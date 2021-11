Кто «заказал» мир? Богатейшие семьи и их фирмы: Vanguard и BlackRock

Кто стоит за «пандемией» – невиданной попыткой истребления и порабощения человечества? Это те, кто владеет почти всем, что едят, носят, смотрят, читают, используют и принимают по назначению врачей миллиарды людей на планете, – фирмы Vanguard group и BlackRock.

Галима Бухарбаева

Глядя на товары на полках магазинов, решая, что купить, мало кто из нас догадывается, что выбирать не из чего.

Основная масса продуктов питания и напитков, одежды и обуви, других товаров массового потребления, включая медикаменты, заполонившие наши рынки после развала СССР и уничтожения местных производителей, отличаются друг от друга лишь названиями на упаковках.

Coca-Сola и Pepsi-Cola, всегда рассматривавшиеся обывателями как конкуренты, на самом деле имеют одних и тех же конечных владельцев, обладающих самым крупным пакетом акций данных компаний.

При этом и The Coca-Cola Сompany, и PepsiCо, в свою очередь, являются собственниками десятков других брендов, что обеспечивает их гарантированным доходом при всем многообразии человеческих предпочтений.

Coca-Cola

The Coca-Cola Сompany сообщает на своем сайте, что на протяжении 130 лет «освежает мир», присутствуя на рынках в 200 странах и представляя 200 брендов, среди которых газированные и энергетические напитки, вода, соки, кофе, чай, завтраки и различные закуски.

Не хватит времени и места перечислить то множество товаров, которые заполонили наши страны благодаря беспрепятственному и победоносному шествию Coca-Cola, – это Fanta, Sprite, FuseTea, Nestea, Schweppes, Dasani, Vitamin Water, Innocent, Costa Coffee и десятки других брендов.

В странах бывшего СССР компания выпускает продукцию с учетом ценностей местного покупателя, якобы российский сок «Добрый» – это тоже The Coca-Cola Сompany, как и бренд «Моя семья».

Pepsi-Cola

Не отстает и компания PepsiCo. Десятки продуктов, выпускаемых этой компанией, сегодня можно приобрести даже в самом захудалом магазине любого кишлака – это чипсы Lays and Doritos, напитки Mirinda и SodaStream, чай Lipton, вода Aquafina, соки Tropicana и Naked Juice, бутилированный кофе Starbacks, различные хлопья для завтраков, хумус и многое другое.

Для патриотически настроенного покупателя в странах бывшего СССР у PepsiCo есть ряд продуктов с очень русскими названиями: «Агуша», «Домик в деревне», йогурты «Чудо», соки «Любимый», «Фруктовый сад» и другие.

Кому же в конечном итоге поступают те баснословные доходы, которые аккумулируют эти две мультинациональные компании?

The Defender – американская организация по охране здоровья детей, во главе которой стоит Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого президента США Джона Кеннеди и сын Роберта Кеннеди – убитого сенатора и кандидата в президенты США, минувшим летом опубликовала расследование «Кто владеет большой фармацевтикой и большими СМИ? Вы никогда не догадаетесь…»

Одни главные хозяева

Это расследование, проведенное при использовании доступной информации в Интернете, через минуты поиска обнаруживает, что крупнейшими владельцами акций Coca-Cola Company и PepsiCо являются две фирмы по контролю за активами: Vanguard Group и BlackRock.

Результаты проведенного дознания таковы: 72,82% акций PepsiCо принадлежат 3155 юридическим лицам – это инвестиционные, страховые компании и фонды, банки и в некоторых случаях – государства.

При подробном же рассмотрении списка основных акционеров выясняется, что первая десятка владеет третью акций PepsiCо, и самыми крупными из них являются две фирмы: Vanguard (8,73%) и BlackRock (7,13%).

Кто же владеет компанией Coca-Cola? Поисковая система Yahoo Finance быстро находит главных держателей акций, вторую и третью строчку среди которых занимают все те Vanguard (7,35%) и BlackRock (6,58%).

Рядом же с Vanguard и BlackRock в списке главных акционеров крупнейших компаний мира чаще всего оказывается еще одна известная инвестиционная фирма – State Street Corporation.

«Большая тройка»

В финансовых кругах США Vanguard, BlackRock и State Street Corporation называют «Большой тройкой».

Эти три фирмы, вместе взятые, владеют 90% всех фирм фондового индекса S&P 500, в корзину которого включены акции 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию.

