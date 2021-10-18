Нобелевский лауреат Люк Монтанье о вакцинации: «недопустимая ошибка»

Лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье объясняет появление новых штаммов коронавируса и рост смертности следствием вакцинации от Covid-19. «Вакцины не останавливают вирус, они «питают» его», – не устает повторять он.

Еще весной 2020 года, в первые месяцы начала так называемой пандемии Covid-19, Люк Монтанье (Luc Montagnier), 89-летний французский ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2008 г.) за открытие в 1983 году ретровируса ВИЧ, проявил недоверие к официальной трактовке происходящего, как и к предлагаемым методам борьбы с болезнью.

Обладая выдающимися знаниями в области вирусологии, зная про то, что происходит за закрытыми дверями медицинских лабораторий и научно-исследовательских институтов мира, Монтанье выразил сомнение в естественном происхождении вируса SARS-CoV-2.

В апреле 2020 года он заявил, что при изучении SARS-CoV-2 он пришел к выводу, что вирус был искусственно смоделирован молекулярными биологами, в него были добавлены частицы ВИЧ.

Доктор Монтанье признался, что не знает о причинах его распространения – было ли это сделано умышлено, или произошло случайно, но допускает, что вирус «сбежал» из лаборатории в китайском Ухане, где, возможно, разрабатывали вакцину от ВИЧ/СПИДа.

«Недопустимая ошибка»

Отложив дискуссию о естественном или лабораторном происхождении SARS-CoV-2, французский ученый не переставал настаивать на известной всем вирусологам в мире истине, что вакцины не способны остановить инфекцию, напротив, они приводят к ее мутации и усилению.

С самого начала «пандемии» доктор Монтанье предостерегал от вакцинации, так как вместо предотвращения заражения и болезни это приведет к появлению более опасных вариантов, а также к возможной аутоиммунной реакции организма человека.

В интервью Hold-up Media, записанном в апреле 2020 года, вирусолог сказал: «Вакцины не останавливают вирус, наоборот, они «подпитывают вирус» и способствуют его развитию в более сильные и передающиеся варианты. Эти новые варианты вируса будут более устойчивы к вакцинации и могут иметь больше последствий для здоровья, чем их «оригинальные» версии».

Программу вакцинации от коронавируса Монтанье назвал «недопустимой ошибкой».

По его словам, массовые вакцинации – это «как научная, так и медицинская ошибка». «Книги по истории покажут это, потому что именно вакцинация создает варианты».

Вакцины — причины мутации

Монтанье объяснял, что «антитела, созданные вакциной», заставляют вирус «найти другое решение» или умереть. Здесь и появляются варианты, являющиеся результатом вакцинации.

Люк Монтанье: «Книги по истории покажут это, потому что именно вакцинация создает варианты»

Монтанье подробно описывает, что мутация и усиление вируса происходят из-за явления, известного как антителозависимое усиление инфекции (ADE – Antibody dependent enchancement).

ADE – это механизм, который увеличивает способность вируса проникать в клетки и вызывать обострение болезни. ADE возникает, когда антитела, генерируемые во время иммунного ответа, распознают патоген и связываются с ним, но не могут предотвратить инфекцию. Вместо этого данные антитела действуют как «троянский конь», позволяя патогену проникать в клетки и усугублять иммунный ответ.

В Америке обычно рекомендуемые вакцины не вызывают ADE. Если бы это произошло, они были бы изъяты из обращения, утверждал ученый.

Фаза III клинических испытаний новых вакцин призвана выявить частые или серьезные побочные эффекты до того, как вакцина будет одобрена для использования.

Обычно для оценки безопасности вакцины требуется 2–4 года, но производители вакцин против Covid-19 тратят на тестирование около шести месяцев или меньше, объяснял доктор Монтанье.

По данным Кембриджского университета, ADE возникает при SARS-CoV-1, MERS, HIV, Zika и вирусной лихорадке Денге.

По словам Монтанье, данные со всего мира подтверждают, что ADE возникает при SARS-CoV-2, который вызывает Covid-19.

Вакцинация… затем рост смертности…

«Вы видите это в каждой стране, это одно и то же: кривая вакцинации следует за кривой смертности. Я внимательно слежу за этим и провожу эксперименты в Институте с пациентами, которые заболели короной после вакцинации».

В медицинском документальном фильме «Держись: Возвращение хаоса», выпущенном во Франции 11 ноября 2020 года, Монтанье сказал, что отказался от вакцины против Covid, заявив, что вакцинация ему не проводится.

«Моя совесть говорит мне не делать этого», – сказал он. Монтанье также обратился к своим французским коллегам, призвав их «отстаивать свои [медицинские] звания врачей, а не овец».

Люк Монтанье: «Столкнувшись с непредсказуемым будущим, лучше воздержаться»

Позже, наблюдая за масштабной кампанией по вакцинации всего взрослого населения Израиля, Люк Монтанье написал письмо руководству этой страны – президенту и Верховному суду.

«Я хотел бы резюмировать потенциальную опасность этих вакцин для массовой вакцинации», написал в письме Монтанье и привел три аргумента:

1. Краткосрочные побочные эффекты вакцин (от Covid-19):

это не обычные местные реакции, обнаруживаемые при любой вакцинации, но серьезные реакции, связанные с жизнью получателя, такие как анафилактический шок, связанный с компонентом вакцинной смеси, или тяжелая аллергия, или аутоиммунная реакция.

2. Отсутствие защиты от вакцины:

2.1 Индукция облегчающих антител – индуцированные антитела не нейтрализуют вирусную инфекцию, а, наоборот, облегчают ее в зависимости от реципиента. Последний мог уже бессимптомно заразиться вирусом. Низкий уровень естественно индуцированных антител может конкурировать с антителами, индуцированными вакциной.

2.2 Производство антител, индуцированное вакцинацией, в популяции, подвергшейся высокому воздействию вируса, приведет к отбору вариантов, устойчивых к этим антителам. Эти варианты могут быть более вирулентными или более передаваемыми. Это то, что мы наблюдаем сейчас. Бесконечная гонка вирус–вакцина, которая всегда будет идти на пользу вирусу.

3. Долгосрочные эффекты. Вопреки заявлениям производителей вакцин с матричной РНК, существует риск интеграции вирусной РНК в геном человека. Действительно, в каждой из наших клеток есть эндогенные ретровирусы, способные преобразовывать транскриптазу с РНК в ДНК. Хотя это редкое событие, нельзя исключать его прохождение через ДНК половых клеток и передачу будущим поколениям.

«Столкнувшись с непредсказуемым будущим, лучше воздержаться», – призывает Люк Монтанье…