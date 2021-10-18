Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Мир

    Кто «заказал» мир? Богатейшие семьи и их фирмы: Vanguard и BlackRock

    Кто стоит за «пандемией» – невиданной попыткой истребления и порабощения человечества? Это те, кто владеет почти всем, что едят, носят, смотрят, читают, используют и принимают по назначению врачей миллиарды людей на планете, – фирмы Vanguard group и BlackRock.

    Финнасовая пирамида капиталистического мира... скриншот
    Финансовая пирамида капиталистического мира. Все инвесторы и над ними два главных… скриншот

    Галима Бухарбаева

    Глядя на товары на полках магазинов, решая, что купить, мало кто из нас догадывается, что выбирать не из чего.

    Основная масса продуктов питания и напитков, одежды и обуви, других товаров массового потребления, включая медикаменты, заполонившие наши рынки после развала СССР и уничтожения местных производителей, отличаются друг от друга лишь названиями на упаковках.

    Coca-Сola и Pepsi-Cola, всегда рассматривавшиеся обывателями как конкуренты, на самом деле имеют одних и тех же конечных владельцев, обладающих самым крупным пакетом акций данных компаний.

    При этом и The Coca-Cola Сompany, и PepsiCо, в свою очередь, являются собственниками десятков других брендов, что обеспечивает их гарантированным доходом при всем многообразии человеческих предпочтений.

    Coca-Cola

    The Coca-Cola Сompany сообщает на своем сайте, что на протяжении 130 лет «освежает мир», присутствуя на рынках в 200 странах и представляя 200 брендов, среди которых газированные и энергетические напитки, вода, соки, кофе, чай, завтраки и различные закуски.

    Не хватит времени и места перечислить то множество товаров, которые заполонили наши страны благодаря беспрепятственному и победоносному шествию Coca-Cola, – это Fanta, Sprite, FuseTea, Nestea, Schweppes, Dasani, Vitamin Water, Innocent, Costa Coffee и десятки других брендов.

    В странах бывшего СССР компания выпускает продукцию с учетом ценностей местного покупателя, якобы российский сок «Добрый» – это тоже The Coca-Cola Сompany, как и бренд «Моя семья».

    Продукция Coca-cola* фото с сайта: openthenews.com
    Продукция Coca-cola* фото с сайта: openthenews.com

    Pepsi-Cola

    Не отстает и компания PepsiCo. Десятки продуктов, выпускаемых этой компанией, сегодня можно приобрести даже в самом захудалом магазине любого кишлака – это чипсы Lays and Doritos, напитки Mirinda и SodaStream, чай Lipton, вода Aquafina, соки Tropicana и Naked Juice, бутилированный кофе Starbacks, различные хлопья для завтраков, хумус и многое другое.

    Для патриотически настроенного покупателя в странах бывшего СССР у PepsiCo есть ряд продуктов с очень русскими названиями: «Агуша», «Домик в деревне», йогурты «Чудо», соки «Любимый», «Фруктовый сад» и другие.

    Продукция PepsiCo в странах бывшего СССР; скриншот с сайта: pepsico.ru
    Продукция PepsiCo в странах бывшего СССР; скриншот с сайта: pepsico.ru

    Кому же в конечном итоге поступают те баснословные доходы, которые аккумулируют эти две мультинациональные компании?

    The Defender – американская организация по охране здоровья детей, во главе которой стоит Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого президента США Джона Кеннеди и сын Роберта Кеннеди – убитого сенатора и кандидата в президенты США, минувшим летом опубликовала расследование «Кто владеет большой фармацевтикой и большими СМИ? Вы никогда не догадаетесь…»

    Одни главные хозяева

    Это расследование, проведенное при использовании доступной информации в Интернете, через минуты поиска обнаруживает, что крупнейшими владельцами акций Coca-Cola Company и PepsiCо являются две фирмы по контролю за активами: Vanguard Group и BlackRock.

    Результаты проведенного дознания таковы: 72,82% акций PepsiCо принадлежат 3155 юридическим лицам – это инвестиционные, страховые компании и фонды, банки и в некоторых случаях – государства.

