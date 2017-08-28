В Москве умер от огнестрельного ранения телохранитель Ислама Каримова

38-летний Василий Матвиенко, работавший телохранителем первого президента Узбекистана Ислама Каримова, погиб в Москве при странных обстоятельствах.

Как сообщает газета «Московский комсомолец», 23 августа около 01.30 ночи в дачном поселке «Советский писатель», расположенном на территории Новой Москвы, скончался Василий Матвиенко, работавший телохранителем президента Ислама Каримова.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения его супруги Елены.

Якобы полковник внутренних дел Узбекистана, выпивший на тот момент около литра ирландского виски, крутил в руке мелкокалиберный ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный) и в какой-то момент случайно нажал на спусковой крючок. «Пуля попала в сердце, и полковник скончался до приезда медиков», – говорится в сообщении издания.

Версию случайного попадания в себя из пистолета поддерживает супруга Матвиенко Елена.

По данным правоохранительных органов России, полицейские обнаружили в гараже дома целый оружейный арсенал: ружье, два пистолета без опознавательных знаков (причем один из них без серийного номера), пневматический пистолет, предмет, похожий на запал от гранаты Ф-1, гильзы, патроны.

Правоохранители предполагают, что часть «стволов» Матвиенко мог ввезти в Россию, используя дипломатический паспорт. Сотрудники Следственного комитета РФ по факту трагедии назначили проверку.

Матвиенко переехал в Москву в сентябре 2016 года, практически сразу же после смерти Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября в результате инсульта. Но он продолжал наведываться на родину, по данным издания, бывший телохранитель первого президента РУз вернулся из Ташкента 21 августа, куда ездил для продления выездной визы.