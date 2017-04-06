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    Окрыленные и в едином порыве – встреча Мирзиёева и Путина в Москве

    Энтузиазм и хорошее настроение сопровождали государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву, итоги которого он назвал беспрецедентными.

    Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин на встрече 5 апреля в Москве; kremlin.ru
    Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин на встрече 5 апреля в Москве; kremlin.ru

    Шавкат Мирзиёев 4–5 апреля совершил свой первый визит в Москву в должности президента Узбекистана, его результаты уже сегодня эксперты называют знаковыми в развитии отношений двух стран.

    Общая сумма запланированных совместных проектов превысила 15 млрд долларов: речь идет об инвестиционных проектах на 12 млрд долларов и торговых контрактах на 3,8 млрд долларов, сообщил на пресс-конференции в Москве Мирзиёев.

    «Условились продолжить работу по стимулированию экспорта узбекских сельхозтоваров: только за последний год объемы их ввоза на территорию России возросли более чем в два раза. Это 142,8 тысячи тонн», – добавил президент России Владимир Путин.

    «Владимир Владимирович, такого никогда не было! Это реальный результат проделанной совместной работы, – цитирует узбекского лидера Лента.ру, – наши регионы хотят встречаться, торговаться, ездить друг к другу».

    Окончательную же оценку своему визиту Мирзиёев дал, сказав, что делегация Узбекистана покидает Кремль «окрыленная».

    Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин во время переговоров; фото: Kremlin.ru
    Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин во время переговоров; фото: Kremlin.ru

    Подписаны десятки документов

    На сайте президента России 5 апреля опубликовано 38 документов, подписанных в рамках визита. Среди них – соглашения о сотрудничестве как на уровне отраслей экономики (металлургия, энергетика, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение, туризм), так и на уровне крупнейших компаний.

    Важный сигнал для миллионов узбекских трудовых мигрантов: межправительственные соглашения об организованном наборе и привлечении узбекистанцев «для осуществления временной трудовой деятельности» на территории РФ и «о взаимном учреждении представительств компетентных органов в сфере миграции».

    Содержание этих документов пока не обнародовано, но сам факт их подписания свидетельствует об адекватном отношении Мирзиёева к вопросу трудовой миграции и готовности конструктивно его обсуждать (в отличие от первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который считал мигрантов позором для страны и называл их лентяями).

    Встреча делегаций двух стран; фото: kremlin.ru
    Встреча делегаций двух стран; фото: kremlin.ru

    Договорились об экономическом сотрудничестве

    Ниже приведено несколько важных соглашений в сфере экономики, которые в будущем положительно скажутся на экономической ситуации в Узбекистане благодаря росту экспорта и российских инвестиций.

    Проект по разработке ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд Тебинбулакского месторождения в Узбекистане с организацией совместного сталелитейного производства с российской компанией «Уральский ГМК-Холдинг».

    • Строительство медно-обогатительного комплекса в рамках освоения месторождения «Дальнее» между АО «Алмалыкский ГМК» и ЗАО НПО РИВС.
    • Разработка газового месторождения и строительство газохимического комплекса консорциумом инвесторов в составе российских Gas Project Development Central Asia AG, ALTMAX HOLDING LTD и узбекистанской АК «Узнефтегаздобыча» в Сурхандарьинской области Узбекистана.
    • Покупка узбекского газа российским «Газпром экспортом» у «Узтрансгаза».
    • Сотрудничество «Газпрома» и «Узбекнефтегаза» в разных сферах: от геологоразведки до подготовки кадров.
    • Содействие российского «Ростеха» в разработке высокотехнологичной продукции в Узбекистане, о чем подписан меморандум с Министерством инвестиций и торговли республики.
    • Сотрудничество в сфере промышленного строительства между российской компанией «Евроцемент груп» и «Узстройматериалами».
    • Совместное финансирование строительства металлургического завода в Ташкенте российским «Газпромбанком» и узбекистанским банком «Асака».
    • Поставки российской нефти «Узбекнефтегазу».
    • Совместное предприятие по сбору сельхозмашин российского «Ростсельмаша» и Чирчикского завода сельхозтехники.
    • Реализации российско-узбекистанских проектов значительно поспособствует «упрощенный таможенный коридор», который создан, чтобы облегчить перемещение грузов и транспорта между странами.
    • Нарастить объемы взаимных поставок плодоовощной продукции поможет «зеленый коридор», о котором говорится в протоколе, подписанном между минсельхозами обеих стран.
    • В сфере здравоохранения подписаны соглашения между ведущими медучреждениями России и Узбекистана в сфере педиатрии, хирургии, в том числе сердечно-сосудистой и нейрохирургии, экстренной медпомощи.

    Вечер в музее

    В культурной программе встречи президентов было посещение выставки «Сокровища Нукуса» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

    До 10 мая в музее гостят более 250 произведений искусства из коллекции Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени Савицкого.

    Источник:Ц-1
    Темы: Россия и Центральная Азия, Трудовые мигранты Центральной Азии, Шавкат Мирзиёев
    Теги: визит Мирзиёева в Москву Владимир Путин Кремль Россия Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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