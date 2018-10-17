Сергей Дуванов / В повестке дня Совета Европы – санкции против РК?

Похоже, европарламентариев достали нарушения Акорды в области прав человека. Впервые в стенах Совета Европы ЕС звучит идея о санкциях против власти РК.

Не секрет, что, начиная с председательства Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году, власти страны, грубо говоря, «забили» на любые озабоченности и неудовольствия, которые европейцы периодически высказывали в части соблюдения прав и свобод в Казахстане.

Гайки продолжают закручиваться под негласным, но тем не менее реально присутствующим девизом: «Запад нам не указ».

В последние годы по умолчанию была ограничена деятельность политических противников, из информационного поля вытеснены оппозиционные СМИ, поставлена под жесткий контроль работа социальных сетей, под различными предлогами не допускается проведение мирных собраний граждан, ограничена деятельность независимых профсоюзов, жестко преследуются люди, не согласные с политикой властей.

Дошло до того, что в последний приезд представителей ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) в Казахстан, 18 сентября, полиция на глазах у парламентариев буквально оттащила женщину, попытавшуюся обратиться к ним с жалобой на действия казахстанского правосудия.

Все это европейцы расценили как вызов со стороны Акорды, и 11 октября была принята декларация № 663, в которой 31 депутат ПАСЕ призвали «Европейский союз и Совет Европы приостановить финансовую поддержку для Казахстана до достижения реального прогресса в области прав человека».

Вместо традиционных резолюций, призывающих казахстанские власти «полностью соблюдать свои обязательства по правам человека», впервые в стенах Совета Европы ЕС звучит призыв к фактическому введению санкций против Акорды. Этим положено начало тренду на изоляцию Акорды.

Это стало закономерным ответом на политические преследования, устроенные властями в последнее время.

В Совет Европы внесено предложение «призвать казахстанские власти немедленно освободить 30 человек, перечисленных Комитетом по поддержке политических заключенных, и прекратить преследования мирных демонстрантов, блогеров и юристов».

Теперь дело за Советом Европы, который должен рассмотреть данную резолюцию и если не ввести предлагаемые санкции, то по крайней мере отреагировать на откровенно вызывающие действия Астаны.

Пока в Евросоюзе достаточно сильно лобби, поддерживающее авторитарный режим президента Нурсултана Назарбаева. Именно эти люди ведут свою игру с последним из коммунистических лидеров бывшего СССР, полагая, что Назарбаев и его окружение способны продвигать демократические реформы в Казахстане.

Абсолютно неверное понимание ситуации.

Руководствуясь именно этим заблуждением, Евросоюз продолжает выделять властям Казахстана и аффилированным с ними общественным организациям различные гранты, якобы направленные на изменение ситуации с демократией и правами человека.

В качестве наглядного примера можно привести выделение ЕС гранта в 5,5 миллиона евро на проект «Укрепление уголовного правосудия в Казахстане». Параллельно этому Советом Европы и ЕС была профинансирована программа «Поддержка казахстанских властей в повышении качества и эффективности системы правосудия Казахстана».

Однако есть мнение, что деньги, формально выделяемые на изменение ситуации в стране, в реальности работают на укрепление казахстанского авторитаризма и его лучшей адаптации к меняющимся условиям.

В этом плане деньги европейских налогоплательщиков де-факто работают на укрепление казахстанской автократии – самого верного и надежного партнера Кремля!

То, что на самом деле реализация этих проектов никак не влияет на изменение казахстанского правосудия, лучше всего демонстрируют судебные процессы, которые сегодня ведутся в рамках преследования Мухтара Аблязова и его сторонников из «Демократического выбора Казахстана».

Здесь и следствие, и прокуратура, и суды демонстрируют полный правовой нигилизм, пренебрежение элементарной логикой, а в ряде случаев – и полное равнодушие к выбиванию показаний при помощи пыток.

Не исключено, что на этот раз проназарбаевское лобби в ЕС сумеет помочь Акорде избежать экономических санкций.

Но, учитывая, что ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а репрессии против оппонентов власти – усиливаться, то можно прогнозировать, что Европа в ближайшее время все равно будет вынуждена пересмотреть свое отношение к Назарбаеву, как ранее она изменила мнение о президенте России Владимире Путине.

Есть надежда, что в ЕС все же возобладает реалистичный подход к оценке роли нынешних авторитарных режимов в Центральной Азии и там начнут понимать свою ответственность перед народами этих стран.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы