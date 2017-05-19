«Шведы думают, что Узбекистан – исламистская страна»

Журналист из Швеции Стаффан Линдберг, побывавший дома у Рахмата Акилова, обвиняемого в исполнении теракта в Стокгольме, рассказал Ц-1 о поездке в Узбекистан.

Международный корреспондент одного из ведущих шведских изданий Aftonbladet («Вечерняя газета») Стаффан Линдберг в конце апреля побывал в Самарканде, где беседовал с родственниками и соседями Рахмата Акилова, о чем рассказал в своем издании.

39-летний узбекистанец, уроженец города Самарканда, признался в совершении теракта 7 апреля в центре Стокгольма.

Будучи за рулем грузового автомобиля, Акилов совершил наезд на пешеходов, убив четырех человек, среди них – двух граждан Швеции и двух – Великобритании, одна из жертв – 11-летняя девочка.

По сообщениям международных СМИ, в 2014 году Акилов обратился в Швеции за убежищем, но в декабре 2016 года получил отказ и четыре недели для выезда из страны. Но из Швеции не уехал, бросился в бега, а позже обнаружил себя всему миру в качестве террориста.

«Для них это забытая часть мира»

В настоящие дни суд над Акиловым в Швеции, по словам корреспондента Aftonbladet, в подробностях освещается в шведских СМИ, и интерес к этому делу – огромный.

Журналисты пересказывали требования подсудимого заменить ему государственного адвоката, очевидно, шведа, на адвоката-суннита.

Но, как делится Линдберг, вряд ли можно говорить о повышении интереса шведов к происходящему в Узбекистане в целом.

Репортер говорит, что шведы очень мало знают о бывших советских республиках в Центральной Азии: «Для них это забытая часть мира, большинство даже не покажет ее на карте и не назовет столицу».

«У меня сложилось впечатление, что многие в Швеции думают, что Узбекистан и соседние страны – исламистские, хотя на самом деле это не так, – делится рассуждениями он.

Репортер допускает вероятность ужесточения в будущем шведских законов относительно беженцев – но об этом речи в стране пока не идет. При этом Линдберг не думает, что будут введены какие-то особые правила для отдельных стран (например, для Узбекистана и стран ЦА).

«Я думаю, мы, скорее, увидим, как политики станут требовать от полицейских быть строже в вопросах розыска и депортации нелегальных мигрантов», – говорит наш собеседник.

Брат утверждает, что не знал о теракте

Линдберг побывал в родном селе Рахмата Акилова недалеко от Самарканда, встречался с его братом Олимом, выяснил, где живут и чем занимаются четверо детей подозреваемого в теракте, расспросил о детстве и юности подозреваемого в терроризме.

Олим Акилов сказал, что до беседы со шведскими репортерами не знал о теракте в Стокгольме и причастности к нему его брата Рахмата.

Рахмат, по словам его брата, – человек грамотный, современный, способный, трудолюбивый, религиозным никогда не был, хотя умел читать Коран на арабском.

Олим уверен, что брат вполне мог бы заработать на жизнь и в Узбекистане, хотя много лет провел на заработках за границей – в России, Германии, Дании, Чехии и Швеции.

Четверо детей обвиняемого в теракте живут в Узбекистане, старшая дочь вот-вот родит ребенка. Жена уже несколько лет работает в Турции.

Шведского журналиста впечатлило то, что соседи семьи Акиловых, узнав, что иностранные репортеры приехали узнать о нем побольше, принялись убеждать его, что люди в Узбекистане – хорошие.

«Мы – не такие, как жители Афганистана или Пакистана, – сказал журналисту 25-летний парень. – Мы хотим работать, нам нужен мир и не нужны никакие проблемы».

Поехали по туристической визе

Наш собеседник признался, что побывал в Узбекистане по туристической визе. «Мы купили путевки в турагентстве, поскольку поняли, что получить журналистскую визу в реальные сроки – невозможно», – объяснил он.

Шведские журналисты не сталкивались с какими-либо препятствиями в своей работе со стороны властей либо правоохранительных органов Узбекистана. В общении с обычными людьми тоже проблем не заметили – считают, это потому, что беседовали с ними на темы, не связанные с политикой.

«Но нам приходилось действовать быстро, быть осмотрительными и всякий раз проверять, нет ли слежки, – рассказывает репортер. – Важнее всего было обезопасить людей, с которыми мы работали и с которыми беседовали».

Кстати, как сообщали позже независимые СМИ, брата Рахмата Акилова после беседы с иностранными репортерами вызывали в местное подразделение СНБ Узбекистана, но отпустили спустя несколько часов.

Страна со «сломанной» историей

Узбекистан показался шведскому журналисту чистой и красивой страной, но бедной и лишенной свободы.

«Эта страна похожа на другие постсоветские республики – Азербайджан и Беларусь, где мне приходилось работать, – говорит Стаффан Линдберг. – Такая же сломанная история, такой же поиск постсоветской идентичности, такая же нехватка политической свободы».

Линдберг говорит, что очень хотел бы еще раз побывать в Узбекистане – посмотреть достопримечательности в качестве настоящего туриста.