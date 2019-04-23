Пять уроков украинских выборов для Узбекистана

Главный итог избрания Владимира Зеленского в Украине – это свободные, честные выборы и красивый уход Петра Порошенко, что по-прежнему – из области фантастики для такой страны, как Узбекистан.

Яна Казмиренко

41-летний актер комедийного жанра Владимир Зеленский одержал уверенную победу на президентских выборах в Украине.

За собственника «95 квартала» и героя сериала «Слуга народа» проголосовало более 73% избирателей. Показательно, что Зеленский победил во всех регионах страны, за исключением Львовской области.

Это почти центральноазиатские показатели: за президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в 2016 году отдали голоса 88,6% избирателей.

Но в отличие от Узбекистана кандидат Зеленский не был выдвиженцем системы и абсолютно безальтернативным, как Мирзиёев.

Успех шоумена объясняют активностью в соцсетях, популярностью его героя – учителя Голобородько из сериала «Слуга народа», случайно ставшего президентом, и отсутствием четких месседжей – каждый верил в своего Зеленского.

«Мир, который еще вчера был для него исключительно поставщиком материала для едких шуток, завтра станет ареной самого главного вызова в его жизни», – пишет украинский колумнист Леонид Швец.

На Западе к триумфу «Вовочки» отнеслись удивленно-настороженно. «В Украине комедиант победил магната», «Время шуток для Украины прошло», – пишут иностранные СМИ.

«Причина поражения «шоколадного короля», бывший президент Петр Порошенко является владельцем известной компании Roshen, в том, что украинцы устали от войны и коррупции», – подытоживает Politico.

Многих шокировал огромный разрыв между кандидатами: действующий президент Порошенко получил только 24% голосов украинцев.

Ц-1 проанализировал ход украинских выборов и вывел пять уроков для Узбекистана.

Порошенко ушел красиво

22 апреля около Администрации президента на улице Банковой в Киеве собрался стихийный митинг – несколько тысяч человек поддержали флешмоб в соцсетях и пришли сказать: «Дякую, Петро» («Спасибо, Петр»).

Так сторонники президента, который принял страну в тяжелейшем состоянии, благодарили уходящего главу государства за наследство: апгрейд армии, создание независимой церкви и международной коалиции, поддерживающей Украину, а также введение языковых квот, которое привело к расцвету украинской музыки.

Уход Порошенко – эталон для развитых демократий, но пока нонсенс для постсоветского пространства: он не просто признал поражение, поздравил Зеленского по телефону, но и предложил помощь новому президенту.

Долой элиты!

Сторонники Петра Порошенко называют Владимира Зеленского кандидатом против всех.

Но аналитики нашли другое объяснение его популярности. В исследовании Института Горшенина Зеленского называют антиэлитарным кандидатом – воплощением протеста против существующего порядка и результатов власти элит.

Победителя украинских выборов часто сравнивают с президентами США и Франции – Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном соответственно, которые также бросили вызов политическому истеблишменту.

Зеленский выиграл дебаты

19 апреля в Украине прошли дебаты. Изначально ставку на дебаты делал Порошенко, но Зеленский снял яркий ролик и назначил оппоненту встречу на главном стадионе страны.

Сдача анализов, выбор времени проведения, подбор ведущих – все это напоминало высокобюджетный сериал.

Дебаты в Украине проходили и раньше, но в тот день на «Олимпийском» все услышали два варианта развития страны и удостоверились, что Зеленский обещает не делать уступок России.

Наблюдатели миссии Международного республиканского института (IRI) назвали дебаты шагом вперед и прецедентом для украинской демократии.

Шоу на «Олимпийском» стадионе подогрело интерес к украинским выборам. Похоже, дебаты – только начало, и теперь весь мир следит за нашим реалити: «артист стал президентом».

Порошенко поднял тарифы и проиграл

Одно из главных обещаний кандидатов на украинских выборах – снижение тарифов на газ для населения.

Эта история очень показательна для Узбекистана, где газ по-прежнему поставляется с перебоями, и поэтому сотни тысяч узбекистанцев мерзнут зимой. Ташкент так и не решился поднять цены на голубое топливо. В итоге люди платят мало, но и газа почти нет.

В Украине – другая ситуация. Война с Россией и требование МВФ не оставили возможности для маневра Петру Порошенко – при нем в Украине очень выросли тарифы и, соответственно, суммы в платежках за квартиру.

Например, в зимние месяцы коммунальные платежи в трехкомнатной квартире площадью около 70 метров доходили до 6000 тысяч гривен (более 200 долларов США).

Все кандидаты, кроме Порошенко, делали упор на снижение тарифов.

Владимир Зеленский пообещал бороться с монополиями, форсировать установку индивидуальных счетчиков и поднять вопрос перед правительством относительно обоснованности цены на газ; но удастся ли ему добиться решения данной болезненной проблемы для украинцев – пока трудно сказать.

Президент из соцсетей

Решающую поддержку Зеленскому на выборах обеспечила популярность его аккаунтов в социальных сетях. Его прорыв доказывает, что центральноазиатские главы государств не зря опасаются «созревания» новых лидеров в соцсетях, ограничивая скорость и доступ в Интернет.

Ролики в Instagram, Facebook и YouTube, а также использование рекламных инструментов этих площадок обеспечили Зеленскому внушительную победу.

Несколько цифр: у Зеленского в Инстаграме 4,4 миллиона подписчиков – это больше, чем население Ташкента.

Знаменитый ролик, в котором лидер «95 квартала» вызывает соперника на выборы, только в Фейсбуке лайкнули более 50 тысяч человек. За день до выборов с Фейсбук-страницы «Команда Зеленского» было размещено 430 рекламных постов.

Такая поддержка в соцсетях и работа с рекламой во многом заменили продвижение кандидата с традиционных медиа и показали отличный результат.

Яна Казмиренко – журналист в Киеве