    При подробном же рассмотрении списка основных акционеров выясняется, что первая десятка владеет третью акций PepsiCо, и самыми крупными из них являются две фирмы: Vanguard (8,73%) и BlackRock (7,13%).

    Скриншот: список главных инвесторов PepsiCo - Vanguard и BlackRock на 1-ом и 2-ом месте...
    Скриншот: список главных инвесторов PepsiCo — Vanguard и BlackRock на 1-ом и 2-ом месте…

    Кто же владеет компанией Coca-Cola? Поисковая система Yahoo Finance быстро находит главных держателей акций, вторую и третью строчку среди которых занимают все те Vanguard (7,35%) и BlackRock (6,58%).

    Крупнейшие инвесторы Coca-Cola -в первой тройке тех же компании: Vanguard, BlackRock
    Крупнейшие инвесторы Coca-Cola — в первой тройке те же компании: Vanguard, BlackRock

    Рядом же с Vanguard и BlackRock в списке главных акционеров крупнейших компаний мира чаще всего оказывается еще одна известная инвестиционная фирма – State Street Corporation.

    «Большая тройка»

    В финансовых кругах США Vanguard, BlackRock и State Street Corporation называют «Большой тройкой».

    Эти три фирмы, вместе взятые, владеют 90% всех фирм фондового индекса S&P 500, в корзину которого включены акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

    По данным британского издания TheExpose.uk, в ноябре 2020 года «Большая тройка» контролировала рынок стоимостью 15 триллионов долларов США, что составляет более чем три четверти американской экономики. А к январю 2021-го размеры их бизнеса достигали уже 18 триллионов долларов.

    Поэтому неудивительно, что именно эти три фирмы оказываются основными держателями акций и других крупнейших мировых компаний по производству продуктов питания, среди них – Unilever, Mondelez и Nestle.

    Скриншот: крупнейшие пищевые компании и их бренды и продукция
    Скриншот: крупнейшие пищевые компании в мире, и их бренды и продукция…

    Кто контролирует Интернет?

    Журналистское расследование предлагает взглянуть на истинных хозяев крупнейших технологических компаний.

    Сегодня в мире Интернета доминирует Facebook, являющийся владельцем Instagram и WhatsАpp; Alphabet – владелец Google,а также всех его компаний – Gmail, YouTube, включая операционную систему Android; компания Apple с операционной системой MacOS и Microsoft с Windows and Xbox.

    Alphabet, Apple и Microsoft являются монополистами в масштабах планеты в сфере производства и продажи операционных программ практически для всех смартфонов и компьютеров, использующихся сегодня в мире.

    Кто же является владельцем этих технологических гигантов, практически в одиночку контролирующих рынок с миллиардами пользователями? Как выясняется, ключевыми хозяевами и в сфере компьютеров и смартфонов оказываются те же компании: Vanguard и BlackRock.

    Ключевые инвесторы компании Facebook...
    Ключевые инвесторы компании Facebook… У Vanguard 7,70%, BlackRock — 6,64%…
    Кто владеет Twitter? Vanguard и BlackRock занимают первую и третью позиции...
    Кто владеет Twitter? Vanguard и BlackRock занимают первую и третью позиции…
    Основанная Биллом Гейтсом компания Microsoft? - У Vanguard 7,63% и BlackRock 6,29% акций компании...
    Компания Apple конкурент Microsoft? — А хозяева одни — у Vanguard 7,63% и BlackRock 6,29% акций Apple…
    У основанной Биллом Гейтсом компании Microsoft - 8,26% принадлежат Vanguard и 6,83% - BlackRock...
    У основанной Биллом Гейтсом компании Microsoft — 8,26% принадлежат Vanguard и 6,83% — BlackRock…

    При этом их контроль не ограничивается лишь самыми крупными компаниями в области технологий, они же являются основными владельцами таких не менее известных брендов, как Sony, IBM, HP, Philips, Intel…

    Снимок экрана 2021-10-18 в 12.23.34

    Снимок экрана 2021-10-18 в 12.23.50

    И в дороге, и в отпуске…

    Решили поехать в отпуск – тогда ваша поездка может начаться с бронирования билетов через trip.com, Skyscanner, Expedia… полет будет выполнен компаниями AirFrance, Lufthansa, KLM… на самолетах Boeing, Airbus… по прибытии вы найдете место, где остановиться, через booking.com, Tripadvisor, Airbnb…

    Что общего у этих вроде бы совершенно разных компаний, да, снова выходит, что они разделяют одних и тех же хозяев, главными из которых вновь предстают Vanguard и BlackRock.

