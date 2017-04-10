Почему выходцы из Узбекистана становятся опасными

Проживающие в Швеции узбеки объясняют, как теракт в Стокгольме связан с режимом в Узбекистане, и предполагают сложности для беженцев.

Вооруженные правоохранители на улицах столицы Швеции после теракта 7 апреля; фото: EPA

Узбекистанцы, получившие политическое убежище в Швеции, очень болезненно восприняли новость о том, что главный подозреваемый в стокгольмском теракте, произошедшем 7 апреля, – уроженец Самарканда 39-летний отец четверых детей Рахмат Акилов.

По разным оценкам, в скандинавской стране проживает от 5 до 10 тысяч выходцев из Узбекистана, и все они попали под пристальное внимание спецслужб.

«Это очень подло»

Дилобар Эркинзода – узбекская активистка, проживающая в Швеции, говорит, что в массмедиа постоянно звучит: «убил узбек». По ее словам, особо переживают те, кто находится на стадии получения политического убежища в этой скандинавской стране.

Дилобар считает, что миграционная политика будет пересматриваться, особенно в части ускорения депортации людей, которым отказали в убежище, в то же время миграционная служба продолжит принимать объективные и справедливые решения.

«Это очень подло, когда человек, который просил убежища, говоря, что на Родине его преследуют за религиозность, а сам совершает наезд на людей в центре столицы», – говорит она.

Активистка призывает узбекское правительство пересмотреть свою политику в отношении верующих и отказаться от репрессий и пыток, так как это подталкивает людей к радикальным течениям.

Корни терроризма – в узбекистанских реалиях

Согласен с мнением Эркинзоды о том, что корни террора надо искать внутри Узбекистана, и Пулат Ахунов, политбеженец из Узбекистана и депутат бывшего Верховного Совета СССР.

«С лета прошлого года в четырех крупных терактах исполнителями были выходцы из Узбекистана либо этнические узбеки.

Два преступления – в Стамбуле (в аэропорту и ночном клубе), по одному – в Питере и Швеции (выходец из Оша Акбаржон Джалилов – этнический узбек. – Ред.)», – перечисляет Ахунов.

Покидая родину из-за репрессий, узбеки все чаще становятся членами террористических организаций. Из-за своей религиозности они становятся легкой добычей тех, кто рекрутирует членов в террористические организации.

По его мнению, позитивные политические изменения в Узбекистане могут способствовать улучшению ситуации. Если в своей стране людей перестанут преследовать за веру, они будут меньше тянуться к радикальным течениям.

Проблема еще и в том, что сложно вычислить террористов: в стране нет открытых радикальных групп.

«Фундаменталисты или представители ортодоксальных течений не говорят о терроризме на своих собраниях в мечетях. Но даже разделение на «верных» и «неверных» открывает путь к дальнейшей пропаганде и ненависти к немусульманам», – говорит Ахунов.

Эксперт также прогнозирует ужесточение миграционной политики в отношении узбекистанцев. «Будут проверять, какие религиозные убеждения имеет проситель. Радикалам будут отказывать, да и принимать их теперь будут только в крайнем случае», – считает Ахунов.

«Опасны, потому что беззащитны»

Мутабар Таджибаева, правозащитница и глава организации «Клуб пламенных сердец» (Франция) объясняет природу «узбекского терроризма» словами Мартина Лютера Кинга. Он говорил, что беспорядки – это голос людей, которых никто не слышит.

По ее мнению, узбекистанцы стали опасными, потому что они не чувствуют защиту ни на Родине, ни в странах, где просят убежища.

«Формально власть в Узбекистане изменилась, и это все чаще дает основания для отказа беженцам в получении статуса. Но на самом деле все осталось по-прежнему: на Родине их ждут пытки, репрессии, издевательства и насилие над родственниками», – утверждает Мутабар.

Таджибаева приводит в качестве примера пример вопиющий случай, недавно произошедший в южнокорейской тюрьме: подсудимых напоили снотворным и депортировали в Узбекистан на инвалидных колясках.

«Беженцы вынуждены идти на крайние меры – нам известны случаи, когда узбекистанец намеренно совершил преступление, чтобы остаться в российской тюрьме, а не возвращаться на Родину. Не исключаю, что и исполнитель теракта в Швеции мог пойти на преступление, чтобы не возвращаться в Узбекистан», – резюмирует правозащитница.

Стыдно быть узбеком

Журналист Кудрат Бабаджанов, получивший статус беженца в Швеции, называет минувшие дни тяжелыми для всех выходцев из Узбекистана.

«Земляки чувствуют стыд перед обществом и государством, которое гостеприимно их приняли. Знакомая активистка Гузал Шерикбаева говорит, что ей стыдно называть себя узбечкой», – передает настроения соотечественников журналист.

Узбекских беженцев в Швеции беспокоит и ответная реакция – Национальная партия Швеции, ставшая популярной на последних выборах, предлагает принимать радикальные меры: чтобы всех, кто просит убежища, изолировали в местах проживания, ограничив их свободное передвижение по стране.

Узбеки надеются, что этого не произойдет, и что в них не будут видеть исключительно пособников террористов.

Четверо погибших, 15 раненых

Теракт в центре Стокгольма произошел 7 апреля: водитель направил грузовик на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма.

Проехав 550 метров, машина врезалась в здание торгового центра Ahlens. Автомобиль был угнан, когда водитель занимался разгрузкой. После наезда погибли четыре человека, 15 оказались в больнице.

По данным шведских СМИ, которые ссылаются на свои источники, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, дал признательные показания.

В воскресенье в центре Стокгольма прошла «манифестация любви» – акция памяти жертв теракта. На манифестацию вышло более 30 тысяч шведов.