Юноша-скандал Кристиан Костов занял второе место на Евровидении

17-летний участник с казахскими корнями хотел разбить главный приз Евровидения в Москве, но не победил. Критики прочат ему большое будущее.

У Кристиана – казахские корни, его мама Заура Костова – уроженка Алматы, переехавшая в Москву еще во времена СССР. Кристиан в этом году оканчивает московскую школу.

Уже во время оглашения результатов голосования было очевидно, что португалец лидировал со значительным отрывом, но выступавший за Болгарию Кристиан Костов до последнего надеялся на победу.

Юноша-скандал

Выступление певца сопровождалось рядом скандалов: уже после его приезда в Украину местные журналисты выяснили, что Костов выступал в аннексированном Крыму – в знаменитом лагере «Артек». Именно выступление на полуострове ранее стало законным основанием для украинских спецслужб не впустить в страну российскую участницу Юлию Самойлову.

Правда, оказалось, что Кристиан бывал в Крыму еще до того, как в Украине был принят соответствующий закон. Да и украинские критики вступили в его защиту.

«Костов выступал в Крыму в рамках программы «Голос. Дети». Ему было всего 14 лет – ребенок в таком возрасте мало понимает и не принимает решения, где ему выступать», – сказал известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

Второй скандал чуть было не разгорелся из-за слов Кристиана о том, что он хочет победить и затем разбить в Москве главный приз Евровидения – хрустальный микрофон.

«Я дико скучаю по Красной площади, дико скучаю по моей квартире, по виду на МГУ – я из окна вижу МГУ каждый день. Это мое «доброе утро»… Я обязательно сделаю фан-встречу или что-то такое – и мы увидимся с вами в Москве. Надеюсь, что я приеду в Москву с хрустальным микрофоном и разобью его на видео. Я сделаю break-up video, и, надеюсь, оно соберет много просмотров», – сказал Костов в интервью агентству «РИА Новости».

Эти слова неоднозначно восприняли в Киеве, который ведет боевые действия на востоке страны, и, похоже, стоили молодому певцу многих голосов от Украины.

Правда, позже певец поспешил отказаться от своих слов и назвал себя «человеком мира»:

«Мой папа – болгарин, во мне нет ничего русского: мама у меня из Казахстана. Я ходячий celebrate divercity (слоган Евровидения-2017 – «Празднуем разнообразие»), я не собираюсь оставаться на одном месте, хочу путешествовать по миру. Последние два года я живу в Болгарии, сейчас еду в Америку, мы путешествуем всей семьей, наверное, мой дом там, где моя семья», – утверждал Кристиан.

После оглашения результатов Костов сказал, что не ставил себе цель получить первое место, поскольку для него Евровидение – один из этапов, репетиция перед его основной целью. «Хочу собрать шестидесятитысячный стадион в Лондоне», – поделился певец после финала.

Не исключено, что между Киевом и Лондоном восходящая звезда сделает остановку в Алматы. По словам исполнителя, он собирается приехать в Казахстан с гастролями и сделать джазовый кавер на одну из казахских колыбельных.

Будет покорять Америку

Сам певец посоветовал артистам, которые в следующем году будут участвовать в Евровидении, быть смелыми и руководствоваться девизом: «Победа, а не участие».

По его словам, он и не мечтал об участии в конкурсе, но любовь к Евровидению ему привил тренер по «Голосу. Дети» Дима Билан.

Что касается планов, то 17-летний Костов уже поступил в музыкальный колледж Беркли в США, где начнет обучение в 2018 году.

Московский обозреватель Артур Гаспарян видит во втором месте парня знак судьбы:

«Билан ведь тоже не сразу объездил «кобылу Евросонга». В 2006 году в Афинах тоже пришел к финалу вторым. Зато со второй попытки (2008 год, Белград) триумфально взлетел на вершину. Так что у Кристиана, возможно, только все начинается», – предполагает обозреватель.

В Евровидении, которое прошло в Киеве с 9 по 13 мая, приняли участие 42 страны. Казахстан пока не посылает участника на главное песенное состязание Европы: переговоры о вступлении Астаны в Европейский телерадиовещательный союз все еще ведутся.