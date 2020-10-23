Яков Джугашвили, правнук Сталина: «Надо сопротивляться…»

Яков Джугашвили в интервью Ц-1 говорит о последствиях лжепандемии коронавируса: отмена прав, разрушенный бизнес, смерти людей, расчеловечивание – не сомневайтесь, призывает он, идет геноцид…

48-летний Яков Джугашвили, художник, проживающий в Москве, доказывает, что он не зря является правнуком вождя СССР с 1924 по 1953 год Иосифа Виссарионовича Сталина.

Последние месяцы он активно занимается просвещением людей, разоблачая ложность навязанной всему миру так называемой пандемии коронавируса.

По словам Якова Джугашвили, сегодня, по прошествии семи месяцев с начала «пандемии», сомневаться в злоумышленной природе происходящего уже невозможно.

Даже слепец должен видеть, как людей с марта месяца начали лишать всех прав; как бесчеловечно поступают со стариками: им запретили выходить из дома, общаться с другими людьми; как обрушили бизнес многих предпринимателей, который они создавали годами и по крупицам; как практически отменили образование детей и молодежи.

Яков убежден, что высокая смертность, которая имела место быть в России, в Москве, была вызвана как раз карантинными мерами, паникой, которую сеют СМИ, отказом в медицинской помощи всем «нековидным» больным.

В данное время свою миссию Яков нашел в переводе на русский язык видеоматериалов с интервью и анализом ситуации многих медиков и других ученых мира, разоблачающих фальшивую природу нынешней «пандемии».

Эти материалы он выкладывает на своем канале в YouTube, но уже несколько месяцев страдает от установившейся там цензуры: интернет-гигант запрещает размещать ролики, критикующие, а тем более разоблачающие «пандемию», – чем более обоснованно звучит критика, чем больше просмотров она набирает, а значит, скорее будет удалена.

Тем не менее Яков Джугашвили приглашает всех узбекистанцев следить за его каналом, за альтернативными площадками, которые он открыл, чтобы получать реальную информацию от тех, кого на самом деле заботит жизнь и здоровье людей, кто еще не продался и имеет смелость «плыть против течения».

Правнук Сталина убежден, что продление карантина и ограничений, как и лишение возможности работать, зарабатывать на жизнь, в конечном итоге приведут к массовым заболеваниям людей и повышенной смертности.

«Люди будут болеть, болеть, а затем массово умирать, – говорит Джугашвили. – Надо сопротивляться, надо найти такое слово, чтобы оно дошло до каждого человека…»

Говоря же о своем великом прадеде, Яков убежден в одном: при Сталине такого «коронабесия» просто не могло произойти, и не только в СССР, но и во всем мире.

Яков Джугашвили является внуком Якова Иосифовича Джугашвили, старшего сына Сталина от первого брака с Екатериной Сванидзе, погибшего в немецком концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года. Он был застрелен, ему было 36 лет.

У Якова Джугашвили остались двое детей: сын Евгений, 1936 года рождения, от брака с Ольгой Голышевой, и дочь Галина, 1938 года рождения, – от брака с Юлией Мельцер.

Собеседник Ц-1 – Яков Джугашвили-младший, борец с «коронабесием», за права людей и ответственность власти, родился в 1972 году в семье Евгения Яковлевича Джугашвили.