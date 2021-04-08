Семь первых шагов для победы над коронабесным геноцидом

Бойкотировать бизнес-структуры, требующие выполнения ритуала подчинения в виде ношения масок (как при фашизме желтые звезды для евреев ), избегать «социальной дистанции»: сближаться, объединяться и – никаких экспериментальных уколов!

Галима Бухарбаева

Начавшаяся год назад глобальная война, для приличия названная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) «пандемией» коронавирусной инфекции, как становится ясно даже самым непросвещенным, сама по себе не закончится.

Она будет продолжаться до тех пор, пока люди не смогут отвоевать свою свободу, не победят новый фашизм, пытающийся в очередной раз истребить человека и все человеческое.

Мировое правительство со всей откровенностью закинуло удавку на наши горла.

Ее не снимут, а будут лишь временами разжимать, чтобы процесс удушения проходил как можно менее заметно. До 2030-го, по планам глобальных кукловодов, они должны управиться.

Для тех, кто не понял, скажу: пора осознать, что Запад, добившись развала СССР, спустя 30 лет приступает к финальной доработке того, что не удалось сделать руками Адольфа Гитлера, – захвату управления миром, сокращению и порабощению народов, овладеванию ресурсами и богатствами вконец подчиненных территорий.

Почему лидеры наших стран не сопротивляются планам западных глобалистов, почему наши государственные институты и армии не защищают нас, как это было в 1941-м?

Нас предали

Потому что Запад давно купил, коррумпировал и опутал тысячами невидимых нам нитей и компроматов тех, кого принято считать «элитой» наших государств.

Эта «элита» сегодня ради сохранения своей власти и денег продает и предает свои страны и народы.

На днях беседую в Алматы с одной мамой, которая говорит о пользе дистанционной учебы: ее восьмилетний сын оценил значение школы – он утверждает, что хочет учиться, видеться с друзьями и скучает… Ребенок не учится уже целый год.

Ловлю себя на мысли, что вряд ли у этого мальчика из скромной, не отягощенной «связями» семьи получится вернуться в школу.

Мы уже находимся в реальности, когда сегодняшние дети, как в прошлом сыновья и дочери крестьян и батраков, мечтали о школе, завидовали ровесникам из богатых семей. В Алматы, к примеру, непрерывно в прежнем формате учатся только в частных школах…

Что могут сделать родители и другие взрослые, чтобы пресечь расслоение общества, разорение всех, кто не является частью системы? Как не допустить окончательного превращения нас и наших детей в рабов в намордниках?

Семь шагов

Эти семь шагов можно предпринять каждому уже сегодня, а если сознательно следовать им ежедневно, увеличивая армию сопротивления, то мы заставим наши власти служить нам, а не западным глобалистами-кукловодам.

1. Бойкот. Необходимо прекратить закупаться в крупных торговых центрах и супермаркетах, требующих ношение масок и прохождение термометрии. Эти центры в любом случае принадлежат олигархии – лишим их возможности еще больше обогащаться на созданной в их же интересах монополии.

2. Поддержим частников. Давайте совершать покупки только на рынках, в маленьких частных магазинах, у сельских производителей. Малый и средний бизнес является мишенью глобалистов, которому уготовано полное уничтожение. Так мировая элита прокладывает путь к тотальному захвату контроля над рынком корпорациями и уничтожению человеческих автономий, которые возможны при ведении частного хозяйства и бизнеса.

3. Не носить маски. Отказываться от прохождения термометрии — любое медицинское исследование должно производиться с дозволения человека, принуждение запрещено согласно итогам Нюрнбергского процесса над преступлениями фашистской Германии.

Не посещать заведения и места, где маски и термометры в ходу и обязательны.

4. Создавать свои избы-читальни, где дети могли бы учиться и общаться. Пусть это будут группы из трех-пяти человек, дежурные родители должны давать им то, чего лишила их власть. На базе этих изб могут появиться новые школы, где за основу обучения будет принята советская, то есть лучшая в мире система образования.

5. Помимо образовательных кружков надо создавать свои молельни, не дать им запретить религию; свои театры и концертные площадки, свои библиотеки, спортивные секции – мы хотим жить духовной культурной жизнью и не согласны жить одной плотью: мы не животные, мы – люди.

6. Отказаться от гаджетов: смартфоны, компьютеры и соцсети – это зло. Запретить детям брать в руки телефоны. Выйти из матрицы и сети, сплетенной для своих жертв глобалистами.

7. Зарубить себе на носу: никаких экспериментальных вливаний, никаких ГМО-вакцин. Просто скажите себе об этом вслух. И точка.

За победу!

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1