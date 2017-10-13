Атамбаев «ляпнул»… В Казахстане – облавы против мигрантов из Кыргызстана

Кыргызстанцы, работающие в Казахстане, сообщают о задержаниях в казахстанских городах, а едущих в РК ждут километровые очереди на границе.

Эрнис Шералиев, 30-летний гражданин Кыргызстана, работающий в казахстанской столице Астане, рассказывает Ц-1, что с 11 октября предпочитает оставаться дома.

В городе, по его словам, идет проверка документов, цель которых – выявление кыргызстанцев. «Если есть «вид» (вид на жительство), то не трогают, но без него — теперь начали забирать всех», – говорит он.

Пользователь сети «Одноклассники» Равшан Шералиев, также гражданин Кыргызстана, 11 октября поделился видео, снятым им в Таразе, на юге Казахстана. В одном зале собрались порядка 50 мигрантов, некоторые из них рассказывают, что у них все в порядке с документами, но подверглись задержанию.

В то же время никто из мужчин не делает тайны из причины, по которой их начали преследовать в Казахстане. Шералиев красноречиво назвал свой пост: «Вот Атамбаев ляпнул, теперь страдают мигранты в Казахстане».

Личный выпад против Назарбаева

7 октября уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сделал заявление в адрес президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его власти, перешедшее все грани дипломатии и… здравого смысла.

Он заявил, что Казахстан пытается навязать его стране своего кандидата. 15 октября в Кыргызстане состоятся президентские выборы, при этом, по словам Атамбаева, казахстанский лидер и его правительство сами разворовывают богатства своей страны.

«Правильно говорит Нурсултан Назарбаев, что даже ВВП Алматы в 5 раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана, что ВВП Казахстана больше экономики Кыргызстана в 20 раз. И средний валовой продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии в Казахстане больше всего в полтора раза, а не в 10, а тарифы выше в 5 раз? Потому что разворовывает правительство Казахстана», – сказал Атамбаев.

Затем уходящий кыргызстанский президент прокомментировал слова Назарбаева, что тот хотел бы видеть в Бишкеке молодого лидера.

«Я поддерживаю слова Назарбаева о том, чтобы молодой президент к нам пришел. Но у нас самый старший кандидат на 20 лет моложе Назарбаева. А я – на 16 лет. И кому нужен молодой президент? Нам или Казахстану?» – продолжил свою тираду Атамбаев.

«Ваше обращение… плохо повлияло…»

Проводит прямую связь с ухудшением отношений между странами и выступлением президента КР пользователь Facebook Марат Шабданбек, кыргызстанец, работающий в Астане. В связи с чем он обратился к Атамбаеву с открытым письмом.

В нем он пишет, что с 10 октября положение граждан Кыргызстана в Казахстане резко ухудшилось: проводятся рейды, проверки документов и задержания.

«По неофициальным данным, Ваше выступление и обращение к казахскому президенту плохо повлияли на жизнь мигрантов в Казахстане. Многие мигранты не могут выйти из дома. Здесь они работают, зарабатывают на хлеб, оставив дома своих детей и родных», – пишет он.

В конце своего обращения он просит соответствующие органы двух стран решить вопрос в кратчайшие сроки.

Конфликт, разгоревшийся между странами, находит отражение и на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Казахстана с Кыргызстаном.

С 10 октября начали образовываться километровые очереди на границе, собеседники Ц-1 рассказывают, что на КПП «Кордай», находящемся в 200 км от Алматы и 30 км от Бишкека, некоторые водители проводят по 12 часов.

Перевозчики овощей и фруктов, а также других продуктов питания жалуются, что товар портится.

Кыргызстан делает вид, что решает

11 октября премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить горячим питанием, питьевой водой людей на границе, а также соорудить палатки. А Минздраву было поручено выделить бригаду врачей скорой медицинской помощи для круглосуточного дежурства на государственной границе с Казахстаном.

Власти Кыргызстана сообщают, что пытаются решить вопрос с пропуском на границе с Казахстаном. Сообщалось, что премьер-министр КР Исаков переговорил с президентом Назарбаевым о ситуации на границе по время саммита глав-государств СНГ в Сочи 10–11 октября.

Но накануне правительство РК в Астане опровергло сообщения кыргызстанских коллег, заявив, что президент Назарбаев не говорил с Исаковым о границе и не делал каких-либо поручений по поводу решения вопроса.

«Имел место краткий подход г-на С. Исакова к главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook», – пишется в заявлении Правительства РК.

«На самом деле правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу», – говорится далее в заявлении Астаны.

По данным казахстанских СМИ, пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана совместно с органами внутренних дел, Комитетом государственных доходов и транспортного контроля проводят плановую пограничную проверку на государственной границе страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке.