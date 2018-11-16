Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Мир

    Шахида Туляганова – о мусульманах-рохинджа: «Сконцентрированное несчастье»

    Журналистка из Ташкента Шахида Туляганова работает на глобальном уровне – после съемок в Украине, Афганистане и Сирии ее последний фильм посвящен геноциду мусульман-рохинджа в Мьянме.

    shahida-rohindzha

    Проживающая в Лондоне 44-летняя журналистка из Узбекистана Шахида Туляганова (Якуб) заканчивает работу над документальным фильмом «Нежеланные: положение мусульман-рохинджа» – о геноциде представителей этой народности в Мьянме (Бирма).

    Сейчас готов трейлер картины.

    Точную дату премьеры Шахида назвать не может: ждет, когда подтвердят участие картины в международных кинобьеннале, к примеру, на престижном Берлинском фестивале.

    «Когда фильм обсуждают на фестивале, в центре внимания оказывается и проблема, которую он поднимает», – объясняет режиссер документальной ленты.

    Остаться в живых

    Журналистка, проработавшая на Би-би-си в Лондоне, затем на радио «Свобода» в Праге, в последние годы занимается независимой журналистикой в самых горячих точках мира, и из репортера переквалифицировалась в документалиста.

    По большому счету, она побывала во всех зонах конфликтов последнего времени в мире.

    «У меня на войне две задачи: остаться в живых и рассказать историю», – описывает свою работу Шахида.

    Идея снять картину о рохинджа, по словам Тулягановой, возникла после обострения конфликта в Бирме в 2016 году. Но съемки прошли только в 2018-м.

    Шахида не скрывает, что ей очень сложно было найти финансирование. После года неудач она, одолжив деньги, решила начинать снимать тизер (анонс фильма. – Прим. Ц-1).

    rezhisser-shahida-tuleganova-na-semkah-foto-iz-lichnogo-rahiva-shahidy
    Шахида Туляганова на съемках в Бангладеш; фото: предоставлено Ц-1

    «Вернувшись из первой поездки в Бангладеш, мы начали краудфандинговую кампанию и собрали 15 тысяч фунтов. На них и организовали основные съемки. Но я уже девять месяцев сижу без денег», – признается она.

    Бюджет документальной ленты – 370 тысяч долларов, но фильм удалось сделать на треть дешевле. Сбор средств на картину продолжается и сегодня: на повестке дня – закупка дорогих архивных съемок.

    Кстати, участие в фестивалях – это еще и возможность найти покупателя на «Нежеланных». Так, американский телеканал HBO еще за месяц до премьеры купил права на показ предыдущего фильма Шахиды – «Слезы Сирии».

    По сценарию Гитлера

    В процессе съемок Шахида два раза была в Бангладеш и 10 дней провела в Бирме. По ее словам, в штат Ракхайн, где проживало основное число рохинджа в Мьянме, не пускают журналистов, но кадры оттуда удалось получить благодаря местному сопродюсеру.

    Шахида рассказывает о своем фильме, что там нет прямого повествования – персонажи говорят друг с другом. В картине звучат голоса изгнанных мусульман-рохинджа – женщин, вынужденных заниматься секс-бизнесом, военных и монахов – все они представляют свое видение происшедшего.

    «Я хочу, чтобы все поняли: речь не о спорадическом насилии, а о системной политике властей Бирмы против народа рохинджа. Только одна цифра: 700 тысяч беженцев рохинджа пересекли границу Бангладеш за две недели!» – говорит Шахида.

    malenkie-bezhentsy-raduyutsya-polucheniyu-shlepantsev-foto-fejsbuk
    Дети-беженцы рады получению шпепанцев; фото: Шахида Якуб

    По мнению автора, конфликт между буддийским большинством и мусульманским меньшинством рохинджа начался с ущемления прав последних.

    «Кажется, власти Бирмы скопировали преследования рохинджа с политики уничтожения евреев фашистской Германией. Начали с лишения гражданства, а закончилось геноцидом», – проводит параллели автор фильма.

    Фактически кампанию по изгнанию мусульман из Мьянмы проводят монахи-буддисты. Один из идеологов изгнания в разговоре с Шахидой предложил каждой мусульманской стране разделить миллион рохинджа, разобрав по 50 тысяч человек.

    История этого народа напомнила режиссеру ошские погромы в 2010 году, когда более предприимчивое узбекское меньшинство на фоне экономического кризиса преследовалось в Кыргызстане.

    В лагерь беженцев – после прививок

    Над фильмом вместе с Тулягановой работала международная команда, снимавшая в тяжелейших условиях лагеря для беженцев в Бангладеш.

    «Я была шокирована условиями лагеря, где обитают 1,5 миллиона беженцев. Никогда не видела такого концентрированного несчастья. В лагере – дизентерия, и мне пришлось сделать шесть прививок», – рассказывает Шахида.