По данным британского издания TheExpose.uk, в ноябре 2020 года «Большая тройка» контролировала рынок стоимостью 15 триллионов долларов США, что составляет более чем три четверти американской экономики. А к январю 2021-го размеры их бизнеса достигали уже 18 триллионов долларов.

Поэтому неудивительно, что именно эти три фирмы оказываются основными держателями акций и других крупнейших мировых компаний по производству продуктов питания, среди них – Unilever, Mondelez и Nestle.

Кто контролирует Интернет?

Журналистское расследование предлагает взглянуть на истинных хозяев крупнейших технологических компаний.

Сегодня в мире Интернета доминирует Facebook, являющийся владельцем Instagram и WhatsАpp; Alphabet – владелец Google,а также всех его компаний – Gmail, YouTube, включая операционную систему Android; компания Apple с операционной системой MacOS и Microsoft с Windows and Xbox.

Alphabet, Apple и Microsoft являются монополистами в масштабах планеты в сфере производства и продажи операционных программ практически для всех смартфонов и компьютеров, использующихся сегодня в мире.

Кто же является владельцем этих технологических гигантов, практически в одиночку контролирующих рынок с миллиардами пользователями? Как выясняется, ключевыми хозяевами и в сфере компьютеров и смартфонов оказываются те же компании: Vanguard и BlackRock.

При этом их контроль не ограничивается лишь самыми крупными компаниями в области технологий, они же являются основными владельцами таких не менее известных брендов, как Sony, IBM, HP, Philips, Intel…

И в дороге, и в отпуске…

Решили поехать в отпуск – тогда ваша поездка может начаться с бронирования билетов через trip.com, Skyscanner, Expedia… полет будет выполнен компаниями AirFrance, Lufthansa, KLM… на самолетах Boeing, Airbus… по прибытии вы найдете место, где остановиться, через booking.com, Tripadvisor, Airbnb…

Что общего у этих вроде бы совершенно разных компаний, да, снова выходит, что они разделяют одних и тех же хозяев, главными из которых вновь предстают Vanguard и BlackRock.

Эти же инвестиционные фирмы являются ключевыми добытчиками сырья, начиная от цветных и тяжелых металлов, которые как раз используются для производства их самолетов… до нефти и газа, а контролируемые ими компании в области энергоресурсов – Shell, BP, Exxon, Total – в представлении не нуждаются.

Журналистское расследование обращается к поискам хозяев самых главных поставщиков сельхозпродукции на Западе, от которых зависит пищевая промышленность в этих странах, собственниками самых крупных из них – Monsanto, Cargill, ADM, Bayer, John Deere, как нетрудно догадаться, вновь оказываются те же самые инвестиционные фирмы.

Кроме того, Vanguard и BlackRock – основные владельцы и самых известных в мире текстильных компаний и производителей одежды.

Вне зависимости от ваших вкусов и материальных возможностей, на каком бы бренде вы ни остановились, будь то более доступные Bershka и Zara, спортивные – Adidas и Nike, а также дорогие – Prada и Louis Vuitton, ваши деньги попадут в одни и те же карманы: хозяева у них одни и те же.

Доктора вызывали?

Эта же реальность всплывает при рассмотрении собственников крупнейших в мире фармацевтических компаний, среди которых, неудивительно, оказываются как раз те, что так усердно пытаются вколоть в человечество сегодня опасные для здоровья и жизни инъекции под видом вакцины от давно известного возбудителя простуды и гриппа – коронавируса.

Вот список наиболее крупных фармкомпаний, за которыми стоят те же Vanguard и BlackRock: Johnson&Johnson, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Novartis, Merck, Monsanto, Abbott, GlazoSmithKline (GSK).

Названия некоторых из этих компаний особенно примелькались в последние полтора года в связи с объявленной в марте 2020-го Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии Covid-19.

Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer совместно с BioNTech предложили человечеству в качестве единственного спасения от этой болезни некие инъекции, которые они называют вакцинами, несмотря на то что они не вырабатывают иммунитета к болезни, не препятствуют ее распространению, не спасают от смерти…

Но главное то, что отказаться от их получения для многих стало практическим невозможным, живи ты хоть в Казахстане, России и Узбекистане, или во Франции, Великобритании и США, а в Австралии же отказникам уже угрожает тюремный срок…

Получение этих уколов пропагандируется с экранов и страниц почти всех мировых и национальных СМИ, способствуют «спасению» человечества от простуды также крупнейшие соцсети и поисковые системе в Интернете.

