В Швеции начинается суд над узбекистанцем Рахматом Акиловым

39-летний Рахмат Акилов, устроивший в апреле прошлого года теракт в шведской столице, 13 февраля предстанет перед судом в Стокгольме по обвинению в «терроризме и попытке терроризма».

Суд над гражданином Узбекистана, выходцем из Самарканда Рахматом Акиловым, который безуспешно просил убежище в Швеции, а затем совершил смертельный наезд на ее граждан и гостей, – важное событие для скандинавской страны.

Все крупные СМИ Швеции рассказывают подробности предстоящего процесса, который, как ожидается, продлится до июня 2018 года.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры Швеции, Акилов обвиняется в «терроризме и попытке терроризма», сообщает шведский канал NDTV.

Перед совершением теракта в Стокгольме 7 апреля 2017 года, Акилов на взятом в аренду грузовике сначала наехал на пешеходов в центре города, а затем врезался в здание торгового центра.

В результате наезда Акилова пятеро человек погибли, десять получили ранения.

По данным следствия, перед совершением атаки он присягнул на верность террористической группе «Исламское государство» (ИГ). Хотя «Исламское государство» не взяло на себя ответственность за совершенный теракт.

NDTV цитирует 38-летнюю гражданку Украины Ирину Заманову, потерявшую нижнюю часть правой ноги во время атаки. Женщина высказывает свое недоумение и шок от произошедшего: «Я шла по улице… Ты не думаешь, что нечто подобное может случиться… А затем неожиданно на меня наезжает грузовик…»

Заманова будет участвовать в суде в качестве свидетеля и пострадавшей, хотя и признает, что ей будет нелегко говорить о произошедшем.

В материалах следствия говорится, что узбекистанец ставил цель «посеять страх среди людей» и «заставить шведское правительство и парламент прекратить поддержку глобальной коалиции в борьбе против ИГ в Ираке».

Но суд в Швеции хочет разобраться в истинных мотивах узбекистанца: был ли теракт организован? Были ли в нем религиозные мотивы? Или за ним стояли действия отчаявшегося мужчины?

Рахмат Акилов будет давать показания в суде 20 февраля.

По данным шведских СМИ, Акилов прибыл в эту страну в 2014 году и попросил убежище, но в конце 2016-го его обращение отклонили, и ему было предписано в четырехмесячный срок покинуть Швецию. С этого момента он начал скрываться, а перед обществом предстал уже в обличье террориста.

Акилов женат, у него четверо детей. Его семья останется в Узбекистане.

В 2017 году по крайней мере три гражданина Узбекистана ославили страну терактами за его пределами.

В новогоднюю ночь 2017 года уроженец Коканда 34-летний Абдулгадыр Машарипов открыл огонь по отдыхавшим в клубе Reina в турецком Стамбуле, убив 39 человек.

Затем в апреле происходит теракт в Стокгольме, который устроил Рахмат Акилов.

Далее, 31 октября, выходец из Ташкента – 29-летний Сайфулло Саипов устроил умышленный наезд на пешеходов и велосипедистов в нижней части Манхэттена в Нью-Йорке, убив восемь и тяжело ранив 11 человек.