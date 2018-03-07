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    В Федерации гимнастики РУз молчат о причине ухода Лолы

    В Федерации гимнастики Узбекистана подтвердили уход Лолы Каримовой-Тилляевой с поста президента организации, ранее она лишилась должности посла страны в ЮНЕСКО.

    39-летняя Лола Каримова-Тилляева наслаждается жизнью... Фото: Instagram.com/lola_tillyaeva/
    39-летняя Лола Каримова-Тилляева; Фото: Instagram.com/lola_tillyaeva/

    6 марта в своих аккаунтах в Instagram и Facebook Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента РУз Ислама Каримова, рассказала об уходе с поста президента Федерации гимнастики Узбекистана (ФГУ).

    В сообщении из Лос-Анджелеса, прежде всего посвященном тому, что Каримова-Тилляева приняла участие в благотворительном вечере Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона, она неожиданно затронула и другую тему:

    «…После 13 лет я вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав федерации, всех работников федерации за отлично проведенную работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие! Сохраняя за собой звание почетного президента Азиатского гимнастического союза, я остаюсь самым горячим поклонником этого прекрасного вида спорта, я желаю удачи и дальнейших побед нашим узбекским гимнастам!»

    В Федерации гимнастики РУз уход руководителя подтвердили, но причины не раскрыли.

    «Это ее личное решение», – сухо прокомментировали в ФГУ, не объяснив, почему Каримова-Тилляева использовала фразу «вынуждена покинуть пост».

    Но очевидно одно: это решение не было запланировано. В феврале 2017 года она переизбралась на пост президента ФГУ на четырехлетний срок.

    В должности главы федерации Лола проработала со дня ее основания в 2005 году. ФГУ была организована путем объединения федераций художественной и спортивной гимнастики, гимнастического трамполина, гимнастической акробатики и гимнастики для всех.

    В 2010-м Каримова-Тилляева стала почетным президентом Азиатского гимнастического союза за продвижение этого вида спорта в Узбекистане.

    Не появлялась в Узбекистане полгода

    В феврале 2018 года Каримова-Тилляева объявила из-за границы и об уходе с поста посла Узбекистана при ЮНЕСКО, где проработала десять лет.

    Кроме того, она не присутствовала на поминальных мероприятиях в честь 80-летнего юбилея Ислама Каримова, которые прошли 30 января в Карши и Самарканде. Свое отсутствие тогда в Узбекистане она объяснила «сложившимися причинами».

    В последний раз младшая дочь первого президента навещала Узбекистан в сентябре 2017 года. Об этом свидетельствует календарь ее активности в социальных сетях, где экс-президент ФГУ делится моментами из своей жизни.

    Отсутствие Лолы и лишение ее постов в Узбекистане и за его пределами, возможно, связано с критикой коммерческой деятельности ее супруга Тимура Тилляева новым президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

    В декабре 2017-го крупнейший оптовый рынок страны «Абу Сахий» был передан новому хозяину. До этого им владел Тилляев, у которого фактически была монополия на импорт товаров в страну.

    В начале января Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области заявил, что рынок, переименованный в «Тошкент Ипак Йули», стал приносить госказне гораздо большие доходы.

    Лишь за 15 дней работы рынка в бюджет поступило 35 млрд сумов (4 млн 321 тысяча долларов США), а ранее его отчисления составляли 5 млрд сумов (617 тысяч долларов) в месяц.

    Сам Тилляев долгое время не появляется в Узбекистане. Всеми его делами на родине занимаются адвокаты и другие доверенные лица.

    Лола Каримова-Тилляева продолжает руководить Фондом Ислама Каримова и детским фондом «Sen Yolg’iz Emassan» («Ты не сирота»).

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам Каримов, Лола Каримова-Тилляева, Узбекистан
    Теги: Ислам Каримов Лола Каримова-Тилляева Тимур Тилляев Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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