    Частью команды давно стали и сыновья журналистки – восьми и десяти лет. Они привыкли к маминым командировкам и переездам к отцу – бывшему мужу Шахиды.

    shahida-tulyaganova1
    Журналистка Шахида Туляганова; фото: предоставлено Ц-1

    Как-то, просматривая кадры с детьми в лагере беженцев рохинджа, сыновья режиссера удивились, почему их ровесники бегают босиком. Позже Шахида начала кампанию по сбору денег для закупки шлепок детям беженцев.

    «Мои сыновья были в Украине, привыкли к сирийцам в доме и все знают про рохинджа», – смеется наша собеседница.

    Режиссер, заканчивая кино про рохинджа, уже ищет истории для следующих фильмов. Она рассматривает несколько вариантов и не исключает, что один из них будет о преследовании уйгуров властями Китая.

    Рохинджа: нелегалы по жизни

    Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана» (АСРА) напали на полицейские посты и базу мьянманской армии.

    Волнения охватили десять районов. В отчете ООН отмечается жестокость, с которой военные власти Мьянмы расправлялись с мирным населением, заставляя их бежать в Бангладеш. Количество жертв погромов оценивается в 10 тысяч человек.

    В сентябре 2018 года Международный уголовный суд уполномочил прокурора начать официальное расследование преступлений в Мьянме и депортации мусульман-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш.

    Судьи сочли, что изгнание рохинджа является преступлением против человечности. В качестве основных подозреваемых в организации геноцида СМИ называют шестерых генералов армии.

    Сирия, Украина и Афганистан

    В 2016 году Туляганова как сопродюсер участвовала в съемках документального фильма «Слезы Сирии» (режиссер Евгений Афинеевский. – Ред.). После просмотра хроник пыток в тюрьмах ей еще долго снились кошмары.

    В 2015 году режиссер представила украино-российский конфликт в фильме «Аэропорт Донецк». Позже вспоминала, что телохранитель командира сепаратистского батальона Моторола ее сильно ударил.

    В процессе работы над фильмом «Афганистан: третья линия фронта» (2017) Шахида объехала основные города страны.

    А фильм «Мой фальшивый паспорт» 2006 года называют учебником по журналистским расследованиям: узбекистанка несколько раз попадала в Великобританию по поддельным паспортам.

    Работа Шахиды Тулягановой «Как делать революцию» об оппозиции в Азербайджане отмечена Берлинским кинофестивалем в 2006 году.

    Источник:Ц-1
    Темы: Свобода слова
    Теги: журналисты Узбекистана Шахида Туляганова Шахида Якуб
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Социальная сеть

    «Узбектелеком» к 2020 году может лишиться монополии

    В Узбекистане интернет-провайдерам и сотовым компаниям к 2020 году могут предоставить доступ к международным сетям телекоммуникаций в обход национального оператора связи «Узбектелеком», пишет Gazeta.uz.

    Узбекистан
    Политика

    Таджикскую редакцию Радио «Свобода» обвинили в работе на режим Рахмона

    Глава Ассоциации мигрантов из Центральной Азии в Европе Илхомджон Ёкубзода и правозащитница Шабнам Худойдодова обвинили редакцию Радио «Озоди» в поддержке действующей власти в Таджикистане, сообщает «Ахбор».

    Таджикистан

    Выбор редактора
    Люди

    Азимжон Аскаров окончательно разочаровался в кыргызстанском правосудии

    Адвокат и родственники осужденного на пожизненный срок правозащитника из Южного Кыргызстана Азимжона Аскарова рассказали Ц-1, почему он не подал надзорную жалобу в Верховный суд страны.

    Кыргызстан
    Политика

    Узбекистан и Казахстан сорвали курултай «Бирдамлика» в Шымкенте

    Конференц-зал шымкентской гостиницы, где сегодня должен был начаться курултай «Бирдамлика», пуст: добраться или остаться в нем не смог ни один член узбекистанского оппозиционного движения.

    Узбекистан
    Политика

    В лидеры новой партии «Бирдамлик» будут баллотироваться четыре кандидата

    На курултае «Бирдамлика» в Шымкенте 15–16 ноября состоятся выборы председателя новообразованной из движения партии, баллотируются четыре претендента: двое мужчин и две женщины.

    Узбекистан

    Новости из Мирa

     Права человека

    Суд в Париже отклонил иск Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой

    Надежда Атаева, разоблаченная в фабрикации свидетельства Андижанской бойни, а до этого – в участии в ОПГ при ГАК «Узхлебопродукт», получила отказ парижского суда в рассмотрении ее иска о клевете.

    Мир
    Люди

    Гастарбайтер из Ташкента в Москве, или Как похудеть на 20 кг

    Житель Ташкента Владимир Чуриков, бывший работник авиационного завода имени Чкалова, отправился на заработки в Москву, но вернулся разочарованным и проникнувшимся к судьбе земляков-гастарбайтеров.

    Мир