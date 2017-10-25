Казахстанский блогер Жанара Ахмет объявила голодовку в СИЗО Киева

Украинский суд арестовал Жанару Ахмет на 18 суток по объявленному Казахстаном розыску. Протестуя против разлуки с девятилетним сыном, она объявила голодовку.

24 октября Киево-Святошинский суд Киевской области определил меру пресечения 48-летней Жанаре Ахмет – экс-предпринимателю, блогеру и соратнице беглого казахстанского олигарха и лидера Демократического выбора Казахстана (ДВК) Мухтара Аблязова.

Временный арест сроком на 18 суток активистка проведет в Лукьяновском СИЗО города Киева. Если учесть, что с момента задержания 21 октября она находилась под стражей, то ей осталось отсидеть в СИЗО 15 суток.

В течение этого срока власти Казахстана могут направить запрос об экстрадиции, и Киев начнет проверку.

«Если меня посадят в СИЗО, я объявлю голодовку – другого способа протестовать против разлуки с сыном у меня нет», – заявила до решения суда Жанара.

Суд длился более девяти часов и закончился в 10 ночи. На заседание суда Жанару пришли поддержать проживающие в Киеве казахстанские политбеженцы: активист Ермек Нарымбай, один из руководителей ДВК – Айдос Садыков и его жена – журналистка Наталья.

Садыков и Нарымбай вели прямые трансляции из суда в Фейсбуке.

Отказали в убежище

Прокурор Юлия Савостина просила суд применить временный арест на 40 суток для получения материалов дела из Казахстана.

Она зачитала справку из Интерпола, где указано, что Жанара не отбыла срок о мошенничестве, назначенный ей судом в Казахстане в 2009 году, и покинула Алматы до его окончания.

Прокурор также показала документ из Миграционной службы Украины, в котором сказано, что Ахмет отказано в предоставлении политического убежища в Украине.

Сама Жанара в комментарии Ц-1 сказала, что власти Казахстана испугались ее политической активности в Сети.

Ее адвокат Владислав Грищенко заявил, что судья незаконно привлекла к делу отказ в предоставлении статуса беженца: «Это была ксерокопия, не заверенная нотариально. Будем подавать апелляцию».

Долги не обсуждает

Сторона защиты представляла Жанару журналисткой «Трибуны» и активисткой, пострадавшей за оппозиционную деятельность в соцсетях и на митингах.

По их словам, весь ущерб в деле о мошенничестве она давно погасила.

Впрочем, Жанара отказалась отвечать, вернула ли она деньги журналистке Фариде Батырбаевой, которая дала Ахмет 79 тысяч долларов США на покупку квартиры.

«Я давно пережила эту историю и заплатила за нее не только лишением свободы, но и конфискацией имущества и депрессией», – уклонилась от ответа активистка.

«Мама, возьми меня в тюрьму»

Во время очередного перерыва в зале появился тюремный конвой, и стало понятно, что Жанару арестуют и поместят в СИЗО.

По большому счету 40-дневный срок был заменен 18-дневным, поскольку защитники Жанары предоставили справки о том, что она мать-одиночка, которая одна воспитывает сына – девятилетнего Ансара.

После ареста мамы мальчик фактически остался без опекуна. Во время процесса активистка пыталась дозвониться своим казахстанским родственникам и подругам, чтобы хоть кто-то приехал и побыл с мальчиком.

Ансар стал настоящим участником судебного процесса. Когда ему было полтора года, Жанара отбывала срок в казахстанской тюрьме. Сейчас у него новое испытание: мальчик не ходит в школу и живет у киевских знакомых Ахмет.

– Мама, если тебя посадят в тюрьму, можно, я с тобой пойду, – безутешно плакал мальчик, пытаясь обнять маму через клетку.

– Нельзя, ты уже большой, и таких взрослых детей не берут, – утешала Жанара сына.

– Мама, попроси, чтобы тебя посадили не с убийцами, – продолжал он.

– Малыш, там много хороших людей, которые оступились. А в тюрьме они осознали, что сделали нехорошо, и все друг друга поддерживают. Мы будем чай пить в камере, – обещала женщина рано повзрослевшему сыну.

Ермек Нарымбай попытался развеселить ребенка, что камера – штаб-квартира по борьбе, но Ансар продолжил задавать вопросы.

Мальчик просил маму, чтобы она перестала поддерживать политика Мухтара (Аблязова. – Ред.) – тогда от нее отстанут, они заживут счастливо и отпразднуют его приближающийся день рождения в «Макдональдсе».

Вспомнили племянника Каримовой

«Если меня отправят в Казахстан, то мне дадут лет восемь тюрьмы и постараются навешать побольше статей. Будут пытать морально и физически», – заявила Ахмет Ц-1.

Оппозиционер Айдос Садыков назвал решение украинского суда слишком формальным и жестоким. По его мнению, мать несовершеннолетнего ребенка можно было оставить на свободе до основного судебного процесса.

«В Украине были прецеденты, когда людей, далеких от политики, оставляли на свободе и в ускоренном порядке выдавали паспорта беженца. Тот же племянник супруги Ислама Каримова Татьяны (Акбар Абдуллаев – Ред.) получил статус политбеженца по ускоренной процедуре, хотя политики в его деле я не увидел – чистый криминал», – заявил оппозиционер Ц-1.

Оппозиционерка с богатым прошлым

Жанара Ахмет задержана в Киеве 21 октября в связи с розыском по линии Интерпола. По ее словам, ее противоправно выманили из квартиры неизвестные, отключив свет.

Изначально суд был назначен на 23 октября, но заседание пришлось перенести: документы из прокуратуры пришли на английском и украинском языках, которыми не владеет Ахмет.

Казахстан объявил ее в розыск по статье 177 Уголовного кодекса – «Мошенничество». Речь шла о завладении ею «в период с марта 2005-го по октябрь 2008 года денежных средств граждан на сумму более 50 миллионов тенге (148 тысяч долларов США) под предлогом возврата с процентами».

В 2009 году она была осуждена на семь лет, но, отсидев больше года, Жанара вышла из тюрьмы. Наказание было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста 5 ноября 2021 года.

На свободе Ахмет занялась оппозиционной деятельностью, проводила кампании в Фейсбуке, организовывала защиту казахстанских активистов в судах.