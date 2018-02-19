Трагедия туркменской студентки в Украине: отчисление… самоубийство…

Киев шокирован смертью 19-летней студентки столичного медуниверситета Мукаддас Насырлаевой: девушка, отчисленная из вуза из-за непродленного вида на жительство, спрыгнула с моста.

Больше двух недель в Киеве продолжались поиски пропавшей Мукаддас, первокурсницы стоматологического факультета Национального медицинского университета имени Богомольца (Киев).

30 января девушка вышла из здания университета, села в метро, но домой так и не доехала. Телефон студентки-первокурсницы был выключен. Кроме милиции к поискам подключились адвокат и глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов, а также отряды «Правого сектора».

Правоохранители и волонтеры изучали самые разные версии: от несчастной любви до поездки в Россию. Но парня у девушки не было, а границу Украины она не пересекала.

Мукаддас, уроженка туркменского Дашогуза, была классической отличницей: школьный аттестат с одними пятерками, курсы английского и староста группы в медуниверситете.

Обещали вознаграждение

Упор в поисках сделали на метро – все станции киевской подземки были обклеены объявлениями с фото пропавшей девушки, за любую информацию о ее местонахождении обещали 20 тысяч гривен (700 долларов США).

Но на призыв откликнулся только мошенник, который потребовал перевести ему 1000 гривен и заверил, что даст поговорить по телефону со студенткой.

17 февраля Ровшанбек Розметов опубликовал пост в Фейсбуке, в котором утверждал, что в день пропажи девушка дошла пешком до моста Патона в Киеве и спрыгнула в реку.

«До последнего мы надеялись, что Мукаддас жива, но, к сожалению, камеры видеонаблюдения засняли момент, как она прыгнула», – сообщил Розметов.

Момент прыжка зафиксировали камеры видеонаблюдения, но тело все еще не нашли, несмотря на усиленные поиски водолазов.

В деканате тянули со справкой

По версии Розметова и членов семьи погибшей, к самоубийству девушку подтолкнул отказ сотрудников деканата по работе с иностранными студентами выдать справку для продления вида на жительства.

Розметов будет добиваться переквалификации уголовного дела, чтобы чиновники, отказавшие девушке, отвечали по статье «Доведение до самоубийства».

У Мукаддас в декабре закончилась трехмесячная виза, и в течение января она должна была оформить вид на жительство.

За регистрацию иностранных студентов в вузе отвечает деканат. Студентке нужно было подать в посольство Туркменистана заявление, завизированное деканом факультета, о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине.

Двоюродная сестра погибшей рассказала, что заместитель декана по работе с иностранными студентами почему-то отказалась подписывать заявление и порвала его. Это произошло за неделю до исчезновения Насырлаевой.

Посольство Туркменистана пошло навстречу первокурснице и предложило принести письмо из университета, а потом заплатить штраф за нарушение режима пребывания в Украине.

Родители тоже были готовы оплатить этот штраф, но получить письмо в деканате девушке так и не удалось.

В день трагедии Мукаддас повторно пошла на аудиенцию к руководству вуза. Чем закончился разговор – неизвестно, но после него студентка отключила телефон и поехала на мост.

Сестра погибшей Гульназ Насырлаева в интервью Ц-1 была категоричной: «Замдекана убила мою сестру – она на нее давила. Сестра после каждого разговора звонила и плакала отцу в трубку. Она очень хотела учиться, синхронно переводила лекции на английский. Мукаддас не могла пережить позор с отчислением: она с седьмого класса готовилась стать стоматологом».

В заявлении, появившемся на сайте вуза 18 января, уточняют, что девушка была отчислена из университета, поскольку срок действия ее визы закончился еще 17 декабря 2017 года.

«К этому времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медуниверситет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас из-за нарушения студенткой миграционного законодательства; 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась», – говорится в заявлении.

Туркменистан поставляет студентов

Студент киевского медуниверситета на условиях анонимности сказал Ц-1, что в данном учебном заведении к иностранцам относятся как к дойной корове, и решение вопроса со справкой стоит минимум 100 долларов США.

В Украине учатся 6545 молодых людей из Туркменистана – это третья по количеству студенческая диаспора в стране.

Впереди – только Азербайджан и Индия. Медицинские вузы – оно из самых популярных направлений среди туркменских студентов, что объясняется невысокой ценой образования.