    Разные компании - хозяева одни и те же...
    Разные компании — хозяева одни и те же…

    Эти же инвестиционные фирмы являются ключевыми добытчиками сырья, начиная от цветных и тяжелых металлов, которые как раз используются для производства их самолетов… до нефти и газа, а контролируемые ими компании в области энергоресурсов – Shell, BP, Exxon, Total – в представлении не нуждаются.

    Компании нефтегазового сектора...
    Компании нефтегазового сектора…
    Они добывают сырье для своей индустрии, своих компаний; скриншот
    Они добывают сырье для своей индустрии, своих компаний; скриншот

    Журналистское расследование обращается к поискам хозяев самых главных поставщиков сельхозпродукции на Западе, от которых зависит пищевая промышленность в этих странах, собственниками самых крупных из них – Monsanto, Cargill, ADM, Bayer, John Deere, как нетрудно догадаться, вновь оказываются те же самые инвестиционные фирмы.

    Сельское хозяйство по большей части тоже в их руках...
    Сельское хозяйство по большей части тоже в их руках…

    Кроме того, Vanguard и BlackRock – основные владельцы и самых известных в мире текстильных компаний и производителей одежды.

    Вне зависимости от ваших вкусов и материальных возможностей, на каком бы бренде вы ни остановились, будь то более доступные Bershka и Zara, спортивные – Adidas и Nike, а также дорогие – Prada и Louis Vuitton, ваши деньги попадут в одни и те же карманы: хозяева у них одни и те же.

    Производители одежды и текстиля - все на любой вкус и кошелек...
    Производители одежды и текстиля — все на любой вкус и кошелек…
    Они же хозяева крупнейших компаний табачной индустрии...
    Они же хозяева крупнейших компаний табачной индустрии…
    Они же владеют компаниями по производству большинства машин в мире - от авто до самолетов...
    Они же владеют компаниями по производству большинства машин в мире — от авто до самолетов…

    Доктора вызывали?

    Эта же реальность всплывает при рассмотрении собственников крупнейших в мире фармацевтических компаний, среди которых, неудивительно, оказываются как раз те, что так усердно пытаются вколоть в человечество сегодня опасные для здоровья и жизни инъекции под видом вакцины от давно известного возбудителя простуды и гриппа – коронавируса.

    Вот список наиболее крупных фармкомпаний, за которыми стоят те же Vanguard и BlackRock: Johnson&Johnson, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Novartis, Merck, Monsanto, Abbott, GlazoSmithKline (GSK).

    Фармацевтические компании, принадлежащие тем же - Vanguard и BlackRock...
    Фармацевтические компании, принадлежащие тем же — Vanguard и BlackRock…

    Названия некоторых из этих компаний особенно примелькались в последние полтора года в связи с объявленной в марте 2020-го Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии Covid-19.

    Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer совместно с BioNTech предложили человечеству в качестве единственного спасения от этой болезни некие инъекции, которые они называют вакцинами, несмотря на то что они не вырабатывают иммунитета к болезни, не препятствуют ее распространению, не спасают от смерти…

    Но главное то, что отказаться от их получения для многих стало практическим невозможным, живи ты хоть в Казахстане, России и Узбекистане, или во Франции, Великобритании и США, а в Австралии же отказникам уже угрожает тюремный срок…

    Получение этих уколов пропагандируется с экранов и страниц почти всех мировых и национальных СМИ, способствуют «спасению» человечества от простуды также крупнейшие соцсети и поисковые системе в Интернете.

    Альтернативная информация о преувеличенности опасности заболевания, об имеющихся в наличии средств и препаратов для профилактики и лечения болезни, о побочных эффектах и беспрецедентной за всю историю вакцинации людей смертности от «прививки» от Covid-19 (менее чем за год эти уколы убили десятки тысяч человек во всем мире) блокируется и удаляется.

