В Швеции выявили связь между терактами в Стокгольме и Петербурге

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, признавшийся в совершении теракта в Стокгольме, мог быть связан с организаторами атаки в Санкт-Петербурге.

«Узбекский след» ведет в Сирию

Шведские журналисты выявили связь между исполнителем теракта в Стокгольме Рахматом Акиловым из Узбекистана и организаторами атаки на Санкт-Петербург. Оба теракта объединяет не только «узбекский след», но и то, что никто не заявил об ответственности за оба преступления.

39-летний Рахмат Акилов, 7 апреля направивший грузовик на прохожих в центре Стокгольма, мог контактировать с узбекским бригадным генералом из Сирии, которого российские спецслужбы проверяют на причастность к взрыву в петербургской подземке, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на «Шведское радио».

Шведские журналисты после изучения аккаунта Акилова в социальной сети «Одноклассники» обнаружили, что он был подписан на анонимный аккаунт вербовщика группировки «Таухид валь-Джихад» («Единобожие и джихад»). Тот, в свою очередь, публиковал агитационно-пропагандистские материалы от имени Сирожиддина Мухтарова, более известного под именем Абу Салаха аль-Узбеки.

Другие пользователи, распространявшие материалы террористической группировки, оказались выходцами из Центральной Азии, эмигрировавшими в Швецию. Один из них даже опубликовал снимок, на котором позирует с боевиками в Сирии.

Российские спецслужбы подозревают Сирожиддина Мухтарова, получившего арабское имя Абу Салах, в организации взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, в результате которого погибло 15 человек.

Исполнителем теракта, по предварительной версии правоохранителей, был этнический узбек Акбаржон Джалилов, 22-летний выходец из кыргызского Оша, гражданин России.

В Кыргызстане Мухтарова обвиняют по делу об атаке на китайское Посольство в Бишкеке 30 августа 2016 года.

В настоящее время полевой командир Абу Салах воюет в сирийской провинции Идлиб в составе коалиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», подчиняющейся небезызвестной «Аль-Каиде».

Кто такой Абу Салах аль-Узбеки?

Сирожиддин Мухтаров разыскивается по линии Интерпола по запросу Кыргызстана. В карточке предполагаемого организатора терактов в Бишкеке, Санкт-Петербурге и Стокгольме сказано, что 26-летний мужчина родом из Кыргызстана. Он обвиняется в терроризме, спонсировании террористической деятельности, подделке документов, нелегальном пересечении государственной границы, организации преступной группы.

Кыргызские власти отмечают, что Мухтаров имеет уйгурские корни, но в паспорте указал национальность: узбек. Отсюда и приставка к его арабскому имени аль-Узбеки.

Власти Швеции и России не подтвердили и не опровергли причастность Сирожиддина Мухтарова к терактам в Стокгольме и Санкт-Петербурге. При этом глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что ФСБ известно имя организатора теракта в петербургской подземке, однако не стал его разглашать.