Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Мир

    Киев арестовал казахстанского блогера на два месяца

    Суд в Киеве заменил казахстанскому блогеру Жанаре Ахмет временный арест на двухмесячный экстрадиционный. Зал суда она покидала в слезах и под рыдания сына.

    Жанара Ахмед и ее сын Ансар в суде Киева 2 ноября; фото: Ц-1
    Жанара Ахмед и ее сын Ансар в суде Киева 2 ноября; фото: Ц-1

    48-летняя Жанара Ахмет проведет в заключении в украинской столице по меньшей мере два месяца, до 1 января, такое решение накануне принял Шевченковский суд Киева.

    Во время ее ареста Генеральная прокуратура Украины будет проводить проверку запроса Казахстана на депортацию.

    Адвокаты Жанары, известного блогера и соратницы беглого казахстанского олигарха и лидера Демократического выбора Казахстана (ДВК) Мухтара Аблязова, рассчитывали, что суд отпустит их клиентку под домашний арест.

    Они подали более десятка ходатайств, в которых их подзащитная представлена журналисткой оппозиционного издания «Трибуна» и активисткой, пострадавшей за оппозиционную деятельность в соцсетях и на митингах.

    За казахстанку готовы были поручиться два депутата Верховной Рады Украины – Светлана Залищук и Виталий Куприй, а также директор Гельсинского союза Александр Павличенко.

    Суд, приняв решение содержать Ахмет под стражей, также проигнорировал и многочисленные просьбы казахстанских правозащитников, что Жанара – мать-одиночка: на ее попечении находится девятилетний сын.

    «Мы будем подавать апелляцию на решение суда, на это у нас есть пять дней», – сказал киевский адвокат Жанары Владислав Грищенко.

    Решение киевского суда стало шоком для Ахмет.

    «Мои адвокаты привели множество доводов, но ни одного из них судья не учла. Я разочарована Украиной – сейчас киевский суд сыграл на стороне Назарбаева, который не поддерживает Майдан и Украину», – заявила она.

    Когда ее выводила конвойная служба, Жанара плакала и просила прощения у рыдающего сына Ансара. Мальчик принес на суд комикс, который нарисовал в поддержку мамы, и очень рассчитывал, что она выйдет на свободу.

    Сейчас казахстанская активистка содержится в одиночной камере Лукьяновского СИЗО города Киева.

    Слушания имени Жанары

    Арест блогера возмутил Светлану Залищук – депутата Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко».

    «Просто нет слов! За последний месяц Украина рискует получить имидж государства, которое арестовывает и экстрадирует известных оппозиционеров из авторитарных государств – друзей Путина. И это в то время, как Украина борется за освобождение своих политических заключенных», – сказала Залищук.

    Она призвала Верховную Раду провести слушания по попыткам Украины присоединиться к клубу государств, которые превращают оппозиционеров в политических заключенных, а также пригласила журналистов и правозащитников прийти на апелляцию Ахмет.

    Задержали по запросу Интерпола

    Жанара Ахмет задержана в Киеве 21 октября в связи с розыском по линии Интерпола. По словам блогера, ее противоправно выманили из квартиры неизвестные, отключив свет. Весной этого года она сбежала из Казахстана, нелегально перейдя границу с Кыргызстаном.

    24 октября Киево-Святошинский суд Киевской области применил к Жанаре временный арест на 18 суток. Также миграционная служба Украины отказала Ахмет в предоставлении статуса беженца. Ее адвокаты также оспаривают это решение в суде.

    Казахстан объявил ее в розыск по статье 177 Уголовного кодекса – «Мошенничество». Речь шла о завладении ею «в период с марта 2005-го по октябрь 2008 года денежных средств граждан на сумму более 50 миллионов тенге (148 тысяч долларов США) под предлогом возврата с процентами».

    В 2009 году она была осуждена на семь лет, но, отсидев больше года, Жанара вышла из тюрьмы. Наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста 5 ноября 2021 года.

    На свободе Ахмет занялась оппозиционной деятельностью, проводила кампании в Фейсбуке, организовывала защиту казахстанских активистов в судах.

    Источник:Ц-1
    Темы: Демократический выбор Казахстана, Оппозиция в Казахстане, Права человека в Казахстане
    Теги: ДВК Жанара Ахмет Казахстан Мухтар Аблязов
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

    Выбор редактора

    Новости из Мирa

     Политика

    Сергей Дуванов / Кто воюет против Навального и Собчак

    Сегодня в российском общественном мнении культивируется мнение, что и Алексей Навальный, и Ксения Собчак – это проекты Кремля. Спрашивается, откуда этот бред в устах вполне грамотных и адекватных людей?

    Мир
    Безопасность

    Узбекистанец совершил теракт в Нью-Йорке во имя «Исламского государства»

    Восемь человек погибли и одиннадцать серьезно ранены в результате наезда грузовика на пешеходов и велосипедистов в центре Нью-Йорка – в совершении теракта обвиняется гражданин Узбекистана.

    Мир