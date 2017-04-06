Окрыленные и в едином порыве – встреча Мирзиёева и Путина в Москве

Энтузиазм и хорошее настроение сопровождали государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, итоги которого он назвал беспрецедентными.

Шавкат Мирзиёев 4–5 апреля совершил свой первый визит в Москву в должности президента Узбекистана, его результаты уже сегодня эксперты называют знаковыми в развитии отношений двух стран.

Общая сумма запланированных совместных проектов превысила 15 млрд долларов: речь идет об инвестиционных проектах на 12 млрд долларов и торговых контрактах на 3,8 млрд долларов, сообщил на пресс-конференции в Москве Мирзиёев.

«Условились продолжить работу по стимулированию экспорта узбекских сельхозтоваров: только за последний год объемы их ввоза на территорию России возросли более чем в два раза. Это 142,8 тысячи тонн», – добавил президент России Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, такого никогда не было! Это реальный результат проделанной совместной работы, – цитирует узбекского лидера Лента.ру, – наши регионы хотят встречаться, торговаться, ездить друг к другу».

Окончательную же оценку своему визиту Мирзиёев дал, сказав, что делегация Узбекистана покидает Кремль «окрыленная».

Подписаны десятки документов

На сайте президента России 5 апреля опубликовано 38 документов, подписанных в рамках визита. Среди них – соглашения о сотрудничестве как на уровне отраслей экономики (металлургия, энергетика, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, туризм), так и на уровне крупнейших компаний.

Важный сигнал для миллионов узбекских трудовых мигрантов: межправительственные соглашения об организованном наборе и привлечении узбекистанцев «для осуществления временной трудовой деятельности» на территории РФ и «о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции».

Содержание этих документов пока не обнародовано, но сам факт их подписания свидетельствует об адекватном отношении Мирзиёева к вопросу трудовой миграции и готовности конструктивно его обсуждать (в отличие от первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который считал мигрантов позором для страны и называл их лентяями).

Договорились об экономическом сотрудничестве

Ниже приведено несколько важных соглашений в сфере экономики, которые в будущем положительно скажутся на экономической ситуации в Узбекистане благодаря росту экспорта и российских инвестиций.

Проект по разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения в Узбекистане с организацией совместного сталелитейного производства с российской компанией «Уральский ГМК-Холдинг».

Строительство медно-обогатительного комплекса в рамках освоения месторождения «Дальнее» между АО «Алмалыкский ГМК» и ЗАО НПО РИВС.

Разработка газового месторождения и строительство газохимического комплекса консорциумом инвесторов в составе российских Gas Project Development Central Asia AG, ALTMAX HOLDING LTD и узбекистанской АК «Узнефтегаздобыча» в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Покупка узбекского газа российским «Газпром экспортом» у «Узтрансгаза».

Сотрудничество «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» в разных сферах: от геологоразведки до подготовки кадров.

Содействие российского «Ростеха» в разработке высокотехнологичной продукции в Узбекистане, о чем подписан меморандум с Министерством инвестиций и торговли республики.

Сотрудничество в сфере промышленного строительства между российской компанией «Евроцемент груп» и «Узстройматериалами».

Совместное финансирование строительства металлургического завода в Ташкенте российским «Газпромбанком» и узбекистанским банком «Асака».

Поставки российской нефти «Узбекнефтегазу».

Совместное предприятие по сбору сельхозмашин российского «Ростсельмаша» и Чирчикского завода сельхозтехники.

Реализации российско-узбекистанских проектов значительно поспособствует «упрощенный таможенный коридор», который создан, чтобы облегчить перемещение грузов и транспорта между странами.

Нарастить объемы взаимных поставок плодоовощной продукции поможет «зеленый коридор», о котором говорится в протоколе, подписанном между минсельхозами обеих стран.

В сфере здравоохранения подписаны соглашения между ведущими медучреждениями России и Узбекистана в сфере педиатрии, хирургии, в том числе сердечно-сосудистой и нейрохирургии, экстренной медпомощи.

Вечер в музее

В культурной программе встречи президентов было посещение выставки «Сокровища Нукуса» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

До 10 мая в музее гостят более 250 произведений искусства из коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого.