Таджикский оппозиционер просит не допустить его депортацию из США

Ботур Косими, создатель партии «Джунбиши милли Таджикистана», может быть выслан в Таджикистан из-за просроченной визы.

14 июня в Нью-Гэмпшире (США) состоится суд над Ботуром Косими – одним из создателей оппозиционной партии «Джунбиши милли Таджикистана».

Оппозиционера, претендующего на получение статуса политбеженца, могут выслать в Таджикистан.

Косими переехал в США более десяти лет назад – он учился в колледже, а потом остался в Вермонте.

В апреле состоялось очередное судебное заседание по поводу получения им статуса беженца – его виза давно просрочена. Во время заседания суда Косими неожиданно был взят под стражу и помещен в депортационную тюрьму штата Нью-Гэмпшир (New Hampshire).

Парвиз Расулов – военный эксперт, проживающий в США, через соцсети обратился к соотечественникам с просьбой принять участие в суде, который вскоре состоится, так как Ботуру Косими нужны свидетельства и письма поддержки.

Активной политической деятельностью Косими занимался в 2012–2015-м, проживая в США. В 2012-м он объявил о создании партии «Джунбиши милли Таджикистана».

Радио «Озоди» сообщало, что объединение через Интернет призывало все общественно-политические организации консолидироваться в выдвижении единого кандидата на выборах президента в 2013 году, характеризуя действующий режим как диктаторский.

Партия предлагала сократить срок полномочий президента с 7 до 4 лет, а также сделать выборными должности руководителей городов и районов.

Также представители его политической партии обещали таджикистанцам минимальную зарплату на уровне 400 долларов США. Оппозиционное объединение так и не зарегистрировали, его лидеры не смогли принять участие в выборах.

Активная политическая деятельность Косими за границей не осталась незамеченной – в 2014-м он сообщил, что на родине против него завели уголовное дело. Заниматься политикой мигрант прекратил в том же году: на его родителей и родственников, проживающих в Таджикистане, началось давление правоохранительных органов.