Альтернативная информация о преувеличенности опасности заболевания, об имеющихся в наличии средств и препаратов для профилактики и лечения болезни, о побочных эффектах и беспрецедентной за всю историю вакцинации людей смертности от «прививки» от Covid-19 (менее чем за год эти уколы убили десятки тысяч человек во всем мире) блокируется и удаляется.

Большая Фарма и СМИ

На вопрос «почему так?» можно ответить, указав, опять же на то, что хозяевами крупнейших информационных телеканалов, газет и журналов мира оказываются те же самые фирмы, что и владеют фармацевтическими компаниями.

Vanguard и BlackRock – два основных владельца Time Warner, Comcast, Disney и News Corp, четырех из шести медиакомпаний, контролирующих более 90% медиаландшафта США.

Time Warner Inc. принадлежат Warner Bros. Entertainment, CNN, HBO, TBS, Turner Network Television, HBO Max и The CW Television Network, Cartoon Network и еще порядка десяти телеканалов, журналов на все возрастные группы и вкусы.

Comcast Сorporation владеет телеканалами NBC и Telemundo, киностудией Universal Pictures и Sky (европейская телекоммуникационная компания).

The Walt Disney Company помимо киностудий Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Disneynature, Pixar, Marvel Studios и парков развлечений владеет американской телерадиовещательной компанией ABC, а также ESPN, 20th Television и другими телеканалами.

News Corp включает в свои активы ведущее агентство финансовой информации Dow Jones & Company, являющееся издателем газеты The Wall Street Journal, американский таблоид New York Post, книжное издательство HarpersCollins, компанию News UK, издающую в Великобритании крупнейшие газеты The Sun, The Times; корпорация присутствует в Австралии через компанию News Corp Australia и оператора в сфере недвижимости REA Group – realtor.com.

Другим крупнейшим активом корпорации является киностудия 21st Century Fox, которая включает вещательную и медиаорганизацию Fox Entertainment Group, куда входит и рупор якобы консервативной Америки – телеканал FoxNews.

Даже The New York Times…

Кто является крупнейшими акционерами, без преувеличения, самой влиятельной газеты в мире – The New York Times? Это издание за свой 120-летний срок существования сумело завоевать репутацию наиболее беспристрастного, качественного и прогрессивного источника информации – его влияние на политику США, а значит, и мира неоспоримо.

Быстрый поиск в Интернете указывает, что в десятке крупнейших держателей акций издания первую строчку занимает компания The Vanguard Group с 8,21% акций, The BlackRock разместилась на третьей строчке, владея 6,72% акций.

Фонды и борьба за всё хорошее

Помимо контроля над традиционными СМИ и другими производителями пищи для сердца и ума, хозяева Vanguard и BlackRock позаботились и о влиянии на независимую общественную деятельность граждан, зачастую движимую самыми лучшими идеями и побуждениями.

Спасаете детей от малярии в Африке или боретесь за права человека в Узбекистане – у хозяев мира есть для этого припасенные фонды, главными из которых, по данным расследования The Defender, являются: фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд Открытого Общества (фонд Джорджа Сороса) и фонд Билла и Хиллари Клинтон.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс давно взял на себя заботу о сфере здравоохранения: он «спасает» и «предупреждает» болезни в наиболее бедных странах мира. Этот фонд настолько «щедр», что состязаться с ним в щедротах могут лишь богатейшие страны мира.

В 2021 году в списках доноров Всемирной организации здравоохранения фонд Билла и Мелинды Гейтс в очередной раз занял третью позицию после США и Великобритании с суммой пожертвования в размере 455 млн долларов США.

Фонд Открытого Общества, взяв на себя миссию продвигать идеи свободы и демократии в закрытых странах мира, выполняет для мировой элиты другую важнейшую функцию: подначивает существующие неугодные режимы, подготавливая тем самым территорию для захвата мультинациональными корпорациями.

Невинная борьба простых граждан в этих странах за права человека, справедливость, равноправие, на что фонд Сороса не жалеет денег – при успешном результате, то есть свержении тирании и диктатуры, – вводит страну в ранг новой «демократии», то есть очередной жертвы ограбления теми, кому и так принадлежит почти всё в этом мире.

