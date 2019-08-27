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    Парламентские выборы в Узбекистане: всё то же, всё те же…

    В Узбекистане в декабре состоятся выборы в Олий Мажлис и местные Кенгаши – участие независимых кандидатов и оппозиции по-прежнему невозможно.

    Шавкат Мирзиёев принимает лидеров партий Узбекистана; gov.uz
    Шавкат Мирзиёев принимает лидеров партий Узбекистана; gov.uz

    В Узбекистане началась подготовка к проведению очередных выборов в Олий Мажлис (парламент) и местные органы представительной власти.

    На прошлой неделе, 22 августа, президент Шавкат Мирзиёев созвал лидеров пяти действующих в стране политических партий и обсудил с ними вопросы, касающиеся подготовки к выборам, сообщил правительственный портал gov.uz.

    Двумя днями позже, 24 августа, на пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана был избран новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Это первые парламентские выборы в стране, которые пройдут при новом президенте Шавкате Мирзиёеве, но уже сегодня очевидно, что разницы между ними и теми, что были при его предшественнике Исламе Каримове, нет.

    Предполагается участие всё тех же пяти «карманных» партий Узбекистана, не играющих никакой роли в формировании государственной политики и не представляющих конкуренции власти.

    Президент указал…

    Их лидерам на состоявшейся встрече нынешний глава государства даже указал на их цель и задачу: «Любая политическая партия может считаться политической силой только тогда, когда идет в ногу со временем, способна соответствовать жестким требованиям современности».

    При этом Мирзиёев упустил момент, что главной задачей политической партии является борьба за власть и оппозиция действующему президенту и правительству.

    То, что предстоящие выборы пройдут по обкатанному еще Исламом Каримовым сценарию, показало и избрание членов ЦИК, где снова оказался его давний представитель – ныне ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжаев.

    Ныне 45-летний чиновник начал работать в ЦИК Узбекистана еще в 2000 году, проявив способности умело отстаивать политику президента Ислама Каримова и все проводившиеся в стране выборы – несвободные и нечестные.

    Оскорбления и национализм не в счет

    В августе 2018 года Кудратходжаев был заснят на видео в квартале «Ц-5» в Ташкенте, когда он оскорблял русскоязычную женщину за незнание узбекского языка.

    «Бл.дь, учи узбекский… 60 лет ела узбекский хлеб… Уят, уят (позор, позор)», – говорил Кудратходжаев женщине, которой оказалась 60-летняя жительница Ташкента Татьяна Закирова.

    Женщина, попытавшись призвать ректора к ответу за оскорбление и разжигание национализма, написала заявление в Генпрокуратуру страны.

    Но надзорный орган ничего не предпринял. К Закировой лишь однажды пришел молодой участковый милиционер и сообщил, что не может застать Кудратходжаева дома. На этом все и закончилось.

    Теперь же Шерзод Кудратходжаев снова избран членом ЦИК страны.

    Другого не ожидал

    Лидер оппозиционной партии Узбекистана «Бирдамлик» Баходыр Хан Туркестон, ранее известный под именем Баходыр Чориев, в интервью Ц-1 сказал, что готовящиеся выборы – демонстрация того, что все «реформы Шавката Мирзиёева оказались фикцией».

    «Почти три года, как Мирзиёев – президент, за это время он упрочился у власти и определил курс, что политической реформации страны не будет», – говорит Туркестон.

    Оппозиционер, проживающий в изгнании в США, добавляет, что был прав с самого начала, когда видел в Мирзиёеве не реформатора, а продолжателя курса первого президента Каримова.

    В Узбекистане сохраняются самые жесткие условия для регистрации политической партии на пространстве бывшего СССР: ее инициаторы должны собрать 20 тысяч подписей сограждан в не менее, чем восьми регионах страны.

    В Российской Федерации, где население почти в пять раз больше, чем в Узбекистане, для регистрации требуется 500 подписей; в Кыргызстане достаточно 10 подписей сторонников партии; в Туркменистане и Беларуси – 1000 человек.

    При этом в Узбекистане отменили возможность выдвигать кандидатуру в депутаты парламента от инициативной группы граждан, то есть путь в парламент – это выдвижение от политической партии.

    Не собираться за границей тоже

    Насколько власть в Ташкенте нетерпима к настоящей оппозиции, показали события осени 2018 года, когда лидер «Бирдамлика» Баходыр Хан Туркестон попытался собрать своих соратников в соседнем Казахстане.

    Власти Ташкента призвали на помощь казахстанских коллег, которые депортировали членов «Бирдамлика», добравшихся до места проведения съезда в Шымкенте, но большинство узбекистанских оппозиционеров были задержаны уже на границе.

    Среди тех, кто не попал в Казахстан, оказался и сам Туркестон.

    Источник:Ц-1
    Темы: Выборы в Узбекистане
    Теги: Олий Мажлис парламентские выборы в Узбекистане
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