Сегодня Всемирный день хиджаба – как относятся к нему в ЦА?

Всемирный день хиджаба в Центральной Азии не отмечают, но число женщин, покрывающих голову платком, растет. Почему и как к этому относятся власти региона?

С 1 февраля 2013 года в мире начали отмечать Всемирный день хиджаба, провозгласив его днем женственности, скромности и толерантности.

Ношение традиционного мусульманского платка в последнее время нередко становится предметом спора в мировом светском обществе. Против хиджабов в учебных заведениях выступают во Франции, Бельгии, Германии и России.

А как к нему относятся в Центральной Азии?

В знак солидарности и уважения

Хиджаб (с араб. преграда) – любая одежда в исламской культуре от головы до ног. В западной культуре под этим словом подразумевается головной платок.

В 2013 году американка бангладешского происхождения Назма Кхан решила рассказать миру о враждебности и дискриминации, с которой сталкиваются женщины в хиджабе. Она запустила веб-сайт, на просторах которого женщины могут поделиться переживаниями по этому поводу. Затем пришла идея учредить 1 февраля Всемирный день хиджаба.

Уже в 2015 году более 10 млн женщин из 116 стран облачились в хиджаб, чтобы выразить солидарность с жертвами дискриминации. В акции принимали участие не только мусульманки.

В Канаде мэр города Вуд Баффало Мелисса Блейк весь день проходила в хиджабе в знак солидарности с мусульманками. Ее порыв поддержали в США и странах Европы.

Центральная Азия флешмоб проигнорировала. Отношение к хиджабу в этом регионе нельзя назвать благосклонным.

Казахстан: не наша традиция

В Казахстане нет официального запрета на ношение религиозной одежды в общественных местах. Статья 22 Конституции гарантирует право граждан на свободу совести. Головной убор рассматривается как реализация права на свободу вероисповедания. Вместе с этим Министерство образования добилось запрета на ношение хиджабов в учебных заведениях.

В марте 2016 года ведомство ввело единую форму для школьников и студентов, отметив недопустимость пропаганды религиозной атрибутики в школах и вузах.

Духовное управление мусульман поддержало эту инициативу, посоветовав девушкам и женщинам одеваться согласно традициям своего народа. Генпрокуратура РК в запрете ношения хиджабов в школах не нашла нарушений конституционных прав казахстанок.

Президент РК Нурсултан Назарбаев неоднократно высказывался против ношения хиджабов и паранджи, называя их «арабской одеждой». В 1994 году Назарбаев совершил малый хадж (паломничество к исламским святыням в Мекке).

Кыргызстан: против исламизации

Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев также не испытывает симпатий к женскому исламскому туалету. В 2016 году в столице страны Бишкеке появились плакаты, изображающие женщин в традиционных кыргызских нарядах на одной стороне и в парандже – на другой.

Надпись под плакатами гласила: «Мой бедный народ, куда мы идем?». Глава государства призвал профинансировать размещение пропагандистских баннеров по всей стране.

Ранее экс-министр образования и науки Кыргызстана Эльвира Сариева заявила, что ношение хиджабов в учебных заведениях Кыргызстана запрещено. По ее словам, в государственных учебных заведениях должен соблюдаться светский дресс-код.

Конституция Республики Кыргызстан защищает граждан от дискриминации по этнической принадлежности и вероисповеданию. Закон «Об образовании» гарантирует право на образование вне зависимости от вероисповедания.

В 2014 году Атамбаев посетил Мекку в ходе официального визита Саудовской Аравии.

Таджикистан борется с бородами и платками

Душанбе радикально борется с угрозой исламизации общества. Как сообщает BBC, женщины в хиджабах и бородатые мужчины автоматически попадают в список неблагонадежных граждан. Таджикские милиционеры задерживают их с целью установления личности. Некоторым мужчинам насильно бреют бороды.

Владельцам магазинов с исламской атрибутикой настоятельно рекомендуют не продавать хиджабы и длинные халаты.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призывает соотечественниц не следовать чужой культуре, а наряжаться в традиционную таджикскую одежду. Местные телевизионные каналы транслируют пропагандистские ролики, связывающие ношение хиджабов и мужской бороды с радикализацией ислама.

Рахмон посещал Мекку четырежды – в 1997, 2001, 2005 и 2016 годах.

В Туркменистане – свои платки

В самой закрытой стране Центральной Азии – Туркменистане – действует строгий дресс-код в школах и вузах.

Школьницы и студентки носят две косички и традиционную тюбетейку тахью, а после замужества покрывают голову шелковым платком с туркменским орнаментом. Повязывать платок принято так, чтобы закрытой была только верхняя часть головы.

Юноши носят тюбетейку тахью в комбинации с белой рубашкой и черными брюками. Хиджабы в учебных заведениях всех уровней находятся под запретом.

В Ашхабаде борются с радикализацией ислама по примеру таджикских коллег. Верующих мужчин заставляют брить бороды и не распространять идеи ислама.

Президент Туркменистана Гур­бангу­лы Бер­ды­муха­медов дважды совершал хадж – в 2007 и 2016 годах. Его предшественник Сапармурат Ниязов посещал Мекку в 1992 году.

Узбекистан: статья за хиджаб

Органы местного самоуправления (махаллинские комитеты) приглашают женщин в хиджабах на «разъяснительные беседы», в ходе которых требуют снять платки либо завязывать их по узбекским традициям.

Чиновники указывают на нарушение законов, в которых говорится о запрете ношения хиджабов и иной религиозной одежды в общественных местах.

Имеется в виду статья 14 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» и статья 184 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан.

Согласно данным документам, появление граждан в общественных местах в культовых одеяниях запрещено. Ограничения не касаются представителей духовенства.

Штраф составляет от 5 до 10 минимальных заработных плат (750 тыс – 1,5 млн сумов, или 110–220 долларов по «черному курсу») либо административный арест сроком до 15 суток.

Девушек, размещающих в социальных сетях фотографии в мусульманских платках, а также посты с исламской тематикой, приглашают в прокуратуру и заставляют писать объяснительные.

Такие меры, как уточняет радио «Озодлик», приняты в целях борьбы с распространением идеологии «Исламского государства».

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов совершил хадж в 1992 году.

Хиджаб на фоне западной исламофобии становится символом радикального ислама.

Однако простой женский платок не является сам по себе главным катализатором распространения экстремизма.

Бороться с платками так же глупо, как бороться с безработицей, разгоняя «мардикер-базары» (стихийные трудовые биржи).