24/7

Прочитав этот обзор, нельзя не поразиться факту, что всего две компании – Vanguard и BlackRock – образовали секретную монополию, которой принадлежит, можно сказать, практически всё в этом мире, что только можно представить.

С утра до ночи, практически 24 часа в сутки и семь дней в неделю, они заполняют жизнь людей, начиная с питания и других физических потребностей, заканчивая его здоровьем, культурными исканиями и досугом – другими словами, они подчиняют и контролируют почти всю жизнь человека…

Кто же хозяева?

По состоянию на март 2021 года Vanguard являлся крупнейшим акционером BlackRock.

Сам Vanguard, с другой стороны, имеет «уникальную» корпоративную структуру, из-за которой ее владельцев трудно различить; в открытых источниках указано, что это «частная» компания и поэтому список ее акционеров является закрытым.

Известно лишь, что Vanguard принадлежит различным фондам, которые, в свою очередь, принадлежат акционерам. Помимо этих акционеров у него нет внешних инвесторов, и он не торгуется на бирже.

«Элита, владеющая Vanguard, очевидно, не любит быть в центре внимания, но, конечно, они не могут спрятаться от тех, кто готов копать, – говорится в журналистском расследовании The Defender.

– В отчетах Oxfam и Bloomberg говорится, что 1% населения мира вместе владеет деньгами больше, чем остальные 99%. Хуже того, Oxfam утверждает, что 82% всех заработанных денег в 2017 году пошли на этот 1%.

– Другими словами, эти две инвестиционные компании, Vanguard и BlackRock, владеют монополией во всех отраслях в мире, и они, в свою очередь, принадлежат самым богатым семьям в мире, некоторые из них являются членами британской королевской семьи…».

Помимо британской короны владельцами Vanguard, по данным расследования, являются семьи Ротшильдов и Рокфеллеров, итальянская семья Орсини, американская семья Бушей, семья Дюпон, Морганы, Вандербильты.

Именно эти семьи, делает вывод журналистское расследование, находятся на вершине финансовой пирамиды мира и пожирают все богатства, добытые и произведенные на нашей планете.

Когда хочет Ротшильд…

Если кто-то сомневается во влиянии некоторых из этих семей, The Defender напоминает, как в марте этого года ряд крупнейших компаний, включая BlackRock, Coca-Cola, Delta Air Lines, Merck и другие, заявили о своем уходе из штата Джорджия в США.

Их возмутило подписание губернатором штата поправок к закону о выборах, обязующих избирателей предъявлять удостоверения личности.

Оказавшись удивительно продвинутыми в области защиты прав человека, коммерческие компании не стерпели факта, что новые правила могут привести к дискриминации этнических групп, не все представители которых имеют исправные документы и поэтому могут лишиться права голоса…

Как раз об этом на конференции говорила главам порядка 100 крупнейших компаний США Линн Форестер Ротшильд (Lynn Forester de Rothschild) – 67-летняя глава англо-американской династии Ротшильдов.

И едва слова «заботы» соскользнули с ее губ, как наказание Джорджии последовало немедленно: о сворачивании своей деятельности в штате заявили ключевые производители и работодатели, и даже Главная лига бейсбола (MLB) сообщила об отмене намеченного в Джорджии матча всех звезд (Аll-Star) 2021 года.

За последние почти два года Линн Форестер Ротшильд не устает выступать с различных трибун, рассказывая о том, как «пандемия» изменит мир, что к прошлому возврата уже не будет.

Она уже основала и возглавила «Коалицию инклюзивного капитализма», агитируя наряду со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ — Клаус Шваб) необходимость «Великой перезагрузки», что приведет к объединению мира под единым правительством и новому перераспределению капитала, при котором простые люди «не будут иметь ничего и будут счастливы».

Известный американской доктор и писатель Джозеф Меркола (Joseph Mercola), автор бестселлера «Правда о Ковид-19: разоблачая «Великую перезагрузку», локдауны, паспорт вакцинации и «новую нормальность», в недавнем интервью влиятельному в США изданию Infowars сказал, что убежден в том, что «пандемию» заказала «мировая элита», та, что владеет почти всеми компаниями в мире через фирмы Vanguard и Blackrock.

В отчете Bloomberg говорится, что обе эти компании – Vanguard и BlackRock – в 2028 году вместе будут контролировать активы стоимостью 20 триллионов долларов.

«Это означает, что им будет принадлежать почти всё», – подводит итог The Defender.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1