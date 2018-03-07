В Федерации гимнастики РУз молчат о причине ухода Лолы

В Федерации гимнастики Узбекистана подтвердили уход Лолы Каримовой-Тилляевой с поста президента организации, ранее она лишилась должности посла страны в ЮНЕСКО.

6 марта в своих аккаунтах в Instagram и Facebook Лола Каримова-Тилляева, младшая дочь первого президента РУз Ислама Каримова, рассказала об уходе с поста президента Федерации гимнастики Узбекистана (ФГУ).

В сообщении из Лос-Анджелеса, прежде всего посвященном тому, что Каримова-Тилляева приняла участие в благотворительном вечере Фонда борьбы со СПИДом Элтона Джона, она неожиданно затронула и другую тему:

«…После 13 лет я вынуждена покинуть пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. Я хочу от всей души поблагодарить всех спортсменов, весь тренерский состав федерации, всех работников федерации за отлично проведенную работу, за высокую планку, поднятую в этом виде спорта, за вашу самоотдачу и усердие! Сохраняя за собой звание почетного президента Азиатского гимнастического союза, я остаюсь самым горячим поклонником этого прекрасного вида спорта, я желаю удачи и дальнейших побед нашим узбекским гимнастам!»

В Федерации гимнастики РУз уход руководителя подтвердили, но причины не раскрыли.

«Это ее личное решение», – сухо прокомментировали в ФГУ, не объяснив, почему Каримова-Тилляева использовала фразу «вынуждена покинуть пост».

Но очевидно одно: это решение не было запланировано. В феврале 2017 года она переизбралась на пост президента ФГУ на четырехлетний срок.

В должности главы федерации Лола проработала со дня ее основания в 2005 году. ФГУ была организована путем объединения федераций художественной и спортивной гимнастики, гимнастического трамполина, гимнастической акробатики и гимнастики для всех.

В 2010-м Каримова-Тилляева стала почетным президентом Азиатского гимнастического союза за продвижение этого вида спорта в Узбекистане.

Не появлялась в Узбекистане полгода

В феврале 2018 года Каримова-Тилляева объявила из-за границы и об уходе с поста посла Узбекистана при ЮНЕСКО, где проработала десять лет.

Кроме того, она не присутствовала на поминальных мероприятиях в честь 80-летнего юбилея Ислама Каримова, которые прошли 30 января в Карши и Самарканде. Свое отсутствие тогда в Узбекистане она объяснила «сложившимися причинами».

В последний раз младшая дочь первого президента навещала Узбекистан в сентябре 2017 года. Об этом свидетельствует календарь ее активности в социальных сетях, где экс-президент ФГУ делится моментами из своей жизни.

Отсутствие Лолы и лишение ее постов в Узбекистане и за его пределами, возможно, связано с критикой коммерческой деятельности ее супруга Тимура Тилляева новым президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

В декабре 2017-го крупнейший оптовый рынок страны «Абу Сахий» был передан новому хозяину. До этого им владел Тилляев, у которого фактически была монополия на импорт товаров в страну.

В начале января Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области заявил, что рынок, переименованный в «Тошкент Ипак Йули», стал приносить госказне гораздо большие доходы.

Лишь за 15 дней работы рынка в бюджет поступило 35 млрд сумов (4 млн 321 тысяча долларов США), а ранее его отчисления составляли 5 млрд сумов (617 тысяч долларов) в месяц.

Сам Тилляев долгое время не появляется в Узбекистане. Всеми его делами на родине занимаются адвокаты и другие доверенные лица.

Лола Каримова-Тилляева продолжает руководить Фондом Ислама Каримова и детским фондом «Sen Yolg’iz Emassan» («Ты не сирота»).