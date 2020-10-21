Швеция, или Бельмо в глазу у «пандемии» ВОЗ

Швеция – единственная страна Запада, не включившаяся в полной мере в спецоперацию Covid-19. Как живется шведам сегодня, и как выпутаться из «пандемии» другим народам – интервью с журналисткой Натальей Бушуевой.

С момента объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса в первой половине марта 2020 года почти все страны мира бросились беспрекословно выполнять полученные указания.

Во многих странах Центральной Азии карантин был введен после первого случая обнаружения носителя вируса – поспешное введение режима «чрезвычайного положения» возымело серьезные последствия на жизнь миллионов людей.

Принудительным образом были закрыты предприятия малого и среднего бизнеса, миллионы людей лишились возможности работать, зарабатывать на жизнь, а также права на свободное передвижение, оказавшись перед угрозой голода.

Молодежь и дети в 2020 году стали первым поколением людей за минувшие почти сто лет, которых практически лишили возможности учиться, а между тем в СССР школы не закрывались даже во время Великой Отечественной войны.

Можно говорить о том, что всеобщему обязательному образованию в странах бывшего СССР пришел конец: колониальные власти решили не тратить на это деньги.

Хозяевам мира не нужно много образованных людей. Они вообще не считают, что им нужно такое количество людей на планете…

Расчеловечить и сократить численность

Очевидно, что конечная цель «пандемии» – это депопуляция, значительное сокращение населения планеты, о чем говорят с 1970-х годов в странах Запада на самых верхах властной пирамиды.

Но из единого строя государств, борющихся с «пандемией» на Западе, неожиданно выбилась Швеция, которая не стала вводить карантин, и сегодня эта страна рапортует практически об отсутствии смертей от Covid-19.

Наталья Бушуева: «Это фашизм, надо защищаться как во Второй мировой войне…»

За время так называемой пандемии в Швеции, по данным на 20 октября, было зарегистрировано 103 200 случаев заражения, скончались 5918 человек, средний возраст умершего – 84 года.

Основная масса смертей пришлась на дома престарелых, где, как утверждают некоторые доктора, пациентов просто лишили нормального ухода, что и вызвало преждевременную смерть пожилых людей.

Пример Швеции – это заноза для пропагандистов локдаунов и смертельной опасности вируса. Данная скандинавская страна доказывает, что нормальный образ жизни – лучший ответ на вспышки любой сезонной простуды, коей и является объявленная на весь мир «пугалка» под названием Covid-19.

Журналистка из Ташкента Наталья Бушуева, ныне проживающая в Швеции, рассказывает, что этой скандинавской стране все же приходится подыгрывать глобалистам, но у них существуют большие послабления: шведов не заставляют ни носить маски, ни дистанцироваться друг от друга, ни закрывать бизнесы, ни прекращать работу.

По мнению Натальи, происходящее сегодня можно назвать только одним словом: «фашизм». Она считает, что сегодня можно обратиться к людям лишь с одним призывом: оставаться людьми и начать сопротивление.