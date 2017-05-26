Аблязову не до суда – он рассказывает, как повысит благосостояние казахстанцев

В день, когда на процессе в Алматы обвинение запросило 20 лет для бывшего министра и владельца «БТА Банка» Мухтара Аблязова, он выступил с программой экономического развития РК.

Накануне вечером Мухтар Аблязов, в прошлом министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана и владелец «БТА Банка», а ныне проживающий во Франции лидер оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», выступил через «Фейсбук» и «Инстаграм» с заявлением.

«Добрый день, друзья, сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, что является причиной экономических проблем практически каждого казахстанца», – начал свое 21-минутное выступление Аблязов, как нарочно игнорируя приближающуюся развязку судебных слушаний в Алматы.

25 мая, на процессе, проходящем в Алматы с 17 марта, обвинение попросило суд приговорить Аблязова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, также длительный срок осуждения – 18 лет – прокуратура затребовала для директора по кредитованию «БТА Банка» Кайрата Садыкова.

Еще двое топ-менеджеров банка – председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов и экс-председатель правления Садуакас Мамеш, по мнению обвинения, должны быть приговорены к пяти годам условно.

О 99 процентах казахстанцев

Аблязов прокомментирует суд в Алматы в конце выступления, но в первую очередь он остановился на судьбе 99% казахстанцев, которые, по его мнению, не входят в план президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Это простые люди, которые, как сказал Аблязов, «живут на зарплату» и при этом умудряются платить ипотеку и помогать пожилым родственникам. Их бедность, по убеждению оппозиционера, не их вина, ответственность за нее несет правящая верхушка.

Лидер партии ДВК построил свое выступление на сравнении экономических показателей Казахстана с показателями Эстонии, Литвы и Латвии, которые также входили в состав СССР и к настоящему времени сумели опередить Казахстан по многим показателям, хоть не имеют казахстанских природных ресурсов.

Аблязов также взял для примера страны т. н. второго эшелона Европы (он сделал сравнение и с Чехией), где ситуация более реалистична в качестве ориентира для Казахстана на текущем этапе.

Посмотреть на базовые цифры

Казахстан за год зарабатывает порядка 134 млрд долларов США, Польша – 468 млрд, Чехия – 193 млрд.

По данным Международного валютного банка, ВВП Казахстана – 7 453 доллара США на одного человека, в Польше – 12 316, в Чехии – 18 268, Эстонии – 17 633.

Главный вопрос – почему все эти страны, которые могут разместиться на территории Казахстана, имеют доходы на душу населения больше казахстанцев?

Ответ: правительство работает эффективно, и власть просто не хочет допускать больших привилегий для населения.

Существующему режиму просто не нужно, чтобы пенсионеры ездили за границу, бюджетники могли бы два раза в год летать в отпуск, педагоги и медицинские работники качественно делали свою работу за достойную плату.

Аблязов дал сравнения по многим параметрам. Пенсия в Казахстане для большинства пенсионеров сегодня составляет мизерные 108 евро, пособие для инвалидов – 85 евро – лидер ДВК назвал издевательством, ведь инвалид – такой же человек и потребляет такое же количество услуг и товаров, как и здоровый гражданин.

Даже бедные по нашим меркам Латвия, Литва и Эстония в состоянии выплачивать инвалидам больше, чем казахстанское правительство.

Пособие по уходу за ребенком составляет всего лишь 13 тысяч тенге и выплачивается до года. В Европе детям платят пособие до 18 лет.

Минимальная зарплата в Казахстане – 24 459 тенге, или 70 евро, минимальная зарплата в Чехии на 2017 год – 400 евро, или 140 тысяч тенге. В остальных восточноевропейских странах она также выше в пять-шесть раз, а в богатых европейских странах уровень минимальных доходов – в 10-15 раз выше.

Аблязов называет существующий в Казахстане экономический строй близким к рабовладельческому обществу.

Казахстан в состоянии…

«Я считаю, что ресурсы и бюджет страны позволяют нам получать пенсии, пособия и зарплаты, по крайней мере, на уровне средних европейских стран», – сказал Мухтар Аблязов.

ДВК обещает сразу же после прихода к власти изменить размеры всех выплат: пенсии поднять до 300 евро в первый год с последующим доведением до 400 евро, пособия по инвалидности будут приравнены к размерам пенсионных выплат, пособия по уходу за ребенком поднять до 50 евро в месяц сразу, с последующим доведением до уровня 80 евро, при этом срок выплаты будет продолжаться до семилетнего возраста ребенка.

Кроме того, ДВК обещает увеличить размер единовременной выплаты по рождению ребенка до 400 евро.

Соответственно, ДВК обещает поднять все социальные выплаты, включая пособия по безработице, поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, заработной платы учителям и медицинским работникам, и т. д.

Денег уже сегодня хватает для всего

Аблязов призывает вступить в ДВК и, когда членов партии будет несколько сотен тысяч, существующий режим можно будет свергнуть мирным путем, – выходя на мирные массовые демонстрации.

На вопросы о том, хватит ли у государства средств для озвученных выплат, Аблязов отвечает так:

«На одни только никому не нужные проекты вроде «Экспо» (куда потрачено только официальным данным 3 млрд долларов), программу «Агрохолдинга» (4,6 млрд долларов), Азиаду (1 млрд долларов), Универсиаду (950 млн долларов), Пантеон (250 млн долларов), на помощь частным компаниям «Казахмыс» (3 млрд долларов) и «Казком» (8 млрд долларов), на раздутый аппарат госчиновников (2 млрд долларов) и пр. было потрачено около 30 млрд долларов».

В то же время на озвученный пакет выплат ДВК необходимо будет иметь порядка 7 млрд евро в год.

Вообще же бюджет страны сейчас составляет порядка 25 млрд долларов, поэтому средств в казне достаточно.

Мухтар Аблязов обещает в дальнейшем озвучить дальнейшие планы развития экономики, которые покажут, что и 10 млрд, и 20 млрд долларов – деньги, которые легко найти, если не давать возможности никому воровать.

Заочный суд – «абсурдный»

По поводу заочного процесса в Алматы Аблязов сказал, что за себя он не переживает:

«Есть решение высшего суда Франции, который постановил, что преследование меня носит политический характер», – сказал он.

Но он высказался насчет обвинений Кайрату Садыкову, который не мог получать от него указаний чисто юридически. По словам Аблязова, из простого специалиста сделали «козла отпущения», для него просят 18 лет лишения свободы, в то время как его начальникам просят пять лет условно – потому что они согласились сотрудничать.

Лидер ДВК нашел смешным и то, что, по словам назначенного ему государством адвоката, тот не может связаться с Аблязовым, притом его находят даже журналисты и легко контактируют с ним через социальные сети.

«Все это судебный фарс, на который я не обращаю внимания, – сказал Аблязов. – Но мне не все равно, когда такие решения (как срок лишения свободы до 18 лет – Прим. Ц-1) принимаются против простых специалистов».