (148 тысяч долларов США) под предлогом возврата с процентами».

В 2009 году она была осуждена на семь лет, но, отсидев больше года, Жанара вышла из тюрьмы. Наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста 5 ноября 2021 года.

На свободе Ахмет занялась оппозиционной деятельностью, проводила кампании в Фейсбуке, организовывала защиту казахстанских активистов в судах.