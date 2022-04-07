Владимир Жириновский — пораженный восьмью «вакцинами»

Умер Владимир Жириновский… Порождение эпохи перестройки и антисоветизма был выбит из жизни эрой трансгуманизма, начавшей людоедское шествие по миру через коронабесие и «вакцинацию».

Известный российский политик, уроженец Алма-Аты, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Вольфович Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 75 году жизни.

Его смерти предшествовала длительная болезнь, он был госпитализирован в начале февраля с диагнозом Covid-19. Политика захватила «модная болезнь», несмотря на то, что он, по его личным признаниям, был «вакцинирован» от нее восемь раз!

Сообщество российских врачей, объединенных в группу «Стопвакцизм-Стопфашизм», не сомневается в том, что смерть политика стала прямым следствием «вакцин».

Смертью доказал свою неправоту

«Смерть Жириновского обнажила серьёзную проблему и после его проводов в мир иной эта проблема встанет в полный рост перед апологетами вакцинации. Эта часть антиковидной повестки с его уходом дала серьёзную трещину», — говорится в заявлении группы врачей.

«Миф о лёгком течении ковида и гарантированном выздоровлении тех, кто привит — разлетелся вдребезги. Тяжёлое течение, самое современное и эксклюзивное персональное лечение Жириновского — смогли лишь на время искусственно продлить его физиологическое существование.

Будучи яростным поклонником принудительной вакцинации, угрожая, проклиная и желая смерти сторонникам альтернативной точки зрения, вплоть до конкретных персоналий, Владимир Вольфович, радостно принявший восемь доз недопроверенного препарата, на собственном примере доказал уже после смерти правоту тех, кого он ненавидел и грозил уничтожить», — подытоживают врачи.

По прошествию более двух лет с начала коронабесия в мире у истинных честных медиков не осталось ни одного сомнения в том, что предложенные крупнейшими фармацевтическими компаниями мира препараты против Covid-19 — никакими вакцинами не являются.

Последствия «вакцин»

Они не обеспечивают защиты от болезни, не формирует соответствующий иммунитет, более того, способствуют развитию самых опасных болезней — от тромбозов и инфарктов — до туберкулеза, рака и ВИЧ (вирус иммунодефецита человека).

Уже на протяжении почти года во всех клиниках мира большую часть людей с дигнозом Covid-19 составляют люди, которые были «вакцинированы. В ответ на этот очевидный факт чиновники от медицины начали заявлять, что «вакцины» не гарантируют появления искусственного иммунитета, а могут лишь облегчить ход заболевания.

Более того, уже в 2021 году, когда началась «вакцинация» в Европе и США, апологеты прививов признавали в интервью, что получившие первый укол люди теряют до 80% уровня натурального иммунитета, поэтому им придется уколоться во второй раз…

Проживающий в Германии профессор медицины Сухарит Бхакди, вирусолог и микробиолог, с самого начала с подозрением отнесся к ретивости политиков и чиновников от медицины, особенно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поспешивших в марте 2020 года объявить начало распространения ОРЗ (острого респираторного заболевания) — пандемией.

В своей книге от 2020 года «Корона — ложная тревога» Бхакди разоблачал махинации со статистикой, к которым прибегли власти Германии и медицинские институты, в их числе имени Роберта Коха и «Шаритэ», чтобы создать панику и стресс у людей, а затем посадить их под домашний арест.

«Вакцины» убивают!

Сегодня профессор Бхакди утвверждает, что «вакцинация» от Covid-19 спровоцирует рост заболеваемости туберкулезом и раком во всем мире

Он уверен, что «вакцины» против Covid-19 убивают как молодых, так и пожилых людей. Они убивают детей. По его словам, их разрушительное воздействие на иммунную систему человека способствует развитию опасных заболеваний.

«Настало время обратить внимание на такие последствия, как туберкулез, токсоплазмоз, герпес, рак, и прекратить прививки», — заявил он в недавнем интервью, опубликованном в соцсетях.

Ссылаясь на результаты исследований группы под руководством профессора Арне Буркхардт, один из самых опытных патологов Германии, Бхакди сказал, что факты, которые сейчас лежат на столе, просто сокрушительны.

По просьбе родственников Буркхардт провел вскрытие умерших, которые после получения одной или нескольких прививок от Covid-19 внезапно умерли — дома, на работе, в машине, во время занятий спортом и т. д.

Бхакди подчеркивает, что в подавляющем большинстве вскрытий были обнаружены доказательства аутоиммунной самоатаки.

Аутоиммунные реакции…

«Многие опасные инфекционные заболевания дремлют в телах миллиардов людей: шиповидные белки, вырабатываемые в организме вакцинами от Covid, запускают аутоиммунные реакции, которые впоследствии приводят к разрушению пораженных органов или тканей.

— По мере увеличения количества прививок иммунная система также реагирует все более и более агрессивно. Так называемые лимфоциты имеют решающее значение в неповрежденной иммунной системе.

Они отвечают за то, чтобы держать под контролем опухолевые клетки, постоянно формирующиеся в организме, и патогены, уже находящиеся в организме. Если эти лимфоциты отмирают, то рак и различные инфекционные заболевания могут «взорваться», — как всегда эмоционально и с болью в голосе предупреждает человечество Бхакди.

Мировая статистика о реакциях и смертях после «вакцинации» ужасает. Самое страшное, что эти уколы с легкостью могут подорвать здоровье, а в некоторых случаях привести к смерти самых молодых и здоровых людей.

Атлеты падают замертво

19 марта на сайте «Статистика побочных реакций» были опубликованы данные внезапных приступов и ударов, а также смертей среди спортсменов.

Согласно собранным данным за 2021 год и первые три месяца 2022 года, в мире после «вакцинации» были зарегистрированы 779 инфарктов и 500 смертей среди молодых атлетов, каждый из которых прошел как минимум одну процедуру «вакцинации».

Для сравнения, Международный Олимпийский Комитет (МОК), заседающий в Швейцарии, предоставляет данные, что в период с 1996 года по 2004 года была зарегистрирована 1 101 смерть среди атлетов моложе 35 лет. Получается, в среднем умирали 29 спортсменов в год.

За минувшие же менее полутора года смертность среди атлетов составила как минимум 33 человека в месяц! — и это по известным, публичным данным.

«Статистика побочных реакций» публикует полный список погибших после «вакцинации» спортсменов, с ним можно ознакомится в подвале статьи.

Эту энергию да в иных целях…

Владимир Жириновский, возможно, мог прожить дольше, не относись он с таким фанатизмом и остервенением к идее вакцинации. Талантливый политик, он был непревзойденным оратором современной России, способным сокрушить любого оппонента и знаниями, и упорством характера, и непревзойденной наглостью.

Но свои таланты он тратил, прежде всего, на услужение буржуазной элите России, пествовал в ней имперские замашки, при этом обливая грязью Владимира Ильича Ленина, большевиков, советскую власть, СССР.

Поразительно, что, ненавидя свое великое советское прошлое, но будучи патриотом капиталистической России, он с такой детской доверчивостью отдался новому — трангуманизму, прущему на всё человечество с Запада..

Там, во дворцах капиталистической элиты Запада уже приступили к реализации планов Четвертой промышленной революции — трансгуманизма или постчеловека… Они этого и не скрывают, об этом пишут книги, говорят на заседаниях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

То есть, уничтожение человека — путем его деградации, развращения, обезличивания, обеднения, изолирования, и первым публичным шагом к достижению этой цели стало коронабесие с «вакцинацией»…

Как полезен был бы талант Владимира Вольфовича, направь он его на истинное зло, но он предпочел выстрелить в себя восемь раз.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1