    Большая Фарма и СМИ

    На вопрос «почему так?» можно ответить, указав, опять же на то, что хозяевами крупнейших информационных телеканалов, газет и журналов мира оказываются те же самые фирмы, что и владеют фармацевтическими компаниями.

    Кабельные телеканалы имеют одних и тех же хозяев...
    Кабельные телеканалы имеют одних и тех же хозяев…

    Vanguard и BlackRock – два основных владельца Time Warner, Comcast, Disney и News Corp, четырех из шести медиакомпаний, контролирующих более 90% медиаландшафта США.

    Time Warner Inc. принадлежат Warner Bros. Entertainment, CNN, HBO, TBS, Turner Network Television, HBO Max и The CW Television Network, Cartoon Network и еще порядка десяти телеканалов, журналов на все возрастные группы и вкусы.

    Comcast Сorporation владеет телеканалами NBC и Telemundo, киностудией Universal Pictures и Sky (европейская телекоммуникационная компания).

    The Walt Disney Company помимо киностудий Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Disneynature, Pixar, Marvel Studios и парков развлечений владеет американской телерадиовещательной компанией ABC, а также ESPN, 20th Television и другими телеканалами.

    Что стоит за компанией Walt Disney...
    Что стоит за компанией Walt Disney…

    News Corp включает в свои активы ведущее агентство финансовой информации Dow Jones & Company, являющееся издателем газеты The Wall Street Journal, американский таблоид New York Post, книжное издательство HarpersCollins, компанию News UK, издающую в Великобритании крупнейшие газеты The Sun, The Times; корпорация присутствует в Австралии через компанию News Corp Australia и оператора в сфере недвижимости REA Group – realtor.com.

    Другим крупнейшим активом корпорации является киностудия 21st Century Fox, которая включает вещательную и медиаорганизацию Fox Entertainment Group, куда входит и рупор якобы консервативной Америки – телеканал FoxNews.

    Снимок экрана 2021-10-18 в 13.46.16

    Все ключевые СМИ в США принадлежат группе богатейших людей за компанией Vanguard...
    Все ключевые СМИ в США принадлежат группе богатейших людей за компанией Vanguard…

    Даже The New York Times…

    Кто является крупнейшими акционерами, без преувеличения, самой влиятельной газеты в мире – The New York Times? Это издание за свой 120-летний срок существования сумело завоевать репутацию наиболее беспристрастного, качественного и прогрессивного источника информации – его влияние на политику США, а значит, и мира неоспоримо.

    Быстрый поиск в Интернете указывает, что в десятке крупнейших держателей акций издания первую строчку занимает компания The Vanguard Group с 8,21% акций, The BlackRock разместилась на третьей строчке, владея 6,72% акций.

    Владельцы The New York Times; скриншот c CNN
    Владельцы The New York Times; скриншот c CNN

    Фонды и борьба за всё хорошее

    Помимо контроля над традиционными СМИ и другими производителями пищи для сердца и ума, хозяева Vanguard и BlackRock позаботились и о влиянии на независимую общественную деятельность граждан, зачастую движимую самыми лучшими идеями и побуждениями.

    Спасаете детей от малярии в Африке или боретесь за права человека в Узбекистане – у хозяев мира есть для этого припасенные фонды, главными из которых, по данным расследования The Defender, являются: фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд Открытого Общества (фонд Джорджа Сороса) и фонд Билла и Хиллари Клинтон.

    Богатейшие люди прячутся за вторым эшелоном богатейших в опутывании мира фондами...
    Богатейшие люди прячутся за вторым эшелоном богатейших в опутывании мира фондами…

    Фонд Билла и Мелинды Гейтс давно взял на себя заботу о сфере здравоохранения: он «спасает» и «предупреждает» болезни в наиболее бедных странах мира. Этот фонд настолько «щедр», что состязаться с ним в щедротах могут лишь богатейшие страны мира.

    В 2021 году в списках доноров Всемирной организации здравоохранения фонд Билла и Мелинды Гейтс в очередной раз занял третью позицию после США и Великобритании с суммой пожертвования в размере 455 млн долларов США.

    Фонд Открытого Общества, взяв на себя миссию продвигать идеи свободы и демократии в закрытых странах мира, выполняет для мировой элиты другую важнейшую функцию: подначивает существующие неугодные режимы, подготавливая тем самым территорию для захвата мультинациональными корпорациями.

