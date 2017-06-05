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    Таджикский оппозиционер просит не допустить его депортацию из США

    Ботур Косими, создатель партии «Джунбиши милли Таджикистана», может быть выслан в Таджикистан из-за просроченной визы.

    Косими участвовал в таджикской политике, будучи в США, с 2012 по 2014 годы; фото: Радио "Озоди"
    Косими участвовал в таджикской политике, будучи в США, с 2012 по 2014 годы; фото: Радио «Озоди»

    14 июня в Нью-Гэмпшире (США) состоится суд над Ботуром Косими – одним из создателей оппозиционной партии «Джунбиши милли Таджикистана».

    Оппозиционера, претендующего на получение статуса политбеженца, могут выслать в Таджикистан.

    Косими переехал в США более десяти лет назад – он учился в колледже, а потом остался в Вермонте.

    В апреле состоялось очередное судебное заседание по поводу получения им статуса беженца – его виза давно просрочена. Во время заседания суда Косими неожиданно был взят под стражу и помещен в депортационную тюрьму штата Нью-Гэмпшир (New Hampshire).

    Парвиз Расулов – военный эксперт, проживающий в США, через соцсети обратился к соотечественникам с просьбой принять участие в суде, который вскоре состоится, так как Ботуру Косими нужны свидетельства и письма поддержки.

    Активной политической деятельностью Косими занимался в 2012–2015-м, проживая в США. В 2012-м он объявил о создании партии «Джунбиши милли Таджикистана».

    Радио «Озоди» сообщало, что объединение через Интернет призывало все общественно-политические организации консолидироваться в выдвижении единого кандидата на выборах президента в 2013 году, характеризуя действующий режим как диктаторский.

    Ботур Косими в Нью-Йорке; фото предоставлено Парвизом Расулом
    Ботур Косими в Нью-Йорке; фото предоставлено Парвизом Расулом

    Партия предлагала сократить срок полномочий президента с 7 до 4 лет, а также сделать выборными должности руководителей городов и районов.

    Также представители его политической партии обещали таджикистанцам минимальную зарплату на уровне 400 долларов США. Оппозиционное объединение так и не зарегистрировали, его лидеры не смогли принять участие в выборах.

    Активная политическая деятельность Косими за границей не осталась незамеченной – в 2014-м он сообщил, что на родине против него завели уголовное дело. Заниматься политикой мигрант прекратил в том же году: на его родителей и родственников, проживающих в Таджикистане, началось давление правоохранительных органов.

    Источник:Ц-1
    Темы: Таджикистан и оппозиция
    Теги: беженец Ботур Косими Джунбиши милли Таджикистана политика США Таджикистан экстрадиция
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