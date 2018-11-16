Шахида Туляганова – о мусульманах-рохинджа: «Сконцентрированное несчастье»

Журналистка из Ташкента Шахида Туляганова работает на глобальном уровне – после съемок в Украине, Афганистане и Сирии ее последний фильм посвящен геноциду мусульман-рохинджа в Мьянме.

Проживающая в Лондоне 44-летняя журналистка из Узбекистана Шахида Туляганова (Якуб) заканчивает работу над документальным фильмом «Нежеланные: положение мусульман-рохинджа» – о геноциде представителей этой народности в Мьянме (Бирма).

Сейчас готов трейлер картины.

Точную дату премьеры Шахида назвать не может: ждет, когда подтвердят участие картины в международных кинобьеннале, к примеру, на престижном Берлинском фестивале.

«Когда фильм обсуждают на фестивале, в центре внимания оказывается и проблема, которую он поднимает», – объясняет режиссер документальной ленты.

Остаться в живых

Журналистка, проработавшая на Би-би-си в Лондоне, затем на радио «Свобода» в Праге, в последние годы занимается независимой журналистикой в самых горячих точках мира, и из репортера переквалифицировалась в документалиста.

По большому счету, она побывала во всех зонах конфликтов последнего времени в мире.

«У меня на войне две задачи: остаться в живых и рассказать историю», – описывает свою работу Шахида.

Идея снять картину о рохинджа, по словам Тулягановой, возникла после обострения конфликта в Бирме в 2016 году. Но съемки прошли только в 2018-м.

Шахида не скрывает, что ей очень сложно было найти финансирование. После года неудач она, одолжив деньги, решила начинать снимать тизер (анонс фильма. – Прим. Ц-1).

«Вернувшись из первой поездки в Бангладеш, мы начали краудфандинговую кампанию и собрали 15 тысяч фунтов. На них и организовали основные съемки. Но я уже девять месяцев сижу без денег», – признается она.

Бюджет документальной ленты – 370 тысяч долларов, но фильм удалось сделать на треть дешевле. Сбор средств на картину продолжается и сегодня: на повестке дня – закупка дорогих архивных съемок.

Кстати, участие в фестивалях – это еще и возможность найти покупателя на «Нежеланных». Так, американский телеканал HBO еще за месяц до премьеры купил права на показ предыдущего фильма Шахиды – «Слезы Сирии».

По сценарию Гитлера

В процессе съемок Шахида два раза была в Бангладеш и 10 дней провела в Бирме. По ее словам, в штат Ракхайн, где проживало основное число рохинджа в Мьянме, не пускают журналистов, но кадры оттуда удалось получить благодаря местному сопродюсеру.

Шахида рассказывает о своем фильме, что там нет прямого повествования – персонажи говорят друг с другом. В картине звучат голоса изгнанных мусульман-рохинджа – женщин, вынужденных заниматься секс-бизнесом, военных и монахов – все они представляют свое видение происшедшего.

«Я хочу, чтобы все поняли: речь не о спорадическом насилии, а о системной политике властей Бирмы против народа рохинджа. Только одна цифра: 700 тысяч беженцев рохинджа пересекли границу Бангладеш за две недели!» – говорит Шахида.

По мнению автора, конфликт между буддийским большинством и мусульманским меньшинством рохинджа начался с ущемления прав последних.

«Кажется, власти Бирмы скопировали преследования рохинджа с политики уничтожения евреев фашистской Германией. Начали с лишения гражданства, а закончилось геноцидом», – проводит параллели автор фильма.

Фактически кампанию по изгнанию мусульман из Мьянмы проводят монахи-буддисты. Один из идеологов изгнания в разговоре с Шахидой предложил каждой мусульманской стране разделить миллион рохинджа, разобрав по 50 тысяч человек.

История этого народа напомнила режиссеру ошские погромы в 2010 году, когда более предприимчивое узбекское меньшинство на фоне экономического кризиса преследовалось в Кыргызстане.

В лагерь беженцев – после прививок

Над фильмом вместе с Тулягановой работала международная команда, снимавшая в тяжелейших условиях лагеря для беженцев в Бангладеш.

«Я была шокирована условиями лагеря, где обитают 1,5 миллиона беженцев. Никогда не видела такого концентрированного несчастья. В лагере – дизентерия, и мне пришлось сделать шесть прививок», – рассказывает Шахида.

Частью команды давно стали и сыновья журналистки – восьми и десяти лет. Они привыкли к маминым командировкам и переездам к отцу – бывшему мужу Шахиды.

Как-то, просматривая кадры с детьми в лагере беженцев рохинджа, сыновья режиссера удивились, почему их ровесники бегают босиком. Позже Шахида начала кампанию по сбору денег для закупки шлепок детям беженцев.

«Мои сыновья были в Украине, привыкли к сирийцам в доме и все знают про рохинджа», – смеется наша собеседница.

Режиссер, заканчивая кино про рохинджа, уже ищет истории для следующих фильмов. Она рассматривает несколько вариантов и не исключает, что один из них будет о преследовании уйгуров властями Китая.

Рохинджа: нелегалы по жизни

Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана» (АСРА) напали на полицейские посты и базу мьянманской армии.

Волнения охватили десять районов. В отчете ООН отмечается жестокость, с которой военные власти Мьянмы расправлялись с мирным населением, заставляя их бежать в Бангладеш. Количество жертв погромов оценивается в 10 тысяч человек.

В сентябре 2018 года Международный уголовный суд уполномочил прокурора начать официальное расследование преступлений в Мьянме и депортации мусульман-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш.

Судьи сочли, что изгнание рохинджа является преступлением против человечности. В качестве основных подозреваемых в организации геноцида СМИ называют шестерых генералов армии.

Сирия, Украина и Афганистан

В 2016 году Туляганова как сопродюсер участвовала в съемках документального фильма «Слезы Сирии» (режиссер Евгений Афинеевский. – Ред.). После просмотра хроник пыток в тюрьмах ей еще долго снились кошмары.

В 2015 году режиссер представила украино-российский конфликт в фильме «Аэропорт Донецк». Позже вспоминала, что телохранитель командира сепаратистского батальона Моторола ее сильно ударил.

В процессе работы над фильмом «Афганистан: третья линия фронта» (2017) Шахида объехала основные города страны.

А фильм «Мой фальшивый паспорт» 2006 года называют учебником по журналистским расследованиям: узбекистанка несколько раз попадала в Великобританию по поддельным паспортам.

Работа Шахиды Тулягановой «Как делать революцию» об оппозиции в Азербайджане отмечена Берлинским кинофестивалем в 2006 году.