    Фонд Сороса за "открытые общества" для империалистического капитала...
    Фонд Сороса за «открытые общества» для империалистического капитала…

    Невинная борьба простых граждан в этих странах за права человека, справедливость, равноправие, на что фонд Сороса не жалеет денег – при успешном результате, то есть свержении тирании и диктатуры, – вводит страну в ранг новой «демократии», то есть очередной жертвы ограбления теми, кому и так принадлежит почти всё в этом мире.

    24/7

    Прочитав этот обзор, нельзя не поразиться факту, что всего две компании – Vanguard и BlackRock – образовали секретную монополию, которой принадлежит, можно сказать, практически всё в этом мире, что только можно представить.

    С утра до ночи, практически 24 часа в сутки и семь дней в неделю, они заполняют жизнь людей, начиная с питания и других физических потребностей, заканчивая его здоровьем, культурными исканиями и досугом – другими словами, они подчиняют и контролируют почти всю жизнь человека…

    Кто же хозяева?

    По состоянию на март 2021 года Vanguard являлся крупнейшим акционером BlackRock.

    Крупнейший акционер BlackRock - это Vanguard...
    Крупнейший акционер BlackRock — это Vanguard…

    Сам Vanguard, с другой стороны, имеет «уникальную» корпоративную структуру, из-за которой ее владельцев трудно различить; в открытых источниках указано, что это «частная» компания и поэтому список ее акционеров является закрытым.

    Vanguard - частная компания, ее хозяева не публичны...
    Vanguard — частная компания, ее хозяева не публичны…

    Известно лишь, что Vanguard принадлежит различным фондам, которые, в свою очередь, принадлежат акционерам. Помимо этих акционеров у него нет внешних инвесторов, и он не торгуется на бирже.

    «Элита, владеющая Vanguard, очевидно, не любит быть в центре внимания, но, конечно, они не могут спрятаться от тех, кто готов копать, – говорится в журналистском расследовании The Defender.

    – В отчетах Oxfam и Bloomberg говорится, что 1% населения мира вместе владеет деньгами больше, чем остальные 99%. Хуже того, Oxfam утверждает, что 82% всех заработанных денег в 2017 году пошли на этот 1%.

    1% населения, зарабатывающий 82% всех доходов мира...
    1% населения, зарабатывающий 82% всех доходов мира…

    – Другими словами, эти две инвестиционные компании, Vanguard и BlackRock, владеют монополией во всех отраслях в мире, и они, в свою очередь, принадлежат самым богатым семьям в мире, некоторые из них являются членами британской королевской семьи…».

    Помимо британской короны владельцами Vanguard, по данным расследования, являются семьи Ротшильдов и Рокфеллеров, итальянская семья Орсини, американская семья Бушей, семья Дюпон, Морганы, Вандербильты.

    Одни из хозяева всех компаний в мире - британская королевская семья...
    Одни из хозяева всех компаний в мире — британская королевская семья…

    Именно эти семьи, делает вывод журналистское расследование, находятся на вершине финансовой пирамиды мира и пожирают все богатства, добытые и произведенные на нашей планете.

    Когда хочет Ротшильд…

    Если кто-то сомневается во влиянии некоторых из этих семей, The Defender напоминает, как в марте этого года ряд крупнейших компаний, включая BlackRock, Coca-Cola, Delta Air Lines, Merck и другие, заявили о своем уходе из штата Джорджия в США.

    Их возмутило подписание губернатором штата поправок к закону о выборах, обязующих избирателей предъявлять удостоверения личности.

    Оказавшись удивительно продвинутыми в области защиты прав человека, коммерческие компании не стерпели факта, что новые правила могут привести к дискриминации этнических групп, не все представители которых имеют исправные документы и поэтому могут лишиться права голоса…

    Как раз об этом на конференции говорила главам порядка 100 крупнейших компаний США Линн Форестер Ротшильд (Lynn Forester de Rothschild) – 67-летняя глава англо-американской династии Ротшильдов.

    Линн Форестер де Ротшильд имеет пралн "спасти капитализм"; скриншот
    Линн Форестер де Ротшильд имеет план «спасти капитализм»; скриншот

    И едва слова «заботы» соскользнули с ее губ, как наказание Джорджии последовало немедленно: о сворачивании своей деятельности в штате заявили ключевые производители и работодатели, и даже Главная лига бейсбола (MLB) сообщила об отмене намеченного в Джорджии матча всех звезд (Аll-Star) 2021 года.

    За последние почти два года Линн Форестер Ротшильд не устает выступать с различных трибун, рассказывая о том, как «пандемия» изменит мир, что к прошлому возврата уже не будет.

    Она уже основала и возглавила «Коалицию инклюзивного капитализма», агитируя наряду со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ — Клаус Шваб) необходимость «Великой перезагрузки», что приведет к объединению мира под единым правительством и новому перераспределению капитала, при котором простые люди «не будут иметь ничего и будут счастливы».

    Основатель ВЭФ Клаус Шваб, который объединяет всех миллиардеров мира, видит в "пандемии" возможности для "Великой перезагрузки"
    Основатель ВЭФ Клаус Шваб видит в «пандемии» возможности для «Великой перезагрузки»

    Известный американской доктор и писатель Джозеф Меркола (Joseph Mercola), автор бестселлера «Правда о Ковид-19: разоблачая «Великую перезагрузку», локдауны, паспорт вакцинации и «новую нормальность», в недавнем интервью влиятельному в США изданию Infowars сказал, что убежден в том, что «пандемию» заказала «мировая элита», та, что владеет почти всеми компаниями в мире через фирмы Vanguard и Blackrock.

    В отчете Bloomberg говорится, что обе эти компании – Vanguard и BlackRock – в 2028 году вместе будут контролировать активы стоимостью 20 триллионов долларов.

    «Это означает, что им будет принадлежать почти всё», – подводит итог The Defender.

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Лжепандемия коронавируса
    Теги: BlackRock Covid-19 Klaus Schwab Vanguard
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Общество

    Свобода и демократия Запада — миф, глобальный фашизм — реальность…

    Активисты и журналисты Узбекистана проведут 2 ноября в Ташкенте круглый стол «Глобализм против суверенитета», на котором попытаются выработать стратегию для страны в условиях захвата мира глобалистами.

    Узбекистан
    Люди

    Узбекистан получает «вакцину» от Pfizer – лучше сразу в мусор…

    В Узбекистан прибыла очередная партия «вакцин» от компании Pfizer, первой в мире получившей патент на дистанционный контроль «вакцинированных» через подключение к серверу «Интернета вещей».

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Общество

    Свобода и демократия Запада — миф, глобальный фашизм — реальность…

    Активисты и журналисты Узбекистана проведут 2 ноября в Ташкенте круглый стол «Глобализм против суверенитета», на котором попытаются выработать стратегию для страны в условиях захвата мира глобалистами.

    Узбекистан
    Безопасность

    Эксперименты с коронавирусами в Китае и «пандемия»: есть связь?

    Доверите ли вы лечение тому же доктору, который создавал болезнь?.. Национальный институт здоровья США финансировал исследования по усилению функции патогенов в Ухане, а именно заражение людей коронавирусами летучих мышей.

    Мир
    Политика

    «Свободная» пресса на Западе: от продажности до вакханалии

    Директор Радио «Свобода» Джеми Флай назвал «отвратительными» якобы имевшие место запугивания журналистов «Озодлика» в Узбекистане, а убийственная ложь и деморализующая пропаганда на Западе, дошедшие до вакханалии, его не волнуют?

    Узбекистан
    Политика

    Баходыр Чориев – о выборах президента РУз и праве на участие

    Выборы президента Узбекистана за три дня до голосования по-прежнему не тянут на главную новость в стране, а тем более интригу – оживить ситуацию извне пытается оппозиционер Баходыр Чориев.

    Узбекистан

    Новости из Мирa

     Безопасность

    Эксперименты с коронавирусами в Китае и «пандемия»: есть связь?

    Доверите ли вы лечение тому же доктору, который создавал болезнь?.. Национальный институт здоровья США финансировал исследования по усилению функции патогенов в Ухане, а именно заражение людей коронавирусами летучих мышей.

    Мир