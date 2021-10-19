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    «Вакцина» не спасла бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла

    Колин Паэулл, государственный секретарь США при президенте Джордже Буше, умер 18 октября от осложнений от Covid-19, несмотря на получение двух «вакцин», сообщила его семья.

    Колин Пауэлл показывает в 2003 году в ООН пробирку с якобы оружием массового поражения из Ирака... оказалось, враньем...
    Колин Пауэлл показывает в 2003 году в ООН пробирку с якобы оружием массового поражения из Ирака… оказалось, враньем… Но войну по уничтожению Ирака США начали…

    Пресса в США оплакивает Колина Пауэлла, особо подчеркивая, как это принято в Америке, его цвет кожи: он был первым темнокожим государственным секретарем, занимал эту должность с 2001 по 2005 год при президенте Джордже Буше-младшем.

    Колин Пауэлл умер 18 октября в возрасте 84 лет. О его кончине стало известно из сообщения в Твиттере его семьи, которая поведала о потере, что их выдающийся родственник «скончался от осложнений от Covid-19». «Он был полностью вакцинирован», – подчеркивает далее сообщение.

    Смерть крупного американского политического и военного деятеля от «модной болезни», несмотря на прохождение вакцинации, к которой не перестают принуждать граждан США и других «свободных» стран Запада, не могло не напрячь агитаторов всеобщей иммунизации.

    Почти все крупные издания в США указывают на то, что Колин Пауэлл страдал серьезными болезнями, в частности у него был рак крови, а значит – ослабленная иммунная система. То есть вакцины помочь ему не могли, и нечего пенять на их бесполезность…

    Количество равнялось панике

    Помнится, с весны 2020 года каждая смерть крайне тяжелого больного, включая глубоких стариков, в случае, если они тестировались положительно на Covid-19, приписывалась именно этой болезни.

    В Великобритании до сих пор существует «четырехнедельное окно», которое позволяет приписывать смерть в пользу Covid-19, если человек с начала этого времени имел положительный ПЦР-тест, а затем умер, пусть даже от столкновения с автобусом.

    Смерть Колина Пауэлла ставит и другие вопросы, сама идея вакцинации имела благие цели: .защитить пожилых и старых людей – ради их спасения весь мир остановил свою экономику весной 2020 года.

    Теперь, оказывается, что вакцины не могут помочь даже таким людям, как Колин Пауэлл, имеющим доступ к лучшему лечению и уходу, если у него есть другие серьезные заболевания…

    В Великобритании же официальные медучреждения не могут скрыть данные, что уколы, якобы вакцины от Covid-19, не только не предотвращают заражения, но и способствуют ему.

    «Вакцины» для заболевания

    По данным Агентства здравоохранения Великобритании на 41-ю неделю года (с 11 по 17 октября), вакцинация приводит к обратному результату у людей старше 40 лет.

    В Великобритании за период с 37-й по 40-ю неделю 2021 года дважды вакцинированные граждане в возрасте от 40 до 49 лет более чем в два раза, на 109%, превышали количество заболевших Covid-19, чем невакцинированные.

    Таблица заболеваний в Великобритании с 37 по 40 неделю: темные стольы - дважды уколотые, светлые - чистые...
    Заболеваемость в Великобритании с 37 по 40 неделю: темные столбы — дважды уколотые, светлые — чистые…

    В более старших группах эта разница уже не представляется столь огромной, тем не менее тренд остается прежним: вакцинированные болеют чаще – как минимум на 50%.

    Это означает, что эффективность данных уколов падает: в возрастной группе от 40 до 49 лет она составила минус 109%; от 50 до 59 лет – 85%; от 60 до 69 лет – 88%, от 70 до 79 лет – 79%, старше 80 лет – 22%.

    Таблица минусовой "эффективности" вакцины в Великобритании...
    Таблица минусовой «эффективности» вакцины в Великобритании…

    Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: "Пандемия" Covid-19, Вакцинация, Лжепандемия коронавируса
    Теги: Collin Powell Covid-19 вакцинация Колин Пауэлл Пандемия
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