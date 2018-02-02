Потасовка из-за памятника Исламу Каримову в Москве

Активисты партии «Коммунисты России» сорвали заседание депутатов московского округа Якиманка о референдуме об установке памятника первому президенту Узбекистана.

Активисты партии «Коммунисты России» во главе с кандидатом в президенты Максимом Сурайкиным 1 февраля устроили потасовку с депутатами московского муниципального округа Якиманка.

Причиной конфликта стало обсуждение референдума о переносе памятника Ленину, установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и другим вопросам развития одного из центральных районов Москвы.

Глава Совета депутатов Якиманки Андрей Морев заявил, что «Коммунисты России» активно пытались сорвать внеочередное заседание муниципальных властей.

В результате один из депутатов получил закрытую черепно-мозговую травму и обратился в полицию. По словам Морева, это было экстренное заседание, анонсированное им вечером накануне.

В ноябре 2017 года депутаты Якиманки выступили против установки памятника Каримову в центре российской столицы.

25 января 2018 года они проголосовали за проведение соответствующего референдума. К этому времени петиция против установки памятника собрала свыше семи тысяч человек, причем в самой Якиманке живут всего 27 тысяч человек.

Позже межрайонный прокурор Замоскворецкой прокуратуры Максим Киселев потребовал от районного суда признать незаконным и отменить решение депутатов о проведении референдума.

Сегодня Замоскворецкий райсуд рассмотрит требование прокурора.

Георгий Городецкий, один из инициаторов референдума, говорит, что идея установить памятник Каримову принадлежит узбекской диаспоре.

Монумент хотят воздвигнуть вопреки правилу, запрещающему увековечивать память раньше десяти лет со дня кончины. По его словам, прокуратура оказывает давление на активистов, выступающих против установки памятника.

Мэр Москвы Сергей Собянин на все вопросы об установке памятника Каримову ссылается на решение президента Владимира Путина.

Авторы петиции, которые, в свою очередь, также обращаются к Путину, пишут, что первый президент Узбекистана был «символом среднеазиатской русофобии, беззакония и узурпации власти», он не был другом России и не имел заслуг перед Москвой.