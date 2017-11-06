СNN сообщает о состоянии семьи Сайфулло Саипова в Ташкенте

Отец совершившего теракт в Нью-Йорке узбекистанца Сайфулло Саипова находится под арестом, а мать не может прийти в себя от произошедшего, сообщает американская CNN.

Умида Саипова, 27-летняя сестра Сайфулло Саипова, совершившего 31 октября теракт в центре Нью-Йорка, рассказала американской компании CNN, что ее брат выражал желание вернуться в Узбекистан.

«Он сказал, что скучает по нам, что мы будем жить вместе после его возвращения, и начал подготовку к переезду», – цитирует Умиду CNN.

По словам сестры Сайфулло, ее семья находится в состоянии шока. Она и две ее сестры были в постоянном контакте с братом, но ничто в его поведении не говорило о том, что он намерен совершить в Америке теракт.

Она рассказывает, что ее брат был всецело поглощен повседневной жизнью в США, в августе у него родился третий ребенок, и его ежедневная рутина состояла из работы и семейных забот.

«Он ходил на работу, возвращался домой, его старшая дочь пошла в школу, он возил ее на велосипеде», – рассказывает Умида.

29-летний Саипов, гражданин Узбекистана, переселившийся в США в 2010 году по Грин-кард, выбрал для совершения теракта в Нью-Йорке день празднования Хеллоуина, чтобы на улице было как можно больше людей.

Он совершил наезд на пешеходов и велосипедистов в центре Манхэттена на арендованном грузовике, убив восемь и критически ранив 12 человек.

После ранения в живот Саипов был схвачен. Будучи в больничной палате, он заявил, что совершил наезд во имя «Исламского государства», и попросил повесить перед ним флаг этой организации. Сайфулло признался, что и дальше давил бы людей, не попади он в аварию. Его грузовик столкнулся со школьным автобусом, в котором везли детей-инвалидов.

В его телефоне позже были найдены 90 видео и 3800 фото, относящихся к пропаганде «Исламского государства», включавшие сцены показных убийств, в том числе обезглавливания.

По словам соседей Саипова в Ташкенте, после теракта правоохранительные органы задержали его отца. Как долго продлится его арест, неизвестно.

Умида Саипова поделилась, что ее мать упала в обморок, услышав о том, что произошло в Нью-Йорке, и была госпитализирована.

Лишь летом мать побывала в гостях у сына в США, но не заметила никаких подозрительных изменений в его поведении.

Сайфулло Саипов обвиняется в совершении теракта и массовом убийстве в США. Президент страны Дональд Трамп считает, что человек, совершивший на грузовике намеренный наезд на людей, должен быть приговорен к смертной казни.