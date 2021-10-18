Вакцины от Covid-19 – афера века! Или… биологическое оружие?

Влиятельный журнал Lancet опубликовал данные эффективности вакцин от Covid-19, согласно которым Pfizer имеет степень «абсолютного снижения риска» – 0,84%, «Спутник V» – 0,93%, Moderna – 1,2% и далее по списку…

В мировой медицине, особенно по западным стандартам, где соискатели научных степеней и состоявшиеся профессора и академики оцениваются по количеству опубликованных статей, журнал Lancet, выходящий в Великобритании, имеет беспрекословную репутацию и престиж.

Так вот, еще 20 апреля 2021 года Lancet опубликовал материал под интригующим заголовком: «Вакцины от Covid-19 – действенность и эффективность: а слона-то и не заметили…»

На момент публикации статьи, как сообщал Lancet, во всем мире на различных стадиях клинической разработки находились 96 вакцин от Covid-19.

Но в некоторых научных журналах уже были опубликованы исследовательские работы по вакцинам: Pfizer – BioNTech, Moderna, AstraZeneca – Oxford, НИИ им. Гамалеи – Gam-COVID-Vac 5 [Sputnik V], а также три исследования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США – на Pfizer – BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson.

Знают и вводят в заблуждение

Lancet пишет, что в ответ на эти публикации было напечатано множество статей в прессе, сосредоточивших внимание на эффективности вакцин и сравнении уменьшения симптоматических случаев, которые, убеждено научное издание, вводили людей в заблуждение.

«Полностью понять эффективность и действенность вакцин не так просто, как может показаться. В зависимости от того, как выражена величина эффекта, может получиться совсем иная картина», – заявляет Lancet.

При оценке эффективности вакцин сообщают об относительном снижении риска (ОСР) (RRR – relative risk reduction). То есть используется относительный риск (ОР) и частота атак с вакциной и без нее, что выражается в соотношении 1- ОР (одна атака вируса и относительный риск).

Ранжирование по заявленной эффективности дает относительное снижение риска на 95% для вакцин Pfizer – BioNTech; 94% – для Moderna – NIH; 91% – для НИИ им. Гамалеи – Sputnik V); 67% – для J&J и 67% – для AstraZeneca – Oxford.

Однако ОСР (относительное снижение риска) следует рассматривать на фоне общего риска заражения и заболевания Covid-19, который варьируется между популяциями и с течением времени, указывает в материале Lancet.

Дело в том, что ОСР учитывает только членов испытуемой группы, которым вакцина может принести пользу, но есть другой важный показатель для оценки действенности и эффективности вакцин: Абсолютное снижение риска (АСР) – (Absolute risk reduction – ARR).

АСР представляет собой разницу между показателями атак с вакциной и без нее, учитывает все население, а не только отобранную подопытную группу.

АСР — мизерное…

И этот показатель обычно игнорируется, потому что он дает гораздо менее впечатляющий размер эффекта, к примеру, по абсолютному снижению риска вакцины дают такие результаты: 1,3% для AstraZeneca – Oxford; 1,2% – для Moderna – NIH; 1,2% – для J&J; 0,93% – для НИИ им. Гамалеи («Спутник V») и 0,84% – для вакцин Pfizer – BioNTech.

Lancet уже в апреле ссылался на данные в Израиле, где первыми в мире начали кампанию по массовой вакцинации Pfizer – BioNTech и ударными темпами привили почти все взрослое население страны.

Так, исследования в этой стране показали, что относительное снижение риска (ОСР) после вакцинации составляло 94%, а абсолютное снижение риска (АСР) – 0,46%, что еще ниже предварительных данных!

Научный журнал в итоге указывает, что при использовании только ОСР и исключении АСР вводится систематическая ошибка в отчетности, которая влияет на интерпретацию эффективности вакцины.

Документальный фильм на английском языке «Covid shot or Not» («Укол Ковида или нет») продолжает вслед за Lancet анализ данных и приходит к выводу, что фармацевтические компании намеренно врали об эффективности их вакцин, так как не могли не знать о результатах проводимых ими же испытаний.

95% эффективности относительно чего?

Компания Pfizer, к примеру, заявляла, что их вакцина дает 95%-ную гарантированную защиту от Covid-19.

При этом ей было известно, что в ходе исследования Pfizer у 8 из 18 198 человек, которым была введена вакцина, развился Covid-19. А в группе невакцинированного плацебо заболели 162 человека из 18 325, что означает, что даже без вакцины риск заражения Covid-19 был чрезвычайно низким – 0,88%, а затем вакцина снизила его до 0,04%.

«Таким образом, чистая польза, абсолютное снижение риска, которое вам предлагает вакцина Pfizer, составляет 0,84%.

А что тогда означает число 95%? Как поясняют авторы фильма, это относительная разница между 0,88% и 0,04%. Это то, что они называют «снижением относительного риска на 95%».

А относительное снижение риска, как известно, вводит в заблуждение, поэтому FDA рекомендует вместо этого использовать абсолютное снижение риска.

«Возникает вопрос: сколько людей выбрали бы вакцину против Covid-19, если бы поняли, что их польза менее 1%?» – говорится в фильме «Укол Ковида или нет».

Эффективность и того хуже…

Доктор Майкл Иден (Michael Yeadon) – один из крупнейших специалистов в мире в области вакцинации и иммунизации, он работал вице-президентом в компании Pfizer, но за время «пандемии» стал авторитетным критиком массовой вакцинации против Covid-19, прокомментировал данные журнала Lancet.

Майкл Иден убежден, что реальные данные эффективности вакцин и того хуже, так как в состав испытуемой группы чаще всего входят здоровые люди, которые, как правило, во время испытаний придерживаются особого образа жизни и определенной дисциплины.

А это означает, что в естественной популяции результаты испытаний вакцин дали бы гораздо худший результат.

«На самом деле, это даже хуже. В исследовании Pfizer, из которого исходит претензия на 90%-ную эффективность, есть явные доказательства мошенничества», – сказал Иден.

Доктор Иден приводит в пример индийский штат Уттар-Прадеш, где власти с лета начали раздавать людям антипаразитарный препарат ивермектин, который, как было доказано в десятках исследований, успешно борется с Covid-19, останавливая репликацию вируса в клетках.

В итоге этот многомиллионный штат в считаные дни решил проблему с болезнью. Доктор Иден задается вопросом, почему официальные институты здравоохранения запрещают даже обсуждать альтернативные вакцинам методы лечения?

Умышленное убийство

«Нам известно, например, что высококвалифицированные врачи и ученые могут лечить и спасать большинство людей, инфицированных SARS-CoV-2. Методология проста: рационально атаковать вирус и фазы воспалительного, а в конечном итоге тромботического заболевания, назначая целенаправленное лечение с использованием нескольких лекарственных препаратов. К ним относятся витамин C и витамин D, а также в частности — ивермектин, цинк и ионофор цинка и назначается один из нескольких старых антибиотиков, к примеру, азитромицин».

«При последовательном использовании в зависимости от клинической картины более 80% пациентов избегают госпитализации и смерти, в том числе в когортах, которые мы относим к группе высокого риска», – добавляет он.

Почему же продолжается принудительная кампания по вакцинации, а в некоторых странах (например, в Австралии) невакцинированным даже грозит тюрьма?..

Доктор Майкл Иден отвечает, что идет «умышленное массовое убийство».

«Их цель, по-видимому, состоит в том, чтобы держать людей в состоянии страха, насколько это возможно, и в том, чтобы они были восприимчивы к вакцинации».