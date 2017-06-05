Теракт в Лондоне – возвращающийся на Запад бумеранг?

Теракт в Лондоне, унесший в субботу жизни семерых человек, – следствие военного вмешательства Запада в мусульманские страны, считает исламский деятель в Казахстане.

Очередная террористическая атака в Великобритании, когда поздним вечером 3 июня трое мужчин совершили наезд на прохожих на лондонском мосту, а затем, бросив машину, начали резать посетителей баров и ресторанов, третьи сутки остается главной мировой новостью.

По последним данным британской газеты «Гардиан», среди погибших числятся семь человек, не считая трех атаковавших мужчин, 48 получили ранения, 36 из которых остаются в больницах города, причем 21 находится в критическом состоянии.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», которая еще в субботу разместила призыв в Telegram к своим последователям совершать нападения с помощью грузовиков, ножей и оружия против «крестоносцев» во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Известный в Казахстане мусульманский деятель Мурат Телибеков, говорит, что произошедшее в Лондоне – это ужасное преступление, особенно удручает, что оно было совершено в городе, как раз славящемся своей терпимостью и толерантностью.

«Убийству невинных людей нет оправдания, – делится своим мнением Телибеков. – Но это новая реальность, в которой мы все живем. Я думаю, что участившиеся теракты в Европе и в других регионах мира, несомненно, связаны с геополитическими процессами, со вмешательством, в том числе и военным, европейских стран и США в сложные отношения во многих странах Ближнего Востока».

«Например, им не нравится лидер какой-то страны, и они пытаются сместить его, используя все средства… Это вызывает возмущение и протест», – продолжает он.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в 2015 году в интервью CNN признал, что вторжение коалиции западных стран во главе с США в Ирак стало одной из причин появления «Исламского государства». Сложно представить, что страны, способствовавшие появлению такого чудовища, будут жить по-прежнему.

С другой стороны, по словам эксперта, люди, готовящие и провоцирующие такие теракты, используют отчаявшихся молодых людей, большинство из которых малограмотны и плохо разбираются в религиозных вопросах, в своих политических целях, хладнокровно посылая их на смерть.

У организаторов есть очень хорошие психологи, отлаженные технологии, которые позволяют манипулировать этими боевиками.

По словам Телибекова, это очень сложная проблема – противостоять экстремизму, тем более что крупные державы, стремясь к каким-то долгосрочным, глобальным целям, иногда провоцируют и развязывают войны, которые потом очень трудно потушить. А война неизбежно порождает экстремизм.

«Я полагаю, что нас ждет очень сложный период, потому что сегодня возник сложный клубок проблем между многими мусульманскими странами и Западом, в мире идут глобальные перемены, что еще долго будет порождать нестабильность, – подытоживает разговор мусульманский деятельно. – И укрыться от этой проблемы никому не удастся, терроризм уже проник и в Казахстан, ранее считавшийся благополучным в